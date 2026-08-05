Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr Solo Leveling im neuen Film von Spider-Man entdecken

Aktuell können Kinobesucher den neuen Marvel-Film „Spider-Man: Brand New Day“ bewundern. In dem Film gibt es sogar einen Charakter, der ein großer Anime-Fan ist.

Wo kommt Solo Leveling vor? Im ersten Akt des Films sind während der Einweihungsparty im Zimmer von Ned Leeds Poster von zwei verschiedenen Animes zu sehen. Auf einem Poster ist das offizielle Key Visual der ersten Staffel von Solo Leveling zu sehen. Auf einem anderen Poster sieht man das Key Visual von Naruto.

Die Szene könnt ihr euch unter anderem in einem Video von WeebDyewell auf YouTube anschauen. Dort ist ein Vergleich zwischen den verschwommenen Postern aus dem Film und dem echten Key Visual zu sehen.

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Das Easter Egg blieb nicht unbemerkt. Auch der Produzent hinter dem Anime von Solo Leveling, Atsushi Kaneko, reagierte auf X auf das Easter Egg:

Im neuen Marvel-Film „Spider-Man: Brand New Day“ ist auf meiner Ebene ein „Solo Leveling“-Poster zu sehen. Leute, achtet bitte unbedingt darauf, es im Kino zu entdecken!! Ein „Solo Leveling“-Poster taucht im neuen Spider-Man-Film auf!! Vielen herzlichen Dank, Marvel Comics!!

Abgesehen von den zwei Anime-Postern lassen sich keine weiteren Referenzen finden. Doch genau diese beiden Anime-Poster können erklärt werden.

Video starten Solo Leveling Arise feiert sein 2. Jubiläum mit neuen Inhalten Autoplay

Anime-Poster sind kein Zufall

Wieso tauchen sie auf? Das Poster von Naruto kann man sich leicht erklären. Denn der Regisseur Destin Daniel Cretton wird auch in der kommenden Naruto-Realverfilmung die Regie übernehmen.

Aber auch Solo-Leveling taucht aus einem bestimmten Grund auf: Sony und Crunchyroll sind nämlich in der Vergangenheit eine Partnerschaft eingegangen und Sony ist nun der Mutterkonzern des Anime-Streaming-Dienstes. Crunchyroll ist an der Produktion des neuen Solo-Leveling-Films beteiligt, daher rührt die Verbindung zum Solo-Leveling-Poster.

Zudem verriet der Schauspieler Jacob Batalon, der Ned Leeds in Spider-Man spielt, dass er selbst ebenfalls ein großer Anime-Fan sei. Solo Leveling gehört in seine Top 3. Auch Sakamoto Days, Seven Deadly Sins sowie Kaiju No. 8 gehören zu seinen Favoriten. Das Interview könnt ihr auf X sehen.

Eine Episode von Solo Leveling hat zu seiner Zeit das Internet gespalten. Doch es gibt noch andere Animes, die in ihrer Primetime für großes Aufsehen gesorgt haben. Das kann sowohl im positiven als auch im negativen Sinne geschehen sein. MeinMMO zeigt euch 5 Anime-Folgen, die das Internet gebrochen haben