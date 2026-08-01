5 Anime-Episoden, die das Internet gebrochen haben

Es gibt Anime-Folgen, von denen hört man, egal ob man eine Serie mag oder nicht. Wir zeigen euch 5, die für große Diskussionen gesorgt haben.

Es existieren Anime, die bleiben noch sehr lange im Gedächtnis. Doch immer mal wieder tauchen Serien mit einzelnen Folgen auf, die eine riesige Diskussion nach sich gezogen haben und sogar Streaming-Plattformen an den Rand der Überlastung oder gar darüber hinaus brachten.

Genau auf diese Episoden wollen wir heute einen genaueren Blick werfen und uns einmal anschauen. Dabei legen wir einen Fokus auf solche, die besonders reichweitenstark waren, aber auch jene, die große Diskussionen nach sich zogen. Um einen Vergleichswert zu haben, wie einflussreich die jeweilige Episode war, haben wir auch die Bewertung der Plattform IMDb hinzugefügt.

Video starten Code Geass – Der Trailer zum dramatischen Mecha-Anime Autoplay

Daher hier eine dicke, fette und hoffentlich unübersehbare Spoilerwarnung: In dem Artikel werden wir auf die erwähnten Episoden im Detail eingehen und die Handlung der Episode besprechen, einschließlich des emotionalen Klimax und der Auflösung. Weiterlesen daher auf eigene Gefahr.

Code Geass: Lelouch of the Rebellion – Episode 25

Genre: Drama, Militär, Mecha

IMDb-Bewertung: 9,9 / 10 (~20.000 Bewertungen)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Das Finale von Code Geass ist eine Episode mit dem Namen „Re;“, die über viele Jahre in Erinnerung bleiben wird. Denn Lelouch bricht sein Versprechen gegenüber seiner Schwester Nunally und wendet sein Geass auf sie an, um den Kontrollschlüssel der Damokles zu erhalten – einer Waffe mit potenzieller Kraft der Massenvernichtung und der größten Bedrohung in der Welt der Serie. Diese Entscheidung trifft er, nachdem Nunally verkündet hat, dass sie das Objekt des Hasses sein will, auf welches sich der Zorn der Menschheit vereint.

Die gigantische Waffe war das Einzige, was Lelouch bisher noch daran hindern konnte, seine Ansprüche auf die buchstäbliche Weltherrschaft durchzusetzen. Jetzt, mit Damokles unter seiner Kontrolle, knicken die Völker der Welt der Reihe nach ein und werden in das Reich Lelouchs eingegliedert. Er verrät alle, die ihn je unterstützt haben. Sowohl ehemalige Mitglieder des Königshauses als auch die Widerstandskämpfer Japans und sogar seine Schwester werden in Ketten gelegt.

Doch der große Schock kommt bei einer Parade, in der Lelouch als neuer Imperator die bezwungenen Rebellen dem Volk präsentiert. Denn er wird angegriffen. Eine Person, die sich als Zero vorstellt, der Deckname, unter dem Lelouch selbst lange als Terrorist und Freiheitskämpfer unterwegs war, stellt sich ihm in den Weg und rammt ihm ein Schwert in die Brust.

Diktator Lelouch mit blutiger Hand, als er von einem neuen Zero attackiert wird.

Was aussieht wie die ultimative Niederlage von Lelouch, war von Anfang an sein Plan. Denn er wollte die Welt unter einer Diktatur vereinen, in der er selbst der ultimative Feind ist – nur um diesen Feind dann sterben zu lassen und der Welt die Freiheit zurückzugeben.

Es ist eine der beeindruckendsten und emotionalsten Szenen, die Code Geass auch heute noch zu einem Meisterwerk machen, das in der letzten Episode die Krönung erhält.