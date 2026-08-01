7 Charaktere aus Star Wars, die mächtiger als Yoda sind

Yoda ist einer der mächtigsten Jedi in Star Wars und gehört auch generell zu den stärksten Charakteren. Doch die folgenden sieben Kandidaten übertreffen den grünen Zwerg.

Yoda ist eines der Aushängeschilder von Star Wars, und das zurecht: Der alte Jedi-Meister trägt diesen Titel wohl verdienter als alle anderen und kann 900 Jahre Erfahrung vorweisen.

Dennoch gibt es Figuren im Kanon sowie Legends, die Yoda in Sachen Macht übertreffen. Eine Auswahl davon findet ihr in dieser Liste. Über das Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu einem bestimmten Charakter springen:

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Die Einen – Die Familie der Mortis-Götter

Erster Auftritt: Star Wars: The Clone Wars (Staffel 3, Folge 15)

Dieser Platz ist ein wenig gemogelt, denn es drängen sich gleich drei Charaktere darauf. Die Rede ist von den Einen, die man auch als Macht-Wächter von Mortis oder Mortis-Götter kennt. Dazu gehört der Vater, die Tochter, der Sohn und die Mutter, die wir hier allerdings explizit ausklammern, weil sie eine besondere Stellung einnimmt.

Doch schon jeder einzelne der anderen drei ist enorm mächtig. Sie repräsentieren verschiedene Seiten der Macht. Die Tochter steht für die helle, der Sohn für die dunkle, der Vater wiederum steht in der Mitte und sorgt für ein Gleichgewicht.

Die drei sind so mächtig, weil sie im Grunde kosmische Geschöpfe sind und die Macht kontrollieren. Im Vergleich dazu ist Yoda ein gewöhnlicher Hanswurst, der den beinahe unsterblichen Wesen (nur ein spezieller Dolch kann sie töten) nicht das Wasser reichen kann.