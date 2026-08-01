5 Dinge, die GTA 6 besser machen muss als GTA 5

GTA 6 birgt rein durch die lange Entwicklungszeit und den heftigen Hype eine Menge Potenzial, um einiges besser zu machen als GTA 5. Mit diesen 5 Verbesserungen könnten sie es ihren Fans beweisen.

GTA 5 war jahrelang ein Dauerbrenner bei vielen Spielern, die nun ungeduldig auf GTA 6 warten. Klar, dass dabei Hoffnungen oder zumindest Wünsche entstehen, was GTA 6 noch besser machen könnte als der Vorgänger, vielleicht sogar sollte. Diese haben wir euch in dieser Liste hier auf MeinMMO zusammengetragen.

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Mehr begehbare Gebäude

In GTA 5 gab es erschreckend wenig Gebäude, die man begehen konnte. Neben den Häusern der Protagonisten, Geschäften und dem Vanilla Unicorn konnte man kaum irgendwelche der vielen Häuser und Bauten von innen sehen.

Ja, es gibt ab und zu Schießereien oder andere Missionen, die in einem Gebäude stattfinden. Doch diese Möglichkeit wird Spielern nach dem Beenden der Mission oder in GTA Online wieder genommen.

Wenn GTA 6 vergleichsweise ein Upgrade schaffen will, sollte es mehr zur Verfügung stellen, als nur die eigenen Wohnungen, Boutiquen oder missionsbedingten Orte begehen zu können. Ja, in einem Spiel wie GTA findet – wie der Name auch eigentlich verspricht – viel Gameplay auf der Straße statt, doch hier kann man deutlich mehr erwarten. Doch ein Brocken wie GTA 6 kann da deutlich mehr.