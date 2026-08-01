Neues MMORPG von Entwickler-Legende lässt euch eine ganze Galaxie verändern, kündigt Release für August an

Stars Reach ist das neue Sandbox-MMORPG von Entwicklerlegenden Raph Koster. Jetzt hat sein MMORPG endlich einen Release-Termin und Preise angekündigt.

Was ist das für ein MMORPG? Das neue Spiel von Raph Koster und seinem Studio Playable Worlds ist ein SciFi-Sandbox-MMORPG, das euch ein ganzes Universum als Spielwelt serviert. Dank Terraforming könnt ihr dabei die Planeten nach euren Wünschen formen und verändern.

Das Spiel könnte die ultimative Sandbox sein und lässt euch deshalb auch Städte und Regierungen selbst erschaffen. Ihr definiert die Regeln für euer Reich selbst, besiegt Monster und könnt einem von zahlreichen Jobs nachgehen.

Was nach No Man’s Sky als richtiges MMORPG klingt, bietet so viele kreative Möglichkeiten, dass es sogar Minecraft in den Schatten stellen könnte. Obwohl das Spiel noch längst nicht fertig ist, haben die Entwickler jetzt einen Release-Termin bekannt gegeben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Stars Reach sehen:

Video starten Stars Reach von Raph Koster kündigt im neuen Trailer den Early Access an Autoplay

Release schon im August

Wann kommt das Spiel raus? Stars Reach soll bereits am 18. August 2026 in den Early Access gehen auf Steam gehen. Dabei bieten die Entwickler ihren Unterstützern 4 verschiedene Editionen zum Kauf an:

Das Basisspiel kostet 29,99 US-Dollar

Darauf kommen noch die folgenden Packs:

Für weitere 29,99 US-Dollar bekommt ihr das Firstlight-Pack

Für 49,99 US-Dollar erhaltet ihr das Voyager-Pack

Die teuerste Edition kostet 79,99 Euro und nennt sich Cosmonaut-Pack

Was genau in den Packs steckt, ist derzeit nicht bekannt, genauso wenig ob die Preise in Euro einfach denen in US-Dollar entsprechen oder angepasst werden. Die Entwickler erwähnen hier lediglich, dass man „coole Cosmetics“ und früherer Zugriff auf zwei geupgradete Werkzeuge erhält. Je teurer die Edition, desto besser die Belohnungen.

Wer ist Raph Koster? Raph Koster war der Lead Designer von Ultima Online und arbeitete in anderen führenden Positionen an Titeln wie Star Wars Galaxies und Everquest II.

Er gilt als einer der erfahrensten Entwickler des Genres und ist schon seit den Anfangstagen dabei. Er gehörte auch zu den Experten, die uns für das Grindfest erklärt haben, warum Sandbox die Zukunft des Genres ist.

Freut ihr euch schon auf den Early-Access des neuen MMORPGs? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Für Raph Koster ist Stars Reach ein Mega-Projekt. Warum erklären die vielen Ideen die in dem Spiel stecken: Macher von Star Wars Galaxies möchte MMOs neu erfinden, sein neues Spiel beeindruckt uns vor allem mit einer Sache