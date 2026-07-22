MMO-Legende will sein neues Spiel noch im Sommer zu Steam bringen, es fehlt nur noch „ein Update oder so“

Im jüngsten Entwickler-Update zu Stars Reach sprachen Raph Koster und Co. über den aktuellen Status des MMOs und was noch fehlt, um den Early Access auf Steam zu starten.

Was verrät das neue Entwickler-Update? Im jüngsten Fireside-Chat auf YouTube sprach das Team von Stars Reach über den aktuellen Stand des MMOs und was noch fehlt, um – wie geplant – noch im Sommer auf Steam in den Early Access zu starten.

Auf einer der gezeigten Folien heißt es: „Wir befinden uns wahrscheinlich noch ein Update oder so vom Alpha-Status entfernt.“ Dass es gerade mit großem Tempo vorwärts geht, würden die großen Patches belegen, die aktuell auf den Testservern einschlagen.

Video starten Stars Reach von Raph Koster kündigt im neuen Trailer den Early Access an Autoplay

Laut Genre-Urgestein Raph Koster (Ultima Online, Star Wars Galaxies) ist bereits fast der gesamte Kern-Gameplay-Loop spielbar. Eine Sache würde jedoch noch fehlen: der Abschluss des Loops durch den Erhalt von Loot oder Crafting-Gegenständen, die den Charakter spürbar besser machen. Das gibt es bisher nur in einer noch sehr rudimentären Form, die durch kommende Updates vervollständigt werden soll.

Sobald dieser Teil da ist, soll Stars Reach Feature-komplett sein, also alle wichtigen Kern-Features in spielbarer Form anbieten. Erst dann kann man laut den Entwicklern von einer Alpha sprechen, die gleichzeitig auch den Start der Early-Access-Phase auf Steam markieren würde. Einen konkreten Termin abseits von „Sommer 2026“ möchte man aber weiterhin nicht nennen.

Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass man für den Early Access noch Dinge wie die Performance, das UI oder bestimmte Systeme verbessern möchte. So soll der Crafting-Bereich beispielsweise noch ein übersichtliches Rezeptbuch erhalten.

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt ein Video live gegangen, in dem Raph Koster ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hat:

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Noch ein langer Weg bis zur finalen Version

Wie geht es ab dann weiter? In der Alpha beziehungsweise während der Early-Access-Phase wird es dann darum gehen, das Feature-fertige Fundament um Inhalte zu erweitern und die einzelnen Bereiche des Spiels – basierend auf dem Feedback der Community – feinzuschleifen.

Die Beta erreicht Stars Reach erst, wenn das MMO quasi Content-fertig ist und es nur noch um Optimierungen, Stresstests und weiteren Feinschliff geht. Es kann gut sein, dass wir die Release-fertige Version von Stars Reach erst 2028 oder später spielen können.

Was ist Stars Reach für ein MMO? Für unsere Grindfest-Themenwoche 2026 hat Raph Koster mir das SciFi-MMO erstmals gezeigt und viele Fragen beantwortet. Uns erwartet quasi No Man’s Sky als Sandbox-MMO, mit den kreativen Möglichkeiten eines Minecrafts. Ob aus all dem Potenzial und den Freiheiten am Ende ein richtig gutes Online-Rollenspiel wird, ist mir weiterhin nicht ganz klar. Aber die Simulation, die hinter allem steht, hat mich beeindruckt: Macher von Star Wars Galaxies möchte MMOs neu erfinden, sein neues Spiel beeindruckt uns vor allem mit einer Sache