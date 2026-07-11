ArcheAge Chronicles stellt endlich die erste Klasse vor, Fans fragen sofort: Ist das etwa alles?

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten dramatische Meldungen bei ESO, das westliche Bezahlmodell von Aion 2 und die erste Klassen-Vorstellung von ArcheAge Chronicles.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Die Entlassungen bei Microsoft treffen auch die Zenimax Online Studios, die The Elder Scrolls Online betreuen. Mittlerweile ist klar, dass ein großer Teil der Belegschaft seinen Job verliert. Darunter viele Veteranen. Der Frust ist groß, und das auch, weil man über Jahre diverse andere, gescheiterte Projekte finanziert hat. Wie es mit ESO weitergeht, ist unklar. Klar ist, dass die zuletzt geteilte Roadmap für 2026 nicht mehr gilt. Ganz frisch ist aber immerhin Saison 1 gestartet, mit dem Comeback der Diebesgilde und einem Fahrplan bis in den September.

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Lost Ark mit Sommerputz – auch eure Gilde könnte betroffen sein

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, das die Frage stellt: Ist die goldene Ära der MMORPGs endgültig vorbei?

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Star Trek Online: Undiscovered ist auf PC erschienen. Euch erwartet die Neuinterpretation eines beliebten Handlungsbogens mit Lisa LoCicero und Robert Picardo in den Hauptrollen. Außerdem neu: die Begegnungen im Tiefenraum und das Undiscovered-Ereignis. Mehr Infos und den Trailer findet ihr auf playstartrekonline.com.

Am 13. Juli soll RuneScape ein komplett überarbeitetes Housing-System. Was sich genau ändert, erklären die Entwickler in diesem Video auf YouTube.

Bei Tibia ändert sich gerade viel, dadurch ächzt es ordentlich im Gebälk. Für einigen Ärger sorgte zuletzt vor allem die schwierige Balance der Klassen sowie die daraus resultierenden Abschwächungen (via tibia.com). Im offiziellen Forum haben sich die Verantwortlichen mittlerweile mehrfach zu Wort gemeldet: Man verfolge das Feedback der Spieler weiterhin und könnte weitere Balancing-Updates nachreichen.

Die Entwickler von EverQuest haben das spezielle Regelset des neuen Lethar-Servers vorgestellt. Wo? Na, auf everquest.com.

Das altehrwürdige MMORPG Fiesta Online soll überraschend auf die aktuellen Konsolen kommen. Den Ankündigungstrailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen