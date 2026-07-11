ArcheAge Chronicles stellt endlich die erste Klasse vor, Fans fragen sofort: Ist das etwa alles?

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten dramatische Meldungen bei ESO, das westliche Bezahlmodell von Aion 2 und die erste Klassen-Vorstellung von ArcheAge Chronicles.
Highlights der Woche:
- Die Entwickler von Aion 2 haben jetzt das Bezahlmodell für die globale Version von Aion 2 im Detail enthüllt. Diverse Punkte sorgen sofort für empörte Kommentare aus der MMORPG-Community.
- WoW-Dämon Cortyn hat keine Lust mehr. Die neusten Gebiete sind eine Qual und der heroische Modus eine Menge, aber eben kein Spaß.
- Bei Blizzard kommt es zu Einsparungen. Projekte werden gestrichen. Es betrifft wohl Spiele, die wir nun niemals zu Gesicht bekommen.
- In einer Frage-Antwort-Runde mit der Community verrieten die Entwickler von ArcheAge Chronicles am Wochenende erstmals Details zum Bezahlmodell. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen. Außerdem gab es auf X einen neuen Clip mit Magier-Gameplay und auf X eine ausführliche Vorstellung der Krieger-Klasse. Der Post wirft jedoch auch Fragen nach Genderlock, Skill-Zahl und Waffenwahl auf – für den Krieger werden nämlich nur ein männlicher Charakter sowie das Langschwert und das Großschwert mit jeweils einer kleinen Zahl von Fertigkeiten vorgestellt.
Was ist sonst noch passiert? Die Entlassungen bei Microsoft treffen auch die Zenimax Online Studios, die The Elder Scrolls Online betreuen. Mittlerweile ist klar, dass ein großer Teil der Belegschaft seinen Job verliert. Darunter viele Veteranen. Der Frust ist groß, und das auch, weil man über Jahre diverse andere, gescheiterte Projekte finanziert hat. Wie es mit ESO weitergeht, ist unklar. Klar ist, dass die zuletzt geteilte Roadmap für 2026 nicht mehr gilt. Ganz frisch ist aber immerhin Saison 1 gestartet, mit dem Comeback der Diebesgilde und einem Fahrplan bis in den September.
Lost Ark mit Sommerputz – auch eure Gilde könnte betroffen sein
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Zeit für Nostalgie: An einen Spieler erinnern sich Fans von World of Warcraft auch noch nach 20 Jahren. Booms hat einen ganzen Realm abgezockt.
- Der Game Director von World of Warcraft hat sich drängenden Fragen gestellt. Wie sieht die Zukunft für RP aus – und was ist mit immer mehr Inhalten?
- World of Warcraft steht besser da als jemals zuvor. Das findet zumindest einer, der das auch sagen muss: Ion Hazzikostas. Aber stimmt das?
- Los Ark räumt bei den inaktiven Gilden auf. Konkret soll der Sommerputz am 22. Juli starten. Aufgeräumt werden Gilden, die seit 12 oder mehr Monaten inaktiv sind. Die Infos findet ihr auf playlostark.com.
- Für Black Desert ist auch diese Woche wieder ein Update rausgegangen. Euch erwarten unter anderem neue Schwierigkeitsstufen für Songakshi im Finsteren Schrein. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com. Außerdem haben die Entwickler angekündigt, dass man die Unterstützung für Windows 7 und DirectX 9 oder niedriger einstellt.
- Throne and Liberty hat am 9. Juli Update 4.2.0 erhalten, mit neuen Grundbelohnungen für den Charakterschub und einigen Fixes für Erzboss-Waffen und hergestellte Gegenstände. Die Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, das die Frage stellt: Ist die goldene Ära der MMORPGs endgültig vorbei?
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Star Trek Online: Undiscovered ist auf PC erschienen. Euch erwartet die Neuinterpretation eines beliebten Handlungsbogens mit Lisa LoCicero und Robert Picardo in den Hauptrollen. Außerdem neu: die Begegnungen im Tiefenraum und das Undiscovered-Ereignis. Mehr Infos und den Trailer findet ihr auf playstartrekonline.com.
- Am 13. Juli soll RuneScape ein komplett überarbeitetes Housing-System. Was sich genau ändert, erklären die Entwickler in diesem Video auf YouTube.
- Bei Tibia ändert sich gerade viel, dadurch ächzt es ordentlich im Gebälk. Für einigen Ärger sorgte zuletzt vor allem die schwierige Balance der Klassen sowie die daraus resultierenden Abschwächungen (via tibia.com). Im offiziellen Forum haben sich die Verantwortlichen mittlerweile mehrfach zu Wort gemeldet: Man verfolge das Feedback der Spieler weiterhin und könnte weitere Balancing-Updates nachreichen.
- Die Entwickler von EverQuest haben das spezielle Regelset des neuen Lethar-Servers vorgestellt. Wo? Na, auf everquest.com.
- Das altehrwürdige MMORPG Fiesta Online soll überraschend auf die aktuellen Konsolen kommen. Den Ankündigungstrailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Spätestens seit dem plötzlichen Ende von Ashes of Creation stellen sich auch Spieler die Frage „Wie finanziert sich die Entwicklung eines neuen MMORPGs?“. Hinter Scars of Honor gab es diesbezüglich lange ein großes Fragezeichen. Daher haben wir einfach mal nachgefragt, und eine Antwort erhalten!
- Jahrelang waren die Entwickler von Hitman nur für ihren Agenten 47 bekannt. Mit ihrem Erfolgs-Spiel zu James Bond haben sie der Welt gezeigt, dass sie mehr drauf haben. Doch ihr nächstes Projekt, ein Online-Rollenspiel mit dem Arbeitstitel Project Fantasy hat Probleme.
- Im SciFi-MMO Stars Reach erwartet euch ein Universum mit zahllosen Kreaturen, die sich fortpflanzen, altern und sterben. Durch eure Taten könnt ihr sogar Einfluss auf Wohl und Wehe der Arten nehmen.
- Ein Hobby-Programmierer hat mit der Hilfe von KI ein eigenes MMORPG mit dem Namen World of Claudecraft entwickelt. Jetzt gab es mit 0.23.0 das bisher größte Update, die Patch Notes findet ihr auf github.com. Die Spielerzahlen sollen zeitweise bei mehr als 46.000 gelegen haben (Quelle: mmorpg.org.pl).
- Die zweite offene Beta von Ragnarok Zero: Global läuft vom 7. Juli bis 14. Juli. Die offizielle Ankündigung findet ihr auf mygnjoy.com.
- MapleStory Classic World soll vom 4. bis 12. August eine geschlossene Beta erhalten. Die Registrierung öffnet am 16. Juli. Auf nexon.com findet ihr die offizielle Webseite der MMORPG-Neuauflage mit allen Infos zum Test.
- Für EverQuest Legends ist ein neuer Producer’s Letter erschienen, in dem die Entwickler mehr Details zur Neuauflage des ersten EverQuest verraten. So könnt ihr viele neue Erfolge und zusätzlichen Lagerraum freischalten. Zudem gibt es eine konkrete Auflistung der Items, die über den Ingame-Shop verkauft werden.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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