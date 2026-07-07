Was die Entlassungen für Blizzard bedeuten: Absolut nichts Gutes

Bei Blizzard kommt es zu Einsparungen. Projekte werden gestrichen. Es betrifft wohl Spiele, die wir nun niemals zu Gesicht bekommen.

Für Fans von Xbox und alle Spieleentwickler, die irgendwie unter der Schirmherrschaft von Microsoft stehen, war es ein rabenschwarzer Tag. Denn bei Xbox werden im Laufe des aktuellen und nächsten Jahres insgesamt 3.200 Mitarbeiter entlassen. Dieses Mal gibt es aber auch Unruhe bei den Fans von World of Warcraft, Overwatch und Diablo – denn auch Activision ist von diesen Einschnitten betroffen.

Bisher war es so, dass Blizzard von den meisten Änderungen bei Microsoft im Grunde nicht tangiert wurde. Das wurde zumindest immer nach außen kommuniziert. Microsoft hatte Activision Blizzard einfach aufgekauft, aber Blizzard konnte nahezu genau so weiterarbeiten, wie sie es bisher getan haben.

Manch einer sorgt sich auch um die Zukunft von WoW – da gibt’s aktuell sehr viel Content:

Video starten WoW: Patch 12.0.7 ‘Enthüllungen’ ist live, das steckt drin Autoplay

Dass Asha Shar jetzt Activision explizit mit auflistet, macht aber einigen Fans ziemlich große Sorge. Denn sie sagte:

Wir nehmen auch Reduktionen in anderen Bereichen vor und in einigen Fällen verschieben wir den Fokus auf Projekte mit höher Priorität. Diese Änderungen haben unterschiedlich viel Einfluss auf Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang und XBOX Game Studios. Keines unserer öffentlich angekündigten Spieleprojekte wird als Teil dieser Reduktionen gestrichen.“

Die eingestellten Projekte bleiben wohl geheim

Ja, es gibt die Versicherung von Shar, dass bereits angekündigte Spiele nicht eingestellt werden. Doch genau das ist es, was die Sorge von Fans vorantreibt. Denn es gibt seit Jahren recht gut belegte Gerüchte, dass Blizzard an mehreren Spielen ihrer liebsten Franchises arbeitet. So ist seit Jahren die Rede von einem neuen Spiel im StarCraft-Universum, das sich in Entwicklung befindet.

Aus verschiedenen Leaks – mit nicht gänzlich überprüfbarer Glaubwürdigkeit – wissen wir auch, dass zum Beispiel an einem Arthas-Action-RPG gearbeitet werden soll.

Ein Leak sprach von einem Arthas-RPG – wird es das noch geben?

Das sind Spiele, die eben nicht offiziell angekündigt wurden. Es sind Projekte, in die womöglich schon viele Jahre Arbeit geflossen sind. Vielleicht sind es Experimente, die von dem abweichen, was Blizzard bisher so getan hat. Es ist naheliegend, dass diese Projekte womöglich gestrichen wurden, wenn nun „von oben“ die Anweisung kam, dass man sich doch auf Bekanntes und Bewährtes konzentrieren soll.

Es sind genau diese noch nicht angekündigten Spiele, um die ich mir Sorgen mache. Denn sie könnten die Versuche von Blizzard sein, neue Wege zu gehen und sich von den großen Flaggschiffen wie World of Warcraft, Overwatch oder Diablo ein wenig zu lösen. Doch das geht natürlich nur, wenn diese Projekte auch wirklich das Licht der Welt erblicken und nicht im Zuge von „Umstrukturierungen“ jetzt eiskalt eingestampft werden.

Entsprechend sorgenvoll schaue ich nun auf die Zukunft. Und ich hoffe, dass es im Nachhinein noch einige Enthüllungen geben wird, welche Spiele oder Projekte dieser Reduktion nun zum Opfer gefallen sind.

Immerhin gab es in der Vergangenheit bereits einen Vorfall, bei dem sogar ein angekündigtes Spiel relativ schnell eingestampft wurde. Blizzard hatte ein Survival-Spiel mit ersten Artworks und Design-Ideen vorgestellt – doch nur einige Monate später hieß es bereits, dass das Projekt niemals das Licht der digitalen Welt erblicken wird. Aber wie steht ihr dazu? Bangt ihr auch um Spiele – egal ob bestehende oder noch unagekündigte? Oder glaubt ihr, diese Umstrukturierung wird sogar etwas Gutes bewirken?