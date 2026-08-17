Spieler fragen sich, für wen Entwickler ihre Spiele bauen, wenn man mittlerweile eine Grafikkarte für 4.500 Euro braucht, um spielen zu können

Blood of Dawnwalker setzt für die beste Grafik eine RTX 5090 voraus. Eine Grafikkarte, für die ihr derzeit 4.500 Euro und mehr zahlen müsst. Viele Spieler verstehen nicht, warum es solche Einstellungen überhaupt gibt, die kaum ein Spieler verwendet, weil sie so teuer ist.

The Blood of Dawnwalker erscheint offizielle am 3. September 2026 auf Steam. Mittlerweile haben die Entwickler auch die offiziellen Systemanforderungen vorgestellt.

Für die höchsten Einstellungen empfehlen die Entwickler neben einem Intel Core i5-13600K oder einem AMD Ryzen 9 7950X eine GeForce RTX 5090. Eine Grafikkarte, für die ihr derzeit laut Geizhals mindestens 4.500 Euro oder mehr zahlen müsst.

Für die größte Mehrheit der Spieler ist so eine Grafikkarte völlig unerschwinglich. Entsprechend laut ist die Kritik, etwa auf Reddit, warum man überhaupt ein Spiel entwickeln würde, wo man so eine Grafikkarte für höchste Einstellungen voraussetzte.

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Hohe Anforderungen und eine befürchtete schwache Optimierung

Warum wird die Situation kritisiert? Zum einen benötigt man für die besten Einstellungen eine Highend-Grafikkarte, die sich heute kaum jemand leisten kann. Laut Steam Hardware-Survey besitzen gerade 0,41 % aller Spieler so eine Grafikkarte, die RTX 4090 liegt immerhin bei etwa 0,6 %. Das heißt, potentiell ein gutes Prozent aller Spieler können das Spiel in höchsten Einstellungen starten.

Hinzu kommt, dass viele Spieler hohe Systemanforderungen eher als negativen Nebeneffekt von schlechter Optimierung sehen: Stecken die Entwickler nicht genügend Zeit in die Entwicklung, so der Vorwurf, dann werden halt die Anforderungen entsprechend höher gesetzt oder man setze auf die Notlösung DLSS und Frame Generation, damit die Probleme nicht so schlimm aussehen.

In der Vergangenheit sind immer wieder Spiele über technische Probleme gestolpert, entsprechend vorsichtig sind PC-Spieler mit Vorschuss-Lorbeeren geworden.

Ein weiterer Aspekt, der ebenfalls von einigen angeschnitten wird: der große Sprung zwischen den Mindestanforderungen und den empfohlenen Einstellungen. Anstatt Einsteiger-Hardware wird hier plötzlich potente Mittelklasse-Hardware benötigt. So schreibt jemand auf Reddit: „Wow, der Sprung von der Mindest- zur empfohlenen CPU-Leistung bei 1080p ist schon absurd.“

Am Ende muss das Spiel vor den Spielern vor allem rechtfertigen können, dass das Spiel auch wirklich so leistungsfähige Hardware benötigen muss. So kommentiert ein anderer, dass die hohen Anforderungen und die Grafik eben nicht zueinander passen würden und dahinter am Ende vor allem technische Ungereimtheiten stecken könnten:

Ich hasse es, der Typ zu sein, der immer über „Optimierungsprobleme“ spricht, aber die Grafik in diesem Spiel ist ziemlich mittelmäßig. Ich persönlich kann keine fortgeschrittenen Beleuchtungstechniken oder Raytracing erkennen. Wir sprechen hier von 1080p bei hohen Einstellungen, daher scheint es eher ein Fall von Unreal Engine 5 in Kombination mit mangelndem Aufwand bei der Optimierung zu sein.

Wie gut das Spiel am Ende dann wirklich läuft, muss sich dann zum Release zeigen. Viele Spieler sind aber mittlerweile bereits vor dem Release skeptisch. Das liegt vor allem an den schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit mit UE5-Titeln.

Am Ende reicht bei schlechter Optimierung nicht mal eine RTX 5090, um das Spiel flüssig laufen zu lassen. Das war etwa bei einem Star-Wars-Spiel in der Vergangenheit der Fall. Bis heute kämpft das Spiel mit technischen Problemen, dabei ist das Spiel selbst empfehlenswert: Neues Star-Wars-Spiel für 70 Euro startet katastrophal auf Steam, Spieler schimpfen: „Eine RTX 3090 ist nicht gut genug für das Spiel“