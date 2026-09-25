Aion 2 Kinah farmen: So werdet ihr schnell reich

Die Ingame-Währung Kinah spielt in Aion 2 eine wichtige Rolle. Doch warum gibt es zwei Versionen? Wofür benötigt ihr Kinah? Und wie farmt ihr das Geld am besten? MeinMMO verrät euch alles Wichtige im Guide!

Was muss ich zu Kinah wissen? Das ist die wichtigste Ingame-Währung in Aion 2, quasi das erspielbare Ingame-Geld, mit dem ihr eure Rechnungen bezahlt. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Premium-Währung Quna, die ihr mit realem Geld kauft. Über die Wechselbörse könnt ihr Kinah gegen Quna und umgekehrt tauschen. Zugang zur Börse erhaltet ihr aber nur mit einem aktiven Abo.

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch interessanten Abschnitten springen:

Gebundenes versus Ungebundenes Kinah: NCSoft hat für Aion 2 zwei Varianten von Kinah eingeführt, um Goldseller und Bot-Anbieter zu bekämpfen: das gebundene und ungebundene Kinah.

Gebundenes Kinah Erspielt ihr euch über Gameplay durch beispielsweise Quests, Verkäufe an NPCs und Dungeons Könnt ihr NICHT nutzen, um Gegenstände von anderen Spielern im Auktionshaus zu kaufen oder über die Wechselbörse in Quna umzuwandeln Hat die höchste Priorität für das Bezahlen von Ingame-Kosten durch beispielsweise Aufwertungen, Teleports, NPC-Einkäufen oder Handwerks- und Herstellungsgebühren

Ungebundenes Kinah Erhaltet ihr vor allem über Verkäufe auf dem Marktplatz sowie die Wechselbörse (also nur als Spieler mit aktivem Abo) Könnt ihr nutzen, um Gegenstände von anderen Spielern im Auktionshaus zu kaufen oder über die Wechselbörse in Quna umzuwandeln Wird nur dann für das Bezahlen von Ingame-Kosten verwendet, wenn ihr keine gebundenen Kinah mehr besitzt



Es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr auch über die beiden Pfade vom Battle Pass Kinah erhalten könnt. Das dürfte dann die gebundene Kinah-Variante sein.

Video starten Aion 2: Road to Global Launch Autoplay

Kinah in Aion 2: Spartipps

In Aion 2 erspielt ihr euch zwar jede Menge Kinah, doch könnt ihr auch schnell einen großen Batzen eurer Reichtümer ausgeben. Gerade zu Beginn ist es daher umso wichtiger, bestimmte Kostenfallen zu vermeiden:

Wertet in der Level-Phase nur in Ausnahmefällen eure Rüstungen, Waffen und Accessoires auf. Einzig vom Gürtel und eurem Revelation-Amulett lohnen sich frühzeitige Aufwertungen, da ihr diese nie austauscht. Aufwertungen werden zunehmend teurer und mit jeder Stufe steigt die Chance auf Fehlschläge. Daher ist es immer besser, mehrere Gegenstände um jeweils eine Stufe zu steigern, als ein Ausrüstungsteil um mehrere Stufen.

Kauft während der Level-Phase keine Ausrüstung auf dem Marktplatz. Macht lieber die grünen Nebenquests, um etwaige Ausrüstungslücken zu füllen.

Verzichtet darauf, euch für jeden simplen Kampf mit Schriftrollen oder Buff-Food zu stärken. Das reißt euch mit der Zeit ein Loch in eure Kinahbörse. Hebt euch diese Hilfsmittel für knackige Bosskämpfe auf.

Schnellreisen kann viel Zeit sparen. Vermeidet aber gerade zu Beginn unnötige Teleports, die euch kaum einen Vorteil verschaffen, aber eben Kinah kosten.

Mehr zur Ausrüstungsprogression in Aion 2 erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Aion 2 Ausrüstung Guide: So erhaltet ihr schnell das beste Gear im PvE von Karsten Scholz

Aion 2: Effizient Kinah farmen schon beim Leveln

Bereits auf dem Weg zu Maximalstufe 45 könnt ihr euch ein ordentliches Kinah-Polster aufbauen. Die eben genannten Spartipps sind dabei genauso wichtig wie die folgenden Empfehlungen für besonders effiziente Kinah-Quellen:

Auch wenn ihr über die Hauptquest die meisten Erfahrungspunkte erhaltet, solltet ihr die grünen Nebenquests nicht ignorieren. Diese versorgen euch mit Ausrüstung, nützlichen Materialien und Kinah. Je höher euer Level, desto höher die Kinah-Summe.

Wenn ihr weiße oder grüne Ausrüstung erhaltet, die ihr nicht braucht, habt ihr 2 Möglichkeiten: a) an Händler verkaufen oder b) für Ressourcen extrahieren. Da der Materialbedarf für Aufwertungen in Aion 2 enorm ist, empfehlen wir euch grundsätzlich Option B. Wenn euer Fokus auf Kinah liegt, ist Variante A besser.

Wenn ihr Ausrüstung der höheren Qualitätsstufen findet und ein aktives Abo habt, checkt auf dem Marktplatz, was die Teile einbringen und was euch im Vergleich die Materialien an Kinah bringen würden, wenn ihr diese nach der Extraktion statt des Items verkauft.

Faustregel: Ausrüstung mit starken Werte-Kombinationen im Auktionshaus direkt verkaufen. Ausrüstung mit schlechten Werten extrahieren und die Ressourcen verkaufen.

Macht beim Leveln alle Sealed-Dungeons und Strongholds, an denen ihr vorbeikommt. Die braucht ihr eh für die Charakterprogression und sie belohnen mit Handwerksmaterialien und Kinah.

Mehr zu Aion 2 erfährst du auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Aion 2: Effizient Kinah farmen auf Stufe 45

Im Endgame von Aion 2 stehen euch unzählige Möglichkeiten zur Verfügung, Kinah zu verdienen. Im Folgenden haben wir 3 besonders effiziente Empfehlungen für euch.

Empfehlung 1: Lukrative Dungeons farmen

In Dungeons droppen begehrte Ausrüstungsteile, Schmuckstücke und Crafting-Komponenten. Nicht benötigte Drops bringen beim Zerlegen oder Verkaufen auf dem Markt enorme Kinah-Summen ein. Besonders empfehlenswert für Farm-Runs sind der Flammentempel, die Draupnir-Höhle und die Krao-Höhle.

Empfehlung 2: Alchemie

Endgame-Spieler verbrauchen Unmengen an Tränken und Buff-Food für PvP und schwere Bosskämpfe. Wer die Materialien gezielt sammelt und hochstufige Verbrauchsgegenstände herstellt, hat eine permanente, passive Kinah-Einnahmequelle über den Markt.

Empfehlung 3: Wöchentliche Quest-Runde durch alle Inhalte

Ihr könnt jede Woche eine Vielzahl unterschiedlicher Missionen abschließen, etwa für den Abyss, die Handwerke (Versorgungsaufgaben), Events und Dungeons. Wenn ihr diese jede Woche fleißig abschließt, fließen ganz automatisch hohe Kinah-Summen auf euer Bankkonto. Zudem belohnt ihr euch mit Währungen, die ihr gegen begehrte Aufwertungsmaterialien eintauschen könnt. Auch die lassen sich prima verkaufen.

Wenn euch beim Spielen weitere effektive Kinah-Farmmöglichkeiten über den Weg laufen, haut sie gern in die Kommentare! Falls ihr mehr Guides für das neue MMORPG von NCSoft sucht, schaut doch in unserer großen Guide-Übersicht vorbei. Dort erwarten euch beispielsweise Empfehlungen für den Start sowie eine Übersicht über die Endgame-Inhalte: Alle Guides, Tipps und Listen zu Aion 2 in der Übersicht