Einem neuen Spiel wünschen Fans so sehr Erfolg, dass sogar Piraten es auf Steam kaufen wollen

Von Remedy ist am 24. September 2025 CONTROL Resonant erschienen. Das neue Action-Adventure steigt auf Steam direkt auf Platz 1 der Topseller ein. Kein Wunder. Sogar viele Software-Piraten leisten ihren Beitrag.

Was ist mit den Piraten? Wie so oft gab es in der Community der Software-Piraten auch rund um den Start von CONTROL Resonant die Meldung, dass man das neue Spiel von Remedy erfolgreich cracken und als Raubkopie verfügbar machen konnte. Ungewöhnlich ist hingegen die Reaktion vieler Cracker auf dieses Update.

In dem am besten bewerteten Kommentar des entsprechenden Reddit-Posts heißt es (via X):

Eines der ganz wenigen Spiele, die ich mir kaufen werde. Remedy steht kurz vor dem Bankrott – das ist ihr Titel, der über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ich liebe ihre Spiele und muss tun, was ich kann, um sie über Wasser zu halten.

Viele andere Piraten schlagen mit ihren Kommentaren in eine vergleichbare Kerbe. Diverse Cracker haben das Spiel bereits gekauft oder wollen es kaufen, um Remedy zu unterstützen. Ein Pirat erklärt: „Nicht jedes Spiel muss man raubkopieren.“

Es gibt aber auch Stimmen, die sich gegen einen Kauf aussprechen. Ein Cracker erklärt: „Das ist eine tolle Idee, aber das hier ist ein Raubkopie-Reddit.“ Ein anderer ergänzt: „Stimmt schon, aber ich muss auch was essen, also wird es raubkopiert – obwohl sie den Erfolg verdienen.“ Dennoch ist es ungewöhnlich, wie viele Piraten Remedy unterstützen möchten.

Video starten CONTROL Resonant zeigt das verzerrte Manhattan im Trailer Autoplay

Ein einzigartiges Studio mit einzigartigen Spielen

Was ist so besonders an Remedy? Das vor 31 Jahren gegründete Studio aus Helsinki hat sich mit Spielen und Spielereihen wie Max Payne, Alan Wake, Control und Quantum Break einen Namen gemacht. Dabei zielen sie mit ihren schrägen Geschichten und düsteren Settings nie auf das ganz große Massenpublikum. Sie machen besondere Spiele, die man nicht so leicht vergisst. Dabei ist die Produktionsqualität stets hoch.

Entsprechend teuer sind die Entwicklungen. Entsprechend lange braucht es ganz oft, bis Remedy schwarze Zahlen schreiben kann, wenn das überhaupt gelingt. Man hat immer das Gefühl, dass Remedy mit dem nächsten Spiel erneut ums Überleben kämpfen muss.

Wie startet CONTROL Resonant? Richtig gut! Das neue Spiel von Remedy steht in den weltweiten Topseller-Charts von Steam auf Platz 1. Die Wertungen stehen aktuell bei 87 Prozent positiv. Viele Spieler feiern, dass der Nachfolger von Control erneut eine so weirde wie unterhaltsame Action-Achterbahnfahrt bietet, die toll inszeniert ist und in vielen Fällen auch noch sehr geschmeidig läuft.

Vereinzelt findet man aber Kritik zu Sound-Problemen und den hektischeren Kämpfen, die jetzt weniger Shooter und mehr Hack & Slay sein sollen.

Habt ihr bereits reingespielt? Wie gefällt euch CONTROL Resonant? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Das neue Spiel von Remedy hätte jetzt übrigens nicht auf Steam erscheinen können, wenn der Plattform-Schöpfer vor vielen Jahren nicht so schlechte Erfahrungen mit Half-Life 2 gemacht hätte: Steam würde es heute vielleicht nicht geben, wenn Gabe Newell von Publishern nicht die Nase voll gehabt hätte