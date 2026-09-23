Neues MMORPG startet auf Steam in den Playtest, erinnert an WoW aus 2010

Mit Ashram Online ist jetzt ein neues MMORPG auf Steam in den Alpha-Playtest gestartet. Obwohl hinter dem Projekt nur ein einzelner Entwickler steht, sehen die ersten Trailer und Screenshots vielversprechend aus.

Was ist das für ein MMORPG? Ashram Online ist ein neues Fantasy-MMORPG für Steam, hinter dem tatsächlich nur der Solo-Entwickler llBooM und sein Studio Brainsoft Games stecken. Sein Ziel ist es, einen klassischen Genre-Vertreter mit Tab-Target-Kämpfen und einer bedeutungsvollen Charakterentwicklung zu schaffen. Die Highlight-Features des Spiels lesen sich wie folgt:

Entsteht in Unreal Engine 5

Taktische Kämpfe durch das Tab-Target-System

4 Völker, die jeweils eng mit einer klaren Rolle verbunden sind: Vajrahn (aus dem Donner geborene Krieger-Tanks), Sahira (verschleierte Jäger mit Assassinen-DNA), Yodha (Kampfmönche, die heilen können) und Elunar (aus Kristall geborene Gelehrte, die mit Elementarmagie zaubern)

Besondere Ausrüstungssets für alle Klassen

Man schlägt einen von 3 Pfaden ein (Dawn, Noon oder Dusk), über die man sich dauerhafte Eigenschaften freischaltet

Die Level-Erfahrung führt euch bis zu Stufe 100

Eine offene Welt mit Tag- und Nachtzyklus, nachtaktiven Kreaturen und Hardcore-Zonen

Gilden mit gemeinsamen Tresoren, Perks, Missionen und einem Rängesystem

PvE- und PvP-Herausforderungen sowie Crafting

Optionaler Hardcore-Modus

Free2Play-Modell ohne Pay2Win, mit Verkauf von kosmetischen Skins, Battle Pass und Reittieren

Aktuell läuft auf Steam ein Alpha-Playtest, für den ihr euch einfach anmelden könnt. Der Entwickler lässt Interessierte nach und nach auf die Server. Im Fokus des Tests stehen Server-Stabilität, der Kern-Gameplay-Loop aus Quests, Kämpfen, Loot und Crafting sowie die Startzone mit ihren Bossen. Einen ersten Eindruck verschafft euch der neue Gameplay-Trailer zu Ashram Online:

Video starten Ashram Online zeigt für Alpha-Playtest auf Steam erstes Gameplay im Trailer Autoplay

In nur 6 Monaten in den Playtest

Bemerkenswert: Auf Reddit hat der Solo-Entwickler des Projekts vor einigen Tagen verraten, dass er erst vor 6 Monaten mit der Entwicklung von Ashram Online angefangen hat. Schon jetzt sind aber bereits 100 Quests und mehrere Bosse einer Startzone spielbar.

Mit dem frühen Playtest möchte der Entwickler frühzeitig Feedback und Ideen von Genre-Begeisterten einholen. Außerdem braucht er als Solist unbedingt Hilfe beim Aufspüren von Bugs. Entsprechend dürfte jeder, der sich auf Steam für den Playtest anmeldet, auch zeitnah eine Einladung erhalten.

Um das beste Genre der Welt geht es auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video zu WoW Forever live gegangen – schaut gerne mal vorbei:

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Wie reagiert die Community? Unter den wenigen Kommentaren auf YouTube ist uns ein Kommentar ins Auge gefallen, der unseren Ersteindruck ganz gut unterstreicht: „Warte, ein WoW aus 2010? Wir haben 2026, das ist verrückt.“ Der Entwickler versteht das aber nicht als Kritik und antwortet: „Genau das soll es sein. Ein Tab-Target-, Oldschool-MMO. Wenn es sich nach 2010 anfühlt, habe ich etwas richtig gemacht.“

Mehr Reaktionen finden sich auf Reddit. Dort kritisieren einige, dass der Entwickler ganz offen zugibt, KI-Tools für die Entwicklung des MMORPGs zu nutzen. Anderen sind gespannt und wollen dem Spiel eine Chance geben.

Dazzling_Way3330 kritisiert auf Reddit: „Die Sache, die ich am meisten an Oldschool-MMOs vermisse, ist das Fehlen von KI-Slop.“

SquizzOC schreibt hingegen auf Reddit: „Für eine Einzelarbeit sieht das großartig aus, und ich werde mir das später mal ansehen.“

Was auffällt: Der Entwickler nimmt sich Zeit und antwortet auf fast jeden Kommentar. Auf die Befürchtung, das Spiel würde im Playtest bestimmt nur mit 20 FpS laufen, entgegnet er etwa:

„Die aktuelle Version läuft mit über 60 FPS auf Grafikkarten mit 3 GB VRAM. UE5 läuft standardmäßig nicht schlecht, es läuft nur schlecht, wenn niemand es optimiert. Ich habe es optimiert. Es ist kostenlos. Installiere es, poste hier deine Systemdaten und deine tatsächlichen FPS, und wenn es 20 sind, werde ich das Problem öffentlich beheben.“

Wie steht ihr zu Solo-Projekten im MMORPG-Genre? Und was haltet ihr davon, dass ein einzelner Entwickler sich Unterstützung durch KI-Tools holt? Werdet ihr Ashram Online eine Chance geben? Verratet es mir gern in den Kommentaren! Wenn es nach dem ehemaligen Kreativ-Lead von Kingdom Come: Deliverance geht, nutzt heute übrigens jeder Entwickler KI für die Entwicklung von Spielen: Chef von Kingdom Come 2 legt sich mit KI-Kritikern an: „Natürlich nutzt es JEDER! Jeder Einzelne!“