Die 10 mächtigsten Mitglieder der Guardians of the Galaxy im Power-Ranking

Neben den Avengers sind für viele Fans der Marvel-Filme wohl die Guardians of the Galaxy spannend. In den Comics hatte die Gruppe viele verschiedene Mitglieder. Doch welcher waren eigentlich die 10 stärksten? Wir verraten es euch im Power-Ranking.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir konzentrieren uns in diesem Ranking auf die Marvel-Comics, nicht auf die Filme. Dementsprechend sind hier Figuren auf der Liste, die in den Filmen (bisher) nicht Teil der Gruppe waren.

Das Ranking basiert auf der subjektiven Meinung des Autors. Habt ihr ein anderes Ranking oder Charaktere, die ihr gerne in der Liste gesehen hättet, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Der letzte Film zu den Guardians of the Galaxy erschien 2023:

Video starten Guardians of the Galaxy 3 – Trailer (Deutsch) Autoplay

Honorable Mentions

Groot

Drax

Phyla-Vell

Super-Skrull

Quasar

Hercules – Der Halbgott aus dem Olymp

Hercules im Spiel Marvel Contest of Champions

Erster Auftritt: 1965 im Comic Journey into Mystery Annual Nr. 1 (vorher in einer anderen Version in Young Allies Nr. 16 (1945))

Zwar hatte Hercules im vierten Thor-Film bereits einen kleinen Auftritt, so richtig eingeführt wurde er im MCU aber noch nicht. In den Comics ist er eine gar nicht mal unwichtige Figur, die sich nicht nur mit Hulk oder Thor prügelt, sondern den Helden auch gegen mächtige Feinde hilft.

Dabei war er nicht nur ein Mitglied der Avengers. In der 2020 gestarteten Comic-Reihe der Guardians of the Galaxy (via marvel.com) half er der Truppe von Star-Lord gegen böse-gewordene Götter und wurde selbst ein Mitglied der Truppe und damit auch eines der stärksten.

Ähnlich wie Thor besitzt Hercules eine gottgleiche Kraft, mit der er sogar gegen viele Versionen von Hulk mithalten kann. Zudem altert er nicht und ist immun gegen die meisten Krankheiten. Wie andere Götter aus dem Olymp kann auch er nicht getötet werden (zumindest nicht ohne merkwürdige Tricks).