Xbox legt Studios zusammen: Das nächste Halo-Spiel kommt von den CoD-Machern

Microsoft/Xbox hat vorgestellt, wie es mit dem „Reset“ im Team weitergeht. Mehrere Studios werden zusammengelegt oder haben gemeinsame Aufgaben, ein Team wird geschlossen. Für ein weiteres Studio will man noch eine Lösung finden. Alle Informationen findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Microsoft hat umfangreiche Änderungen für seinen “Reset” vorgestellt. Vor ein paar Monaten erklärte man bereits, dass man sich von mehreren Studios trennen wolle und Teams zusammenlegen werde. Jetzt hat man weitere Änderungen und Anpassungen vorgestellt. Alle wichtigen Informationen stehen im offiziellen Xbox-Blog.

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Microsoft setzt Ankündigungen um, ein Studio wird endgültig geschlossen

Das sind die konkreten Änderungen:

Activision bekommt neue Aufgabenbereiche und wird den nächsten Halo-Titel entwickeln. Das Team ist von der Call of Duty Entwicklung getrennt.

Bethesda arbeitet stärker mit Obsidian zusammen, die weiterhin für Grounded und Fallout zuständig sein sollen.

King, bekannt für Candy Crush, wird seinen Zuständigkeitsbereich auf Microsoft Casual Games ausweiten

Playground und Turn 10 werden zu einem einzigen Studio zusammengeschlossen, das sich auf die „Forza“- und „Fable“-Reihen konzentriert.

Was diese neue “Zusammenarbeit” in Zukunft bedeutet, hat Xbox nicht verraten. Im Englischen heißt es “seinen Aufgabenbereich erweitern” und das kann erst einmal vieles bedeuten. Am Ende will man damit Arbeitsabläufe straffen und die Zahl der Mitarbeiter reduzieren. Insgesamt, heißt es, habe man “268 Stellen bei Halo Studios, anderen First-Party-Studios sowie in der XGS-Führungsebene und den zentralen Funktionen” gestrichen.

Insgesamt sei man habe man jetzt Dreiviertel der vorgestellten Umstrukturierungen bei Xbox abgeschlossen. In den nächsten Wochen und Monaten dürften daher noch weitere Meldungen kommen.

Wie geht es mit den anderen Studios weiter?

Compulsion und Double Fine sind wieder unabhängig.

Undead Labs hat einen neuen Publisher für “State of Decay 3” gefunden.

Ninja Theory wird hingegen geschlossen, weil man keine einvernehmliche Lösung gefunden haben soll.

Eine Lösung für Arkane will man bis Ende des Jahres finden.

Beim Xbox-Showcase am 7. Juni 2026 wurden noch starke Titel angekündigt. Nur 3 Tage später erfahren wir, wie schlecht es wirklich um die Microsoft-Konsole steht, und Massen-Entlassungen stehen im Raum. Mehr dazu auf MeinMMO: 100 Tage lang lernten Fans die neue Chefin von Xbox lieben, jetzt drückt sie den Reset-Knopf: „Kann so nicht weitergehen“