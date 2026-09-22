AMDs RX 9070 XT schlägt die deutlich teurere RTX 5080 in einem Action-RPG und das gleich mehrfach. Das ist ungewöhnlich, da die RTX 5080 auf dem Papier deutlich schneller ist. Es gibt aber verschiedene Gründe, warum AMDs RX 9070 XT derzeit vorne ist und das soll auch an den kaputten Treibern von Nvidia liegen.

Das Magazin Techpoweruphat mit dem neuen Action-RPG Control: Resonant mehrere umfangreiche Benchmarks durchgeführt. Das Überraschende daran ist: AMDs RX 9070 XT schlägt in den meisten Fällen eine RTX 5080 von Nvidia oder liegt zumindest nur ganz knapp dahinter.

Was ist daran überraschend? AMDs RX 9070 XT ist eine Mittelklasse-Grafikkarte für WQHD+-Gaming, die im Schnitt zwischen 750 und 800 Euro kostet (via Geizhals.de). Nvidias RTX 5080 ist hingegen eine Highend-Karte, für welche ihr derzeit mindestens 1.500 Euro oder mehr zahlen müsst (via Geizhals.de).

Daher ist es überraschend, dass eine Grafikkarte, die 800 Euro weniger kostet, die auf dem Papier schnellere RTX 5080 schlagen kann. AMD selbst hat die RX 9070 XT ohnehin eher auf dem Niveau der RTX 5070 und dem Ti-Modell platziert.

Video starten CONTROL Resonant zeigt das verzerrte Manhattan im Trailer Autoplay

AMDs Grafikkarte ist auf dem Papier langsamer, kann sich in Control aber durchsetzen

Warum sehen die Ergebnisse so aus? Was ebenfalls auffällt ist, dass selbst die langsamere RX 9070 vor der schnelleren und teureren RTX 5070 Ti in den Benchmarks liegt. Etwas, was im Normalfall nicht passieren sollte, da die RTX 5070 Ti den schnelleren Videospeicher und die höhere Taktrate hat.

Einige Nutzer aus der Community verweisen auf den extrem schwachen Software-Support der aktuellen RTX-5000er-Generation. Die Unterschiede dürften daher laut ihnen in ein paar Wochen wieder verschwunden sein. So schreibt jemand auf Reddit:

Blackwell [RTX 50] hat furchtbare Treiber. Das überrascht mich nicht im Geringsten. Da muss man wohl ein paar Monate abwarten.

Ein weiterer Punkt, der ebenfalls eine Rolle spielen könnte: Die DLSS-Version. Denn DLSS 4.5 ist deutlich leistungsintensiver als FSR 4, was diesem am nächsten kommen sollte.

Wie sehen die Tests bei anderen Magazinen aus? Schaut man sich die Ergebnisse etwa von Tom’s Hardware an, dann sehen die Ergebnisse wieder “normaler” aus, heißt: Die RTX 5080 liegt wieder in den meisten Fällen vor der RX 9070 XT.

Woran liegt das? Tom’s Hardware testet das Spiel mit anderen Voreinstellungen, sogenannten Presets, als TechPowerUp. Eine wichtige Rolle für die Performance spielt auch Path Tracing. Sobald Path Tracing hinzukommt, sinkt die Leistung der AMD-Karten deutlich, weil Nvidia-GPUs damit besser zurechtkommen.

TechPowerUp verwendet eine benutzerdefinierte RT-Konfiguration, bei der die indirekte Beleuchtung per Path Tracing manuell deaktiviert wird, während Tom’s die normalen RT-Voreinstellungen des Spiels verwenden, in denen diese Funktion enthalten ist. So schreibt jemand auf Reddit:

Im Grunde testen sie also unterschiedliche Arbeitslasten. Die 9070 XT ist bei einer geringeren RT-Arbeitslast definitiv konkurrenzfähig, fällt jedoch deutlich stärker zurück, sobald die Path-Tracing-Beleuchtung zum Einsatz kommt.

DLSS ist ein exklusives Feature für Nvidia-Grafikkarten. Das hat aber einen Spieler und Modder nicht davon abgehalten, DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte zu aktivieren. Der Weg dorthin ist sehr einfach, die Performance ist zum aktuellen Zeitpunkt (September 2026) noch durchwachsen. Der Modder arbeitet aber bereits fleißig daran, das zu ändern: Spieler aktiviert Nvidias DLSS 5 auf einer AMD-Grafikkarte, zeigt, wie ihr das auch tun könnt