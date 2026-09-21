Twitch-Streamer führt in Wardogs einen Gunfight, den er nicht gewinnen kann – Spielt so schlecht, Zuschauer meinen: Das muss Absicht sein

Ein Twitch-Streamer wird in Wardogs zu Lucky Luke, aber auf die schlimmste Weise. Seine Zuschauer können nicht glauben, dass jemand wirklich so schlecht spielt.

Um wen geht es? Bryce Hutchinson, auch bekannt als HutchMF, ist ein US-amerikanischer Twitch-Streamer und ehemaliger Baseball-Profi, der als Pitcher unter anderem für die St. Lucie Mets, die Columbia Fireflies und die Chicago White Sox gespielt hat.

Auf Twitch ist Hutch vor allem für Escape from Tarkov und GTA-Roleplay bekannt, spielte im vergangenen Jahr aber auch viel ARC Raiders. Dort war er etwa als eine der Schlüsselfiguren bei einem Fraktionskrieg mit dem Streamer-Kollegen TheBurntPeanut und dessen Community beteiligt.

Aktuell spielt Hutch viel Wardogs, auch wenn er sich dort nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Nachdem er zunächst vor allem als Bruchpilot bekannt war – und sogar entsprechend von der Anti-Cheat-KI der Entwickler eingeordnet wurde – legt er nun mit zweifelhaften Skills als Sniper eine Schippe obendrauf.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Hutch wird unabsichtlich zu Lucky Luke

Was ist dem Streamer passiert? Am vergangenen Freitag hat sich Hutch während eines Wardogs-Livestreams auf mal wieder ein Scharfschützengewehr geschnappt und sich auf einen hohen Turm gesetzt, um mit dem Scharfschützengewehr „MK22“ ein paar Kills auf große Distanz zu erzielen.

Nachdem er ein paar verfeindete Spieler des blauen Teams mit seinem Fernglas sah und für sein Team markierte, erblickte er eine Person, die unwissentlich dastand und für ihn ein vermeintlich leichtes Ziel darstellte.

Nachdem er einen ersten Schuss abgab und das Ziel dabei nicht ausschaltete, agierte der Streamer etwas vorsichtiger. Er peekte noch ein paar Mal, ging dabei immer wieder in die Hocke und stand wieder auf und nutzte seine erhöhte Position, um weitere gezielte Schüsse abzufeuern.

Als sein Kontrahent jedoch nach 4 vermeintlichen Treffern immer noch stand, verlor er die Ruhe: „Was ist mit diesem Spiel?!“, rief er, lud nach, und feuerte weitere Schüsse, begleitet von verärgertem Gebrüll, ab. „Wie ist das kein Treffer?!“, schnaufte er entsetzt und blickte in den Chat. Kurz darauf dämmerte es ihm – während er von einem anderen Scharfschützen erschossen wurde.

„Wenn das mein Schatten war, dreh’ ich durch.“

Dann schaute er einen Twitch-Clip an, der im Chat seines Streams geteilt wurde und Hutch wurde unmissverständlich klar, was seine Zuschauer die ganze Zeit wussten: Er hat nicht auf einen Gegner geschossen, sondern auf seinen eigenen Schatten.

So reagierte der Chat: Viele Zuschauer wiesen ihn mehrfach darauf hin, dass er auf seinen Schatten schießt. Andere waren sich sicher: Er trolle oder sei am Clipfarmen. So schlecht könne man gar nicht spielen. Andere Zuschauer erkannten den Schatten jedoch ebenfalls nicht und vermuteten etwa eine unsichtbare Barriere oder dass er zu nah an der Deckung stand und immerzu die Wand vor ihm traf.

Ob es wirklich absichtliches Clipfarming ist, bleibt unbeantwortet. Es ist nicht das erste Mal, dass Hutch in einem Spiel auf seinen Schatten schießt, und er hätte mit dem Fernglas sehen müssen, dass es kein Gegner sein kann. Dennoch war Hutch in den Folgeminuten sehr ruhig und stummte sich sogar auf Discord, um nicht mit seinen Streamer-Kollegen darüber reden zu müssen, was gerade passiert ist. Einige Minuten nach seinem „Malheur“ nahm er den „Vorwurf“ des Clipfarmings aber zumindest gerne an:

„Ihr habt recht, das war ein Bait-Clip, das war es, jap. Ich hab’ das alles für den Clip und die Klicks gemacht, denn ich bin ein Genie. Das war Absicht. Ich wusste natürlich, dass das mein Schatten war, und habs für den Clip durchgezogen. 100 Prozent.“

Was sagt ihr zu dem Clip? Glaubt ihr, das war pure Absicht und Clipfarming, oder könnte Hutch wirklich so schlecht sein? Ist euch oder einem Freund schon mal etwas Ähnliches passiert? Schreibt es uns in die Kommentare!

Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr nicht versehentlich auf euren eigenen Schatten schießt, setzt euch am besten an einen Mörser und nehmt feindliche Basen in der Ferne unter Beschuss. Dort könnt ihr euch jetzt sogar ein Dach bauen, das euch vor feindlichen Angriffen von oben schützt. Mehr dazu hier: Der Erzfeind von Mörsern in Wardogs sind Mörser – So verhindert ihr, dass eure Mörser gemörsert werden