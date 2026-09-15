In Wardogs gibt es viele Wege, ein Match zu gewinnen. Mit dieser Strategie führt ihr euer Team zum Sieg, ohne eine Waffe auszurüsten.

Das müsst ihr für die Taktik wissen: In Wardogs bekommt ihr Punkte, indem euer Team mehr Spieler als eure Gegner in der Zone hat. Jeder Spieler, der sich in der Hotzone befindet, zählt dabei doppelt. Eine der wichtigsten Mechaniken auf dem Weg zum Sieg sind die sogenannten Bohrtürme.

Auf jeder Map gibt es innerhalb der Zone mehrere einnehmbare Bohrtürme. Dort findet ihr ein Computer-Terminal, das ihr hacken könnt.

Habt ihr einen solchen Turm gehackt, bekommt ihr eine Ziffer eines geheimen Codes. Turm 2 bringt beispielsweise die zweite Ziffer.

Sobald ihr den Code vollständig kennt und diesen eingebt, könnt ihr die Hotzone zu dem besagten Turm rufen. Diese ist dann mehrere Minuten an der Position des Turms,

Wenn ihr an dem Turm eine FOB mit dicker Verteidigung errichtet, könnt ihr so relativ leicht Punkte farmen, bis sich die Zone wieder wegbewegt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, eigene Bohrer an selbst gewählten Standorten zu errichten.

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Was ist das für eine Taktik? Sobald ihr Level 8 beim Unterstützer erreicht, könnt ihr den großen Hammer kaufen. Dieser ermöglicht es euch, neben Mörsern, Bunkern und verschiedenen Anti-Air-Anlagen wie der C-RAM auch einen eigenen Bohrturm zu errichten.

Für den Bohrturm benötigt ihr 1.351 Baumaterialien, um ihn innerhalb einer FOB zu errichten. Diese muss obendrein innerhalb der Zone platziert werden. Das Bauen des Bohrturms dauert allerdings lange. Idealerweise bekommt ihr dabei Hilfe.

Nach der Aktivierung eures eigens gebauten Bohrturms benötigt dieser Kraftstoff, um die Hotzone zu euch zu ziehen. Je mehr Kraftstoff ihr in eurer FOB habt, desto länger bleibt die Hotzone bei euch. Reizt deshalb die Lagerkapazität der FOB bereits vor dem Start des Bohrturms vollkommen aus. Sobald der Turm aufhört zu arbeiten, besitzt dieser einen Cooldown und kann für einige Zeit kein weiteres Mal aktiviert werden.

Wollt ihr die Hotzone-Zeit auf eurer Basis maximieren, könnt ihr jedoch mehrere Bohrtürme bauen. Spielerberichten zufolge reichen 3 Bohrtürme aus, um eine unendliche Kette zu bilden. Wenn der dritte Bohrturm endet, solltet ihr den ersten erneut aktivieren können.

Welche Art von Spieler benötigt ihr? Da ihr selbst die Rolle des Baumeisters übernehmt, benötigt ihr obendrein mindestens einen Spieler, der sich um die Logistik kümmert. Die Bohrer verbrauchen Unmengen an Kraftstoff, weshalb das Lager der FOB komplett gefüllt sein sollte. Doch auch danach muss durchgehend nachgeliefert werden, damit auch die Bohrer 2 und 3 ausreichend versorgt sind.

Die Nachschublieferungen sollte entweder ein LKW-Fahrer oder ein Pilot mit dem Transport-Helikopter übernehmen, da diese die großen Paletten liefern können, die unkompliziert in der FOB ausgeladen werden. Während der LKW 2 Paletten laden kann, packt der Transporthelikopter nur eine, fliegt dafür jedoch deutlich schneller.

Inwiefern müsst ihr selbst keinen Schuss abgeben, um zu gewinnen? Mit dem Errichten der Bohrtürme seid ihr der entscheidende Faktor, damit euer Team die Oberhand über das Match gewinnen kann. Ihr holt die Hotzone nicht nur zu eurem Team, sondern zu der Stellung, wo ihr am stärksten und auf eure Gegner vorbereitet seid.

Dennoch ist der Sieg natürlich Teamarbeit. Eure Mitspieler müssen sich dann auch in eurer FOB in der Hotzone befinden und diese verteidigen. Theoretisch könntet ihr aber gewinnen, ohne selbst einen einzigen Schuss abzugeben oder gar eine Waffe mitzuführen, wenn eure FOB inklusive Bohrtürme so gut gebaut ist, dass die Gegner sie nicht eingenommen bekommen und eure Mates fleißig Kills farmen.

Könnt ihr diese Taktik auch irgendwie kontern? JA! Der größte Feind jeglicher FOB ist der Mörser bzw. die Artillerie. Sollten eure Gegner eine solche Bohrturm-Basis besitzen, versucht am besten frühzeitig, die feindlichen Bohrtürme sowie den FOB-Kern zu mörsern. Ein paar gezielte Mörser-Granaten reichen aus, diesen zu zerstören. Ein zerstörter Bohrturm verliert umgehend seine Kontrolle über die Hotzone.

Alternativ könnt ihr natürlich die feindliche Basis erobern, die FOV hacken und selbst die Kontrolle über die Bohrtürme erlangen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Hacken der festen Bohrtürme und zum Bauen der eigenen Bohrtürmen findet ihr auf Seite 2.

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat durch die platzierbaren Bohrtürme schon mal eine sichere Niederlage abgewendet und den Comeback-Sieg errungen – mit einer Basis, die eigentlich seinen Gegnern gehörte. Die gesamte Geschichte könnt ihr hier auf MeinMMO nachlesen: Wenn ich Wardogs nicht schon lieben würde, hätte mich eine einzige Runde zum Fan gemacht