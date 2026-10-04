Die 7 gefährlichsten Droiden aus Star Wars im Ranking

Droiden gehören einfach zu Star Wars dazu. Doch nicht alle sind so liebenswürdig oder harmlos wie C-3PO und sein Kollege R2-D2. Die folgenden 7 Exemplare sind überaus berüchtigt und können enorm gefährlich sein.

Wie wurde das Ranking erstellt? Wir haben uns für die Liste verschiedene Droiden aus dem Kanon von Star Wars angesehen. Wichtig ist dabei, dass aus ihrem jeweiligen, individuellen Grund ziemlich gefährlich, wenn nicht sogar tödlich sind.

Um die Platzierung zu untermauern, nennen wir konkrete Einsatzzwecke und Ereignisse, bei denen die Droiden für verheerende Ergebnisse gesorgt haben.

Das Ranking basiert auf der Meinung des Autors. Wenn euer Favorit nicht dabei ist, könnt ihr ihn uns am Ende gerne in die Kommentare schreiben.

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7. Droideka – Massenware auf drei Beinen

Modell: Droideka

Droideka Bekannt aus: Star Wars: Episode 1

Bei den Droidekas, die man auch Zerstörerdroide nennt, ist der Name Programm: Es handelt sich um dreibeinige Kampfmaschinen, die aus zwei Zwillingsblastern feuern und dabei von einem Schild geschützt werden. Um sich fortzubewegen, rollen sie sich zusammen und rasen mit bis zu 75 km/h durch die Gegend.

Besonders gefährlich sind Droidekas, wenn sie in größerer Zahl auftauchen. Schon zwei Stück bereiten Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn in Episode 1 Probleme. Bedenkt man, dass die Droiden in Massen auftreten können und besonders für Fußtruppen, aber auch Jedi extrem tödlich sind, haben sie sich Platz 7 redlich verdient.