09:03 Uhr

Wir heißen alle frischen Daevas natürlich herzlich in unseren Reihen willkommen und freuen uns schon für euch mit, wenn wir bald alle gemeinsam durchstarten können.

Solltet ihr heute zum ersten Mal reinschauen, hat Kollege Karsten einige Tipps für euch, damit ihr euch direkt besser zurechtfindet. Damit könnt ihr euch auch die lästige Wartezeit vertreiben:

08:25 Uhr

Wenn ihr heute zum ersten Mal reinstartet, solltet ihr euch im Vorhinein die EU-Server einmal anschauen. Zum Launch wird es nämlich einige frische geben, mit denen ihr dann mit Gleichgesinnten loslegen und nicht mit Spielern aus dem Early Access vorliebnehmen müsst.

Alles Wichtige zu den Servern lest ihr hier:

08:10 Uhr

Morgen zusammen! Alle Frühaufsteher haben es bestimmt schon bemerkt: Die Server von Aion 2 sind bereits eine kleine Weile offline. Bis 15 Uhr müssen wir uns jetzt die Zeit totschlagen. Unsere Strategie: tickern, talken und arbeiten!

Apropos talken: Karsten ist um 10:00 Uhr bei GameStar Talk am Start, um über Aion 2 zu sprechen. Als Gast ist außerdem der fantastische Entenburg am Start. Verfolgen könnt ihr das Spektakel auf Twitch.