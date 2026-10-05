Die Server von Aion 2 sind am 5. Oktober 2026 für einige Zeit offline. Der Grund: Serverwartung für den bevorstehenden Launch! MeinMMO verrät, wann ihr wieder spielen könnt.
Montag, 05.10.2026
09:03 Uhr
Wir heißen alle frischen Daevas natürlich herzlich in unseren Reihen willkommen und freuen uns schon für euch mit, wenn wir bald alle gemeinsam durchstarten können.
Solltet ihr heute zum ersten Mal reinschauen, hat Kollege Karsten einige Tipps für euch, damit ihr euch direkt besser zurechtfindet. Damit könnt ihr euch auch die lästige Wartezeit vertreiben:
08:25 Uhr
Wenn ihr heute zum ersten Mal reinstartet, solltet ihr euch im Vorhinein die EU-Server einmal anschauen. Zum Launch wird es nämlich einige frische geben, mit denen ihr dann mit Gleichgesinnten loslegen und nicht mit Spielern aus dem Early Access vorliebnehmen müsst.
Alles Wichtige zu den Servern lest ihr hier:
08:10 Uhr
Morgen zusammen! Alle Frühaufsteher haben es bestimmt schon bemerkt: Die Server von Aion 2 sind bereits eine kleine Weile offline. Bis 15 Uhr müssen wir uns jetzt die Zeit totschlagen. Unsere Strategie: tickern, talken und arbeiten!
Apropos talken: Karsten ist um 10:00 Uhr bei GameStar Talk am Start, um über Aion 2 zu sprechen. Als Gast ist außerdem der fantastische Entenburg am Start. Verfolgen könnt ihr das Spektakel auf Twitch.
Wie lange sind die Server offline? Auf Steam erklären die Entwickler von Aion 2, dass die Wartung am 5. Oktober 2026 um 7:00 Uhr gestartet ist und etwa 8 Stunden laufen soll.
Wenn der Plan aufgeht, könnt ihr also ab etwa 15:00 Uhr wieder Atreia unsicher machen. Beim letzten Mal gab es aber einige Verzögerungen. MeinMMO behält die Server im Blick und euch auf dem Laufenden.
Wann genau ist der Free-to-Play-Release? Alle Spieler ohne Gründerpaket können mit Ende der Wartung auf die Server. Planmäßig also ab heute 15:00 Uhr, wenn alles glattgeht.
Aion 2: Patch Notes zum Release am 5. Oktober 2026
Im Zuge der Wartungen spielt NCSoft eine Reihe von Verbesserungen auf die Server:
Verbesserungen
- Die Voraussetzungen für das Löschen eines Charakters werden sich ändern.
- Die Wartezeit für die Löschung von Charakteren wird von 168 Std. auf 24 Std. verkürzt.
- Die Mindeststufe, die zum Löschen eines Charakters erforderlich ist, wird von Stufe 10 auf Stufe 1 geändert.
- Die Wartezeit, bevor man zum Serverauswahl-Bildschirm weitergeleitet wird, wenn keine Eingabe erfolgt, wird von 30 Min. auf 3 Std. angepasst.
- Die Dauer der Ankündigungen im Spiel wird von 3 Sek. auf 10 Sek. geändert.
- Es werden Verbesserungen vorgenommen, um eine reibungslosere Interaktion mit Objekten zu ermöglichen, die für den Fortschritt bei Quests erforderlich sind.
- Einige Objekte werden nicht mehr verschwinden, und die Respawn-Zeit für andere wird verkürzt.
- Die Werte einiger Bosse werden angepasst, da sie derzeit für den beabsichtigten Schwierigkeitsgrad einer Fünf-Spieler-Gruppe zu niedrig angesetzt sind.
Fehlerbehebungen
- Ein Problem, bei dem Charaktere gelegentlich an ihre vorherige Position zurückkehrten, wenn sie sich während einer Quest mit der Funktion „Autonavigation“ anderen Spielern näherten, wird behoben.
- Ein Fehler, der die Nutzung der Inhalte unter „Journal – Pflichten“ beeinträchtigt, wird behoben.
- Bis zur Umsetzung der Fehlerbehebung beachtet bitte die folgenden Informationen.
- Wenn ihr die Registerkarte „Pflichten“ im Journal aufruft, bevor ihr Stufe 45 erreicht habt, könnt ihr diesen Inhalt nicht unmittelbar nach Erreichen von Stufe 45 betreten; er wird erst ab dem nächsten Tag verfügbar sein.
- Wenn ihr die Registerkarte „Pflichten“ nicht überprüft, bevor ihr Stufe 45 erreicht, könnt ihr auf diese Inhalte unmittelbar nach Erreichen von Stufe 45 zugreifen.
- Das Problem, bei dem der Eintrag „Inhalt“ unter „Einstellungen > Tasten-Einstellung > Menüliste“ mehrfach angezeigt wurde, wird behoben.
- Ein Problem, bei dem man nachfolgende Quests nicht wie gewohnt fortsetzen konnte, wenn der Client während einer laufenden Quest geschlossen wurde, wird behoben.
- Es wird eine Verbesserung vorgenommen, damit sich Spieler nach Verteron oder Altgard teleportieren können, auch wenn sie im Verlauf der Heldenquests von Poeta und Ishalgen nicht dorthin reisen können.
- Diese Teleport-Option erscheint als Schaltfläche in der Questanzeige.
Seid ihr heute beim finalen Start von Aion 2 dabei? Verratet es uns in den Kommentaren! Wenn ihr zum finalen Launch heute durchstarten möchtet, findet ihr im Folgenden die vollständige Liste der Server für den Early Access sowie den Free2Play-Start: Aion 2 Server für Europa – Alle 18 neuen Welten für den Free2Play-Launch
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