Aion 2 Einsteiger Guide: 30 Tipps, die euch den Einstieg spürbar erleichtern

Aion 2 ist ein umfangreiches, komplexes Themenpark-MMORPG für den PC. Mit unseren Tipps im Einsteiger-Guide fällt euch der Start ins Atreia-Abenteuer spürbar leichter.

Worum soll es in diesem Artikel gehen? Wir geben euch Tipps und Tricks an die Hand, die euch den Einstieg in Aion 2 erleichtern sollen. Das neue MMORPG von NCSoft bietet einen umfangreichen Themenpark voller Inhalte, komplexer Systeme und den typischen Eigenheiten asiatischer Genre-Vertreter. Das kann teils ganz schön erschlagen und verwirren.

Damit ihr in Atreia potenzielle Frustpunkte leicht umschiffen und stattdessen möglichst viel Spaß haben könnt, fassen wir euch im Folgenden allerlei nützliche Tipps zusammen, die sich aus den Erfahrungen mit der taiwanesischen Version sowie mit dem Playtest herauskristallisiert haben. Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den für euch wichtigen Punkten springen.

Mehr zu Aion 2 erfährst du auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Aion 2 Fraktionen und Gilden – Wichtiger Hinweis!

Zur wichtigen Fraktionswahl von Aion 2 gibt es bereits einen eigenen Guide auf MeinMMO. Beachtet in jedem Fall, dass ihr eure Fraktion später nicht mehr wechseln könnt. Eure Wahl bestimmt, auf welche Mitspieler ihr trefft, auf welcher Seite ihr im PvP spielt und durch welche Regionen ihr levelt. Außerdem bestimmt ihr das Aussehen eures Charakters und fraktionsspezifischer Skill-Effekte.

Ebenfalls wichtig für den Start: Tretet so früh wie möglich einer Gilde bei. Die versorgt euch nicht nur mit potenziellen Mitspielern, sie liefert auch passive Buffs, Boni und eine wöchentliche Ausschüttung von Gilden-Münzen, die ihr unter anderem in Aufwertungsmaterialien investieren könnt.

Aion 2 Tipps für wichtige Optionen und das User Interface

Hier haben wir einige Tipps und Hinweise zu wichtigen Optionen und den Anpassungsmöglichkeiten der UI für euch gesammelt:

Um störende weiße Blitze beim Teleportieren zu vermeiden, stellt ihr in den Einstellungen die „Teleport-Effektfarbe“ von „Hell“ auf „Dunkel“. Zusätzlich lässt sich die Option „Weltkarten-Übergangseffekte anzeigen“ deaktivieren, um die Animation beim Öffnen der Karte angenehmer zu machen.

Buff-Food und Schriftrollen aktivieren sich nicht von selbst. Geht daher ins Menü „Kampf“ und aktiviert „Autouse“. Zieht danach die gewünschten Items im Interface mit gedrückter linker Maustaste in die zugehörigen Slots.

Das gesamte Interface (Chat-Größe, Rahmen) lässt sich frei verschieben, in der Größe anpassen und sogar als Vorlage ex- und importieren. Nutzt das, damit ihr im Kampf einen möglichst freien Blick auf die Action habt, aber dennoch die wichtigsten Einblendungen im Zentrum auftauchen.

Die Auto-Run-Funktion ist nicht nur ein komfortables, sondern auch ein mächtiges Tool. Während ihr per einmaligem Knopfdruck zum nächsten Quest-Ziel lauft, könnt ihr beispielsweise in den vielen Menüs von Aion 2 wühlen.

ACHTUNG: Solch eine Auto-Funktion gibt es auch fürs Fliegen. Ihr bleibt aber nur in der Luft, solange ihr Ausdauer habt. Verbraucht euer Charakter seine gesamte Ausdauer, stoppt der Auto-Flug und ihr stürzt in die Tiefe. Im schlimmsten Fall droht tödlicher Fallschaden. Lasst euren Helden beim Auto-Flug also nicht aus den Augen.

Hier seht ihr 2 der wichtigen Optionen, die eure Spielerfahrung positiv beeinflussen können.

Aion 2 Tipps für Kämpfe und Skills

Die Kämpfe in Aion 2 erfordern das Kombinieren von Skills, Cooldown-Management und die richtige Positionierung (z. B. hinter dem Gegner stehen für mehr Schaden).

Am Anfang priorisiert ihr eure normalen Angriffe (linke und rechte Maustaste) und levelt diese möglichst hoch, da ihr sie ständig benutzt.

Über das Key-Settings-Menü lassen sich Makros (z.B. für die rechte Maustaste) definieren. Eure Skills werden im Makro-Menü als „Turm“ gestapelt und von unten nach oben nacheinander abgearbeitet. So könnt ihr leicht lange Combos abspulen, obwohl ihr nur eine Taste drückt.

Ihr könnt eure Meisterschafts-Skills leveln und diese durch zusätzliche Effekte verbessern. Bis zu 3 Effekt-Slots lassen sich freischalten. Doch erst wenn ihr eure Wunsch-Effekte im Skill-Menü manuell in die freien Slots zieht, aktiviert ihr diese. Viele Spieler aus der koreanischen Version wussten das nicht und liefen teils bis Maximalstufe ohne die Verbesserungen durch Atreia.

Buff-Food und Schriftrollen wirken nur 5 Minuten. Verschwendet diese also nicht am Anfang des Dungeons, sondern aktiviert sie vor Bosskämpfen oder vergleichbar harten Herausforderungen.

Aion 2 fördert das Herumprobieren mit Skills, Talenten und Makros und lässt euch diese daher leicht zurücksetzen und austauschen. Erst ab Stufe 31 kostet das Umskillen ein paar Kinah, doch bleiben die Kosten überschaubar.

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Aion 2 Tipps für die Level-Phase

Auch fürs Leveln auf Maximalstufe 45 findet ihr auf MeinMMO bereits einen eigenen Guide. Hier die wichtigsten Grundlagen-Tipps:

Die Quests der Hauptkampagne liefern euch die meisten Erfahrungspunkte. Alle Alternativen sind, was die reine XP angeht, schlechter.

Nur mit den Hauptquests erreicht ihr aber nicht Stufe 45. Füllt Lücken mit Nebenquests, Sealed Dungeons und Strongholds. Auf die Art erhaltet ihr nebenbei wichtige Ausrüstungs-Upgrades und Fortschritte im Daevanion-Talentsystem.

Wenn euch Quests in die Nähe von Federn oder regionalen Quests führen, nehmt diese beim Leveln mit. Ihr müsst das später sonst mühsam nachholen.

Beim Ende der Level-Phase solltet ihr ein Itemlevel von 1.000 (mehr dazu im nächsten Abschnitt) anstreben, denn nur mit diesem Wert oder höher könnt ihr die Story abschließen und euch in die ersten Endgame-Dungeons Krao Cave und Draupnir stürzen.

Nehmt in der Level-Phase nicht am Shugo-Festival teil! Die Belohnungen sind abhängig von eurem Level und ihr müsst für die Belohnungen Shugo Festival Reward Keys investieren. Hebt euch das also fürs Endgame auf.

Das Shugo-Festival bietet euch abwechslungsreiche Minispiele mit wichtigen Belohnungen.

Aion 2 Tipps für Ausrüstung, Währungen und Aufwertungen

Die Charakterprogression von Aion 2 ist eng verbunden mit eurer Ausrüstung und den Aufwertungen der Klamotten. Hier erwarten euch aber auch einige der fiesesten Fallen.

Aion 2 unterscheidet zwischen eurer Kampfkraft (CP) und eurem Itemlevel. Viele Inhalte setzen ein Mindest-Itemlevel von eurem Charakter voraus und dieser Wert ergibt sich durch eure aktuelle Ausrüstung. Die CP spiegelt eure tatsächliche Kampfkraft wider, weil in ihr weitere Faktoren wie Fortschritte im Daevanion-Talentsystem, die Freischaltungen im Pantheon oder eure Sammlung von Arcana-Karten einfließen.

Wertet Ausrüstung während der Level-Phase nur auf, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Durch Extraktion erhaltet ihr zwar die investierten Materialien zurück, aber nicht eure bezahlten Kinah. Das gilt auch im Endgame, wenn ihr Ausrüstung tragt, die ihr in absehbarer Zeit austauschen möchtet.

Da Aufwertungen zunehmend teurer werden und mit steigender Stufe die Chance auf Fehlschläge steigen, ist es immer besser, mehrere Gegenstände um jeweils eine Stufe zu steigern, als ein Ausrüstungsteil um mehrere Stufen.

Einzige Ausnahme von dieser Regel: Die Aufwertungen für euren Gürtel und euer Revelation-Amulett lohnen sich immer, weil ihr diese nach ihrer maximalen Aufwertung nicht mehr austauschen werdet – und sie wirken sich spürbar auf eure Charakterstärke aus.

Extrahiert alte Ausrüstung also immer. Ihr braucht die grünen und blauen Upgrade-Fragmente in großen Mengen.

ACHTUNG: Kontrolliert vor der automatisierten Extraktion eure Einstellungen und Filter. Wenn ihr aus Versehen ein sehr wertvolles oder starkes Ausrüstungsteil zerstört, bekommt ihr es nicht wieder.

Kontrolliert vor der automatisierten Extraktion eure Einstellungen und Filter. Wenn ihr aus Versehen ein sehr wertvolles oder starkes Ausrüstungsteil zerstört, bekommt ihr es nicht wieder. Ihr könnt übrigens auch einen Loot-Filter einstellen, der definiert, was euer Pet ins Inventar packt und liegen lässt. So könnt ihr verhindern, dass grauer Müll euren Stauraum vollmüllt.

Der Season-Pass (Daeva-Pass) ist eine nützliche Quelle für Ausrüstung und Ressourcen. Für Vielspieler interessant: Der Pass lässt sich mit der Ingame-Währung Kinah kaufen.

Mehr Guides zu Aion 2 findet ihr hier:

Mehr zum Thema Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht von Alexander Mehrwald

Aion 2 Tipps fürs Endgame

Zu guter Letzt haben wir einige erste Tipps und Tricks für euch, die sich um eure Spielerfahrung auf Stufe 45 drehen. Eine Übersicht über die PvE- und PvP-Inhalte von Aion 2 findet ihr hier.

Viele Inhalte von Aion 2 stehen nur in begrenzter Form oder zeitweise zur Verfügung. Die gute Nachricht: Oft habt ihr eine ganze Woche Zeit, um die wichtigsten Endgame-Herausforderungen zu spielen, bis die zugehörige ID verfällt oder ihr Tickets verschwendet. Eine erste Übersicht über die Inhaltsrestriktionen findet ihr hier.

Auch PvP-Muffel sollten dem Abyss im Endgame den einen oder anderen Besuch abstatten. Dort könnt ihr euch über das Besiegen von PvE-Monstern Abysspunkte verdienen, mit denen ihr am besten auf Itemlevel 1.700 kommt. Weitere Tipps für effiziente Ausrüstungsfortschritte erhaltet ihr in diesem Guide.

Macht die leichte Variante vom Ascension-Trial im Forgotten Repository (Itemlevel 1.000) nur dann, wenn der ID-Wechsel kurz bevor steht und ihr nicht mehr rechtzeitig auf Itemlevel 1.500 für die nächste Schwierigkeitsstufe kommt. Ist noch genug Zeit bis zum nächsten, wöchentlichen Reset, spielt die normale Schwierigkeit. Die belohnt deutlich mehr, ist aber auch noch vergleichsweise leicht.

Ab Stufe 45 erscheinen alle 3 Stunden sogenannte „Spacetime Rifts“ in der Open World, durch die ihr für eine Stunde in das Gebiet der feindlichen Fraktion eindringen könnt. Das ist nicht nur für PvP-Fans gedacht. Auf die Art könnt ihr in den Regionen der Gegner die hiesigen Strongholds und Sealed-Dungeons machen. Die Webseite aion2hub.com möchte zum Launch einen verlässlichen Time für die Rifts anbieten.

Das waren sie, unsere Einsteiger-Tipps für Aion 2! Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks für den Start ins neue MMORPG von NCSoft? Dann verratet sie uns gerne in den Kommentaren! In einem anderen Guide von uns geht es übrigens um diverse Fehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Eine gute Ergänzung zu den Tipps hier im Artikel: 11 Fehler, die ihr beim Start in Aion 2 auf jeden Fall vermeiden müsst