Aion 2 Ausrüstung Guide: So erhaltet ihr schnell das beste Gear im PvE

Aion 2 setzt auf die typische Itemlevel-Spirale vieler Themenpark-MMORPGs. In diesem Guide verraten wir euch, wo und wie ihr die bestmögliche Ausrüstung fürs PvE erhaltet.

Was muss ich zum Gear in Aion 2 wissen? Wenn ihr euch in Aion 2 neue Ausrüstungsteile erspielt beziehungsweise herstellt oder Aufwertungen vornehmt, hat das zum einen Auswirkungen auf die Stärke eures Charakters. Zum anderen erfüllt ihr mit der Zeit aber auch die Anforderungen bestimmter Endgame-Inhalte.

Aion 2 unterscheidet dabei zwischen Itemlevel (Gear Score) und Combat Power:

Itemlevel: Bildet die Stärke eurer gerade angelegten Ausrüstung (Rüstungsteile, Waffen, Accessoires plus Aufwertungen und gesockelte Steine) ab. Um bestimmte Inhalte spielen zu können, müsst ihr ein bestimmtes Mindest-Itemlevel vorweisen.

Bildet die Stärke eurer gerade angelegten Ausrüstung (Rüstungsteile, Waffen, Accessoires plus Aufwertungen und gesockelte Steine) ab. Um bestimmte Inhalte spielen zu können, müsst ihr ein bestimmtes Mindest-Itemlevel vorweisen. Combat Power: Spiegelt die tatsächliche Kampfkraft eures Helden wider, da hier auch Faktoren wie eure Fortschritte im Daevanion-Talentsystem, die Freischaltungen im Pantheon, eure Sammlung von Arcana-Karten, die Stufen eurer Skills und Stigma-Sockelsteine sowie die besonderen Boni und Effekte von Titeln oder euren Flügeln einberechnet werden. Wenn Spieler Mitstreiter für einen knackigen Inhalt suchen, fordern sie daher teils einen bestimmten Combat-Power-Wert, den man mindestens erreicht haben muss.

Charaktere, die frisch Stufe 45 erreicht haben, können beispielsweise ein Itemlevel von etwa 1.000 besitzen und eine Combat Power von über 46.000.

Video starten Aion 2: Road to Global Launch Autoplay

Itemlevel in Aion 2: Die wichtigsten Meilensteine

Gibt es Itemlevel-Meilensteine, die ich im Blick haben sollte? Ja, die gibt es. Die Itemlevel-Progression in Aion 2 lässt sich grob in die folgenden Phasen einteilen:

Phase 1: bis Maximalstufe 45 und Itemlevel 1.000 (Level-Phase) Macht abseits der Hauptquestreihe gezielt Nebenaufgaben, Sealed Dungeons und Strongholds, um euer Itemlevel und eure Combat Power zu steigern. Erst wenn ihr Itemlevel 1.000 erreicht habt, könnt ihr die Story abschließen und euch in die ersten Endgame-Dungeons Krao Cave und Draupnir stürzen.

bis Maximalstufe 45 und Itemlevel 1.000 (Level-Phase) Phase 2: Itemlevel 1.000 bis 1.300 (der Start ins Endgame) Besucht die ersten Endgame-Dungeons für Solisten sowie Gruppen, meistert alle übrigen Strongholds sowie Sealed Dungeons, sammelt die Federn in der Spielwelt und macht die verbliebenen, regionalen Quests.

Itemlevel 1.000 bis 1.300 (der Start ins Endgame) Phase 3: Itemlevel 1.300 bis 1.600 Die Minispiele des Shugo-Festivals und Invasions-Events erweitern die Dungeon-Runden. Erledigt zudem Daily-Quests, wenn ihr die Zeit habt.

Itemlevel 1.300 bis 1.600 Phase 4: Itemlevel 1.600 bis 1.700 Priorisiert ab jetzt Abyss-Besuche, um euch dort Abysspunkte zu verdienen.

Itemlevel 1.600 bis 1.700 Phase 5: Itemlevel 1.700 bis 1.800 Versucht euch ab jetzt an den zeitkritischen Transcendence-Dungeons für 5-Spieler-Gruppen und legt euch so eine Sammlung an Arkana-Karten zu.

Itemlevel 1.700 bis 1.800 Phase 6: Itemlevel 1.800 bis 2.200 Ab jetzt lohnt es sich, die Vakron Sky Island unsicher zu machen.

Itemlevel 1.800 bis 2.200 Phase 7: Itemlevel 2.200 und mehr Willkommen bei den schwierigsten Inhalten von Aion 2!

Itemlevel 2.200 und mehr

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir auf den anstehenden West-Release von Aion 2 blicken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie komme ich schnell auf Itemlevel 1.300? Konzentriert euch anfangs auf die Fortschritte im Daevanion-Talentsystem (speziell durch Sealed Dungeons und regionale Quests) und die Aufwertung eures Gürtels (durch Strongholds). Sammelt außerdem Federn in der Welt, um euer Revelation-Amulett aufzuwerten.

Tipp: Die Verbesserung von Gürtel und Revelation-Amulett ist deshalb so wichtig, weil ihr diese nach ihrer maximalen Aufwertung nicht mehr austauschen werdet – und sie wirken sich direkt auf eure Charakterstärke aus.

Vergesst außerdem das Runensystem und euer Pantheon nicht. Sobald ihr gute Clash–Runen über die regionalen Quests erhaltet, lohnt es sich, diese frühzeitig auf Stufe 1 aufzuwerten. Viel höher solltet ihr anfangs nicht gehen, da diese leicht brechen können.

Euer Pantheon verbessert ihr wiederum mit Statuen, Monumenten, Bilderrahmen und Artefakten. Freischaltungen im Pantheon erspielt ihr euch über Open-World-Inhalte, Dungeons, Raids, PvP, Crafting, Erfolge, Quests und mehr. Solltet ihr festhängen, wertet einige eurer Ausrüstungsteile auf.

Wie komme ich schnell auf Itemlevel 1.600? Ergänzt den bisherien Endgame-Loop um Besuche des Shugo-Festivals, die Teilnahme an Riss-Events und Daily-Quests/Dungeons. Über die Risse kommt ihr dann in Gebiete, in denen euch neue Strongholds und Sealed-Dungeons erwarten, die ihr angehen könnt.

Besucht außerdem ab jetzt ab und an Nightmare-Dungeons, damit die zugehörigen Tickets nicht ungenutzt rumliegen. Schließt dabei jede Woche alle Level nacheinander ab, um euch möglichst viele Punkte für das Daevanion-Talentsystem zu besorgen.

Warum nicht schon früher am Shugo-Festival teilnehmen? Weil die Belohnung abhängig von eurem Level ist und ihr für die Belohnungen Shugo Festival Reward Keys investieren müsst.

Tipp für Itemlevel 1.500: Jetzt schaltet ihr die normale Schwierigkeit der Ascension-Trial im Forgotten Repository frei. Die lohnt sich viel mehr als die leichte Variante für Itemlevel 1.000. Vermeidet also einen zu frühen Besuch der Trials, wenn noch ausreichend Zeit bis zum nächsten, wöchentlichen Reset ist.

Wenn euch nur noch einige Itemlevel bis 1.600 fehlen, lohnen sich weitere Item-Upgrades, vor allem für eure beiden Armringe, für die ihr in dieser Progressionsphase noch eine ganze Weile keine Upgrades erhalten werdet.

Wie komme ich schnell auf Itemlevel 1.700? Besonders effizient ist es jetzt, im Abyss PvE-Mobs zu farmen und zugehörige Daily-Quests abzuschließen, sich so Abysspunkte zu verdienen und diese in bessere Accessoires zu investieren (Ringe, Ohrringe, Halsschmuck). Auch ein Waffen-Upgrade kann sich lohnen.

Wie komme ich schnell auf Itemlevel 1.800? Erspielt euch über die Transcendence-Dungeons ein erstes, grünes Set an Arkana-Karten (jede einfache Karte ist direkt je 20 Itemlevel wert, die grünen sogar je 40 Itemlevel). Durch Aufwertungen der Karten lässt sich das Itemlevel sogar noch weiter steigern.

Informiert euch am besten vorher über die Anforderungen der Dungeons, weil ihr diese innerhalb einer bestimmten Zeit abschließen müsst. Und nur wenn ihr eine ausreichend hohe Wertung erzielt, schaltet ihr die nachfolgende Stufe frei. Abhängig von eurem Erfolg in den Transcendence-Dungeons könnt ihr hier sogar ein Itemlevel von 1.900 oder sogar 2.000 erreichen.

Wie komme ich schnell auf Itemlevel 2.200? Mit den Arkana-Karten aus den Transcendence-Dungeons in der Tasche lohnt es sich, die Vakron Sky Island unsicher zu machen, um signifikante Ausrüstungs-Upgrades zu erhalten und diese auf Stufe 10 zu bringen.

Auf die Art solltet ihr effizient Itemlevel 2.200 erreichen, vor allem, wenn ihr viele Cube-Reward-Punkte bis jetzt aufgespart habt (benötigt ihr für die Chance auf die wichtigen Belohnungen aus den Expeditionen).

Wie komme ich schnell auf Itemlevel 2.400? Bringt eure Arkana-Karten auf die nächste Stufe (blau). Dafür müsst ihr Stage 6 der Transcendence-Dungeons farmen. Danach sollte die Herstellung eures einzigartigen Arkanas im Fokus eurer Mühen stehen.

Ab Itemlevel 2.200 könnt ihr euch zudem am Dungeon Fire Temple in seiner höchsten Stufe versuchen, um dort bessere Ausrüstung zu erhalten (vor allem die Waffen von dort sind jetzt spannend). Ein alternativer Dungeon, den wir euch auf diesem Niveau empfehlen können, ist Ferocious Horn Den, wo ihr noch manch eine Ausrüstungslücke schließen könnt.

Verfeinert danach eure Ausrüstung durch Aufwertungen, optimale Sockel und durch die Optimierung von ineffektiven Zufallswerten.

Wie wichtig ist es in Aion 2, das bestmögliche Gear zu bekommen? Ihr braucht auf keinen Fall das beim Launch verfügbare Best-in-Slot-Gear, um die PvE-Endgame-Inhalte von Aion 2 spielen zu können.

Spieler wie Kanon, die bereits knapp 1.000 Stunden in der koreanischen Version von Aion 2 verbracht haben, berichten ganz im Gegenteil, dass der Schwierigkeitsgrad des MMORPGs vergleichsweise gering ausfallen soll und dass man sich durch die vielen Progressionssysteme einen mächtigen Helden bauen könne, der sich mit der Zeit durch viele Inhalte wie in einer Powerfantasy durchflügen soll.

Wichtig ist es aber, dass man über das Itemlevel die Mindestanforderungen erreicht und dass man die verschiedenen Stellschrauben ausnutzt, um mit vergleichsweise wenig Aufwand eine zumindest ausreichend hohe Combat Power zu erhalten. Erst wenn ihr scharf auf S-Ränge, Top-Schadensplatzierungen und Zeitrekorde seid, müsst ihr das Maximum aus den vielen Systemen von Aion 2 herausholen.

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2