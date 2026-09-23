Spieler, die Wardogs wegen des Hypes gekauft haben, merken jetzt, warum der Shooter nie für die breite Masse war

Wenn in Wardogs am 15. Oktober Season 2 startet, müssen sich viele Spieler mit einer Mechanik beschäftigen, die verdeutlicht, warum der Shooter nie für die breite Masse gedacht war.

Das ist der Wardogs-Hype: Der PvP-Shooter Wardogs ist am 10. September 2026 nach zwei erfolgreichen Beta-Tests, die in einem kleinen Hype mündeten, in den Early-Access auf Steam gestartet. Nach anfänglichen Warteschlangen und Server-Problemen feierte das Spiel des britischen Studios BULKHEAD dann einen erfolgreichen Release.

Wardogs verkaufte sich in nur 5 Tagen über 2 Millionen Mal, hat seit Release stetig 24-Stunden-Peaks von 300.000 zeitgleich aktiven Spielern und wurde schon über 29 Millionen Stunden auf Twitch geschaut.

Der Erfolg des „King of the Hill“-Shooters bringt aber auch mit sich, dass einige der Spieler das Spiel im Hype gekauft haben. Es zeigt sich: Nicht allen war bewusst, wie BULKHEAD die Zukunft von Wardogs geplant hat, und sie sind jetzt frustriert über die Ausrichtung des Spiels.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Wardogs war nie für die breite Masse gedacht

Warum merken die Spieler jetzt, dass Wardogs nicht für die breite Masse war? Wardogs hat mit einem kurzen Teaser-Video auf X das Datum für den Release von Season 2 bekanntgegeben. Diese startet am 15. Oktober 2026, also 35 Tage nach dem Release des Shooters.

Mit dem Start der Season wird es auch den ersten Wipe geben. Das heißt, dass Wardogs am 15. Oktober 2026 den Fortschritt der Spieler zurücksetzen wird. Spieler verlieren dann das im Spiel verdiente Geld sowie das erreichte Level und die freigeschalteten Objekte (Waffen, Rüstungen, Fahrzeuge, etc). Lediglich das angesammelte Gold, das ihr für das Ingame-Geld als Anlage zum Erwerb von Cosmetics kaufen könnt, bleibt erhalten.

Nach Season 2 sollen Wipes mit jeder neuen Season durchgeführt werden. Zukünftige Seasons sollen voraussichtlich jedoch länger sein als die aktuell laufende Season 1. Diese wird bewusst kurz gehalten, damit die Entwickler im ersten größeren Update Anpassungen und Balancing-Änderungen vornehmen können, die sich aus den Daten und Spielerfahrungen der ersten Wochen ergeben.

Mit Season 2 wird Wardogs allerdings auch neue Inhalte bekommen. Das Teaser-Video zeigt etwa heftigen Regen und deutet damit die Einführung von neuen Wettereffekten an.

Inwiefern war Wardogs nie für die breite Masse gedacht? In den Wochen und Monaten vor Release sagten die Entwickler immer wieder, dass Wardogs eher ein Nischen-Spiel sein solle. So erwarten sie etwa auch, dass die Spielerzahlen stark sinken werden, wenn der Hype nachlasse.

Trotzdem seien sie zufrieden, wenn sich der Shooter langfristig im Durchschnitt bei etwa 5.000 zeitgleich aktiven Spielern einpendle. Dabei orientieren sie sich an anderen Titeln aus der Militär-Simulations- und Hardcore-Richtung wie ARMA, Squad und Hell Let Loose, die ebenfalls eher Nischen-Spiele und weniger Mainstream-Games sind.

Auch, dass es Wipes in Wardogs geben wird, wurde bereits vor dem Release des Spiels seitens der Entwickler öffentlich kommuniziert. Dennoch sorgt das Thema seit Tagen für heftige Diskussionen auf Social Media. Ein Teil der Community meint, der Grind des Spiels sei zu heftig und dauere zu lange.

Das ist die aktuelle Diskussion: Auf Reddit gibt es zahlreiche Posts zu der Wipe-Diskussion. Ein Spieler meint in seinem Post etwa, diese seien eine furchtbare Idee, weil davon nur die Hardcore-Spieler und nicht die Casual profitieren würden. Und auch auf X gibt es viel Kritik, etwa mit der dramatischen These, XP-Wipes würden das Spiel killen.

Der Kern der Wipe-Diskussion ist dabei das Fortschritt-System des Spiels und der mit verschiedenen Freischaltungen verbundene Grind. So dauert es laut Spieler-Schätzungen beispielsweise rund 35 Stunden, den Panzer freizuschalten, wenn man aktiv die Fahrer-Klasse levelt. Auch andere Freischaltungen wie das M4-Sturmgewehr, der Havoc-Kampfhelikopter, das Infrarot-Fernglas oder die Stufe-4-Rüstungen erfordern viel Spielzeit, die manche Spieler nicht wiederholt in Wardogs investieren wollen.

Es gibt auch Befürworter der Wipes. Manche sind etwa überzeugt, dass sie notwendig sind, damit neue Spieler auch Spaß haben können – schließlich sei es nahezu unfair, mit einem frischen Account ohne Rüstung und Gratis-Loadouts gegen voll ausgerüstete Spieler mit Level-4-Rüstung und – Helm, M4 etc. zu spielen.

Was haltet ihr von den Wipes in Wardogs? Findet ihr es sinnvoll, dass der Fortschritt zurückgesetzt wird, oder raubt euch das auch die Motivation, in Season 2 weiterzuspielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Bereits vergangene Woche sprach Wardogs-Chef Joe Brammer davon, dass mit der stärker werdenden Kritik der Spieler an verschiedenen Systemen des Spiels “die erste Phase des völlig akzeptablen Rückgangs von Wardogs” beginnt. Mehr dazu hier auf MeinMMO: Wardogs: Der unvermeidliche Rückgang beginnt, aber der Chef bleibt gelassen, will „nächste Phase der Entwicklung“ starten

Auf Seite 2 findet ihr eine Sammlung mit den aktuell bekannten Informationen zu Season 2 von Wardogs.