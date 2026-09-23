EA FC 27: Game Pass – Ist das Spiel drin?

EA Sports FC 27 erscheint für verschiedene Plattformen – darunter auch PC und Xbox Series X|S. Spieler fragen sich deshalb, ob das Spiel auch in den Game Pass kommen wird. Alle Infos dazu findet ihr hier bei MeinMMO.

Ist EA FC 27 im Game Pass? Nein, bisher ist EA Sports FC 27 nicht im Game Pass enthalten.

Kommt EA FC 27 denn irgendwann in den Game Pass? Offiziell bestätigt ist das noch nicht. Die Chancen stehen aber gut, dass das irgendwann der Fall sein wird, da auch die Vorgänger nach einiger Zeit im Abo erschienen sind.

Als Beispiel: EA FC 26 ist seit dem 18. Juli 2026 im Ultimate- und PC-Game-Pass enthalten, der Release war am 26. September 2026, rund 10 Monate vorher. Ihr müsst also voraussichtlich mit einigen Monaten Wartezeit rechnen.

In welchem Pass wird das Spiel dann enthalten sein? Dazu gibt es ebenfalls noch keine offiziellen Infos. Wahrscheinlich sind es aber wie bei EA FC 26 der Ultimate- sowie der PC-Pass.

Was ist denn der Free-Trial im Game Pass? Was allerdings im Game Pass schon jetzt enthalten ist, ist eine Testversion. Mit der könnt ihr die Vollversion von EA Sports FC 27 rund 10 Stunden lang ausprobieren, ohne zusätzlich zum Abo etwas zuzahlen zu müssen. Ihr findet sie auf der Shopseite direkt neben der Kaufoption.

Holt ihr euch das Spiel oder wartet ihr darauf, dass es in den Game Pass kommt? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

EA Sports FC 27 ist durch seinen Einstiegspreis von knapp 70 beziehungsweise 80 € schon nicht ganz günstig. Zusätzlich gibt es im Spiel selbst noch einen Haufen Mikrotransaktionen für die Modi Ultimate Team und The Grounds. Doch welchen Einfluss haben sie eigentlich und lohnt sich das zusätzlich investierte Geld? Wir haben für euch untersucht, ob der Ingame-Shop Pay2Win ist: Ist EA FC 27 Pay2Win? Das steckt hinter den Mikrotransaktionen in Ultimate Team und The Grounds