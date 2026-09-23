„Werden Spieler wie Könige und Königinnen behandeln” – Wer zum Release auf GTA 6 verzichtet, kann Belohnungen in einem beliebten Shooter abgreifen

Shooter-Fans sollen zum Release von GTA 6 „wie Könige und Königinnen“ behandelt werden, doch in einem ganz anderen Spiel als Rockstars neuestem Brocken.

Von welchem Spiel ist die Rede? Wer sich zum Release von GTA 6 dazu entscheidet, lieber in Rainbow Six Siege aktiv zu bleiben, anstatt in Vice City einzutauchen, soll dafür belohnt werden. Das sagt zumindest Joshua Mills, der Creative Director von Ubisofts Shooter, der dieses Jahr in die Fußstapfen von Alexander Kapazis getreten ist.

Während des Releases von GTA 6 am 19. November 2026 läuft nämlich auch der Start der vierten Season in Rainbow, die aufgrund des heftigen Einflusses auf die gesamte Gaming-Community und Branche recht heftig in den Hintergrund rücken wird. Und das versteht auch Mills, der aus diesem Grund gegensteuern will.

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Rainbow-Spieler sollen royales Treatment erfahren

Wie steht der Creative Director zu GTA 6? Mills gibt sich alles andere als naiv, wenn es darum geht, was GTA 6 für sein Team bedeutet.

„Mit GTA [6] steht uns ein großes Ding bevor“, erklärte Mills in The Game Business Show auf YouTube. „Egal, in welchem Genre man tätig ist – wenn das Spiel erscheint, wird es jeden treffen. Die Leute werden es spielen gehen und dann wieder zurückkommen und so weiter. Und, verdammt noch mal, wir alle werden es spielen.“

Welche Strategie zieht er deswegen vor? Damit Rainbow Six Siege und die vierte Season auch während dieser Zeit relevant bleiben, will Mills dafür sorgen, dass treue Spieler „wie Könige und Königinnen behandelt werden“.

Wir machen keinen Urlaub, nur weil ein Mitbewerber den Markt vorübergehend aufwühlt. Wir legen noch einen Zahn zu und geben in dieser Zeit unser Bestes, um sicherzustellen, dass jeder, der diese wertvollste Ressource – Zeit – investiert, dafür belohnt wird, dass er sie bei uns verbringt.

Dem kann entnommen werden, dass die vierte Season in Rainbow Six Siege – im Gegensatz zu vielen anderen Spielen – keinen Rückzieher machen wird. Diese soll mit bisher unangekündigten Überraschungen anlaufen, die bewusst zurückgehalten werden, „um für ein wenig Aufsehen zu sorgen“.

Was haltet ihr von dieser Ankündigung, oder eher, von diesem Versprechen? Ohnt es sich wirklich, bewusst auf den Start von GTA 6 zu verzichten, um Rainbow Six Siege zu spielen und womöglich an Boni oder anderen Ingame-Geschenken abzusahnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Berichten zufolge stand Rainbow Six Siege bereits kurz davor, von Steam entfernt zu werden: Valve soll Ubisoft gedroht haben, ihr erfolgreichstes Spiel von Steam zu kicken, und ein Spar-Paket war schuld