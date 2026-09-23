Ein Künstler will eine signierte Grafikkarte auf dem Gebrauchtmarkt gefunden haben. Mittlerweile steht die Grafikkarte auf einer Auktionsseite zum Verkauf.

Was ist genau passiert? Das Magazin WCCFTech berichtet, dass sie von einem 3D-Künstler kontaktiert worden seien.

Dieser behauptete, er habe mit einem Freund zwei gebrauchte RTX-5090-Modelle gekauft. Beim Auspacken musste er dann feststellen, dass die Karte von Jensen Huang, dem CEO von Nvidia, signiert worden sein soll.

Der Käufer wollte die Grafikkarte nicht verwenden und beschloss, die GPU zur Versteigerung freizugeben. Auf Bonhams, einer Versteigerungsplattform ist der Verkauf der GPU mittlerweile verfügbar. Laut dem Auktionshaus soll der Preis zwischen 8.600 und 13.000 Euro liegen.

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Grafikkarte wurde damals zum 30-jährigen Geburtstags von ASUS signiert

Was ist das für eine Grafikkarte? Anlässlich des 30-jährigen Geburtstags von ASUS organisierte der Hersteller gemeinsam mit Nvidia ein besonderes Gewinnspiel: Ihr konntet zur gamescom 2025 eine von Jensen Huang signierte ASUS ROG Astral RTX 5090 White OC Edition gewinnen. Den Post dazu könnt ihr noch auf Facebook und Instagram abrufen.

Es handelt sich daher um eine einzigartige Grafikkarte, die es mit der Unterschrift nur ein einziges Mal auf der Welt geben soll. Die normale GPU an sich ist gar nicht so ungewöhnlich und kann offiziell im Shop von ASUS bestellt werden. Laut Geizhals.de liegt der Preis für das Modell bei mindestens 5.800 Euro.

Wie die Grafikkarte auf dem Gebrauchtmarkt gelandet ist, wissen wir nicht. Es wurde damals auch nicht öffentlich bekannt gemacht, wer diese Grafikkarte bei dem Gewinnspiel überhaupt gewonnen hat. Wenn man jedoch Videomaterial und die Bilder auf der Auktionsseite vergleicht, dann erkennt man, dass es sich um die gleiche Grafikkarte handeln müsse. Es könnte sich auch um eine Fälschung handeln, aber das Auktionshaus verweist selbst darauf, dass es ich um das Original handeln soll.

Eine RTX 5090 kostet mittlerweile über 5.000 Euro. Bilder zeigen gerade, warum die ganzen Grafikkarten so teuer sind: Sie landen kistenweise in Rechenzentren, wo sie verbaut werden. Mehr dazu lest ihr bei uns auf MeinMMO: Wenn ihr euch jetzt schon die Woche ruinieren wollt, schaut euch an, wo eure potentielle RTX 5090 landet