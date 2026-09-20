Die Entwickler von „WoW Forever“ scheinen schockiert zu sein, dass die Beta so beliebt ist, erklären jetzt, warum ihre Server immer wieder ausfallen

Die Entwickler sind überrascht, wie beliebt WoW: Forever ist. Jetzt haben sie erklärt, warum es zu Beginn so viel Ärger gab: Der kleine PTR-Server war dem Ansturm einfach nicht gewachsen. Und so was habe man in 17 Jahren noch nicht erlebt.

Blizzard stellte WoW Forever auf der Blizzcon 2026 vor und erfüllte den großen Wunsch der Community nach einem offiziellen „Classic+“.

Mittlerweile ist die erste offizielle Beta online, doch die Server brachen regelmäßig ein und Spieler flogen wieder aus dem Spiel. MeinMMO begleitete den Start der Beta live mit einem Ticker.

Die Entwickler erklärten jetzt, dass man von der enormen Beliebtheit der „Forever“-Beta wirklich überrascht gewesen sei und man mit so einem Ansturm nicht gerechnet habe. Davon berichtet das Magazin Gamesradar.com.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

„Die verrücktesten Zahlen, die ich in 17 Jahren bei Blizzard und fast 8 Jahren bei Classic gesehen habe.“

Was sagten die Entwickler? Senior-Game-Designer Josh Greenfield erklärte auf X.com, dass man solche Beta-Zahlen noch nie gesehen habe. So schrieb er:

Die Beta war … der Wahnsinn. Die verrücktesten Zahlen, die ich in 17 Jahren bei Blizzard und fast 8 Jahren bei Classic gesehen habe. Wir haben hier etwas ganz Besonderes.

Wer sich ebenfalls zu Wort meldete, war Senior Game Producer Tom Ellis. Er äußerte sich zu den Problemen zum Beta-Start. Denn normalerweise nutzt man für WoW-Betas kleine, regionale Server (Realms). Doch genau das habe hier zu den Problemen geführt.

Denn der kleine Verbindungspunkt sei sofort überlastet gewesen, weil er plötzlich so viele Spieler aufnehmen musste. Deswegen wurden Spieler immer wieder getrennt und mussten neu verbunden werden. Nach einer halben Stunde hätte man das Problem schließlich ausfindig gemacht und hatte sich darum lösen können. So schreibt er auf X.com:

Die kurze Antwort lautet: Das ist unsere BETA-PTR-Umgebung, sie ist bei weitem, weitem, weitem, weitem, weitem, weitem keine Produktionsumgebung. Betas für WoW sorgen normalerweise nicht für große Leistungssprünge, daher ist diese Umgebung einfach nicht so leistungsstark. Das führte zu dem ersten Problem, das du heute gesehen hast: Kurz nachdem wir live gegangen sind und du die Anmeldewarteschlange hinter dich gebracht hattest (was nur daran liegt, dass B.Net sich selbst schützt und die Anmeldungen drosselt – ganz normal!), wurdest du getrennt. Ach. Das stimmt so nicht ganz. Dieses Problem hat heute am längsten gedauert, bis wir es gelöst hatten (und selbst dann waren es, glaube ich, nur etwa eine halbe Stunde?). Unsere kleine Beta-Umgebung nutzt nur einen regionalen Realm. Hm, wir sollten mal ein Panel zur WoW-Infrastruktur veranstalten, damit das alles Sinn ergibt. Wie auch immer… Das stellte sich als Problem heraus, aber es dauerte eine Weile, es zu finden, da alle unsere Dienste in Bezug auf CPU und Arbeitsspeicher völlig in Ordnung waren – sie hatten sogar Langeweile. Und als das Battle.net-Game-Service-Team einen Blick auf die Dienste warf, mit denen wir kommunizierten und von denen wir Timeouts erhielten, hatten auch diese Langeweile. Was zum Teufel. Schließlich fanden die Entwickler heraus, dass wir an das BGS-Metering-System stießen, das ihre Dienste davor schützt, unter extremer Last zusammenzubrechen. Unser winziges REGIONAL mit seinen zwei Verbindungen, die versuchten, SEHR VIELE Nutzer anzumelden – obwohl die CPU-Auslastung bei weitem nicht an ihre Grenzen stieß –, brachte die Berechnungen dieses Systems völlig durcheinander. Wir skalierten diese 2 auf 8, und sofort öffneten sich die Schleusen wieder. Wir alle waren uns einig, dass wir mehr Protokollierung und Benachrichtigungen brauchen, wenn dieses System anspringt, aber dies war das erste Mal, dass jemand beobachtet hat, wie es ansprang, ohne dass ein offensichtliches CPU-Problem damit einherging. 20 Jahre, und es gibt immer wieder etwas Neues.

Kann man die Beta überhaupt noch spielen? Ja, kann man! Die Beta für World of Warcraft: Forever hat am 17. September 2026 begonnen und ist bis zum 21. Oktober 2026 verfügbar. Alle wichtigen Informationen rund um die Beta zu WoW: Forever lest ihr auf MeinMMO.

In WoW: Forever gibt es einige Änderungen und Veränderungen und eine davon betrifft die Namen. Denn jetzt gibt es sowohl Vor- als auch Nachnamen. Doch das sorgt auch gleich für einigen Ärger. Denn einige Spieler nutzen das System sofort schamlos aus: Beta von WoW Forever bestätigt Befürchtungen, Idioten versauen die neuen Nachnamen