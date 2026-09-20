Wardogs entfernt auf Steam kostenloses Feature wegen Cheatern, der Chef meint: „Der Preis von 40 Dollar ist der beste Schutz gegen Cheats“

Wardogs hat ein Problem mit Cheatern. Aus diesem Grund hat man jetzt ein kostenloses Feature im Shooter entfernt: Family Sharing. Damit konnte man das Spiel auch mit anderen Accounts ohne Kosten spielen. Die Entwickler erklären, Cheater hätten damit bewusst Sperren umgangen.

Jetzt haben die Entwickler eine kostenlose Funktion aus Wardogs entfernt: Ihr könnt den Shooter nicht mehr via „Steam Family Sharing“ (Steam Familie) teilen und andere Leute den Shooter kostenlos spielen lassen. Die Entwickler erklären den Schritt damit, dass Cheater diese Option ausgenutzt haben sollen und man das Feature daher deaktiviert habe. Cheater sollen sich das Spiel gefälligst kaufen, anstatt mit der Funktion ihre Sperren zu umgehen.

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Family Sharing, um Sperren in Wardogs zu umgehen

Was ist das konkret für eine Änderung? Die Umstellung erfolgte am Freitag, dem 18. September 2026. Hier entfernte man das Feature aus dem Spiel und der Eintrag verschwand auf der Shop-Seite von Steam, berichtet das Magazin PCGamesN.

In einem offiziellen Post der Entwickler auf X.com heißt es dazu:

Eine Reihe von Accounts nutzte die Steam-Familienfreigabe aus, um Sperren zu umgehen – ausdrücklich, um zu betrügen und legitime Matches zu beeinträchtigen. Wir haben die Funktion deaktiviert, um legitime Spieler zu schützen.

Studio-CEO und Executive Producer Joe Brammer kommentierte die Entscheidung mit den Worten: „Der Preis von 40 Dollar ist der beste Schutz gegen Cheats.“

Mit dem Thema Geld hatte Wardogs den Cheatern schon vorher gedroht: Hier erklärte man, dass sich Cheater das Spiel ruhig noch mal kaufen sollen und man sie dann wieder bannen würde und daran auch noch Geld verdienen werde.

Ob das am Ende wirklich funktioniert, ist fraglich oder ob sich Cheater nicht andere Mittel und Wege einfallen lassen, um anderen Spielern den Spaß zu ruinieren. Kurz vor Release hatte Wardogs ein Update für sein Anti-Cheat gebracht, das hatte gegen Cheater wohl nur bedingt geholfen. Stattdessen wurden unschuldige Spieler ausgesperrt.

Was ist “Steam Familie” überhaupt? Habt ihr diese Funktion auf Steam aktiviert, dann könnt ihr die Lizenzen von einigen Spielen über mehrere Familien-Accounts hinweg teilen, ohne sie mehrfach kaufen zu müssen. Aber jede Lizenz kann nur einmal aktiv sein. Wollt ihr einen Mehrspieler-Titel spielen, benötigt ihr dennoch mehrere Lizenzen/Keys über Steam. Vor allem für Singleplayer-Titel ist aber Steam Familie sehr praktisch.

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann nutzt das Feature übrigens schon seit einigen Jahren und ist davon begeistert. Denn das spart ihm langfristig Geld, da er nicht mehr jedes Spiel innerhalb des Haushalts doppelt kaufen muss. Mehr dazu und zu seinen Erfahrungen lest ihr auf MeinMMO: Ich nutze seit Jahren ein geniales Feature auf Steam und habe damit mehrere hundert Euro gespart