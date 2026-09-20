Es gibt mehr Witcher-Spiele als ihr denkt: Hier sind sie alle im Ranking

Videospiele aus dem Witcher-Universum gibt es mehr, als man vielleicht denken würde. Wir haben alle Titel im Ranking sortiert, die bis zum heutigen Tag erschienen sind.

Wonach wurde das Ranking erstellt? In der Liste arbeiten wir uns von ein paar Flops, bis hin zur absoluten Spitzenklasse hoch. Neben allgemeiner Qualität des Spiels haben wir dabei vor allem langfristigen Erfolg und die Bewertungen von Spielern und Kritikern auf folgenden Plattformen berücksichtigt:

Steam-Bewertungen: Gesamtwertung in allen Sprachen

Gesamtwertung in allen Sprachen Bewertung im Google Play Store: die aktuelle Anzahl an Sternen, für reine Mobile-Spiele

die aktuelle Anzahl an Sternen, für reine Mobile-Spiele Metascore: eine Wertung von metacritic, die Kritiker-Stimmen zusammenfasst

The Witcher 4 hat leider noch keinen Platz im Ranking, da es noch nicht erschienen ist. Hier seht ihr aber schon mal den Trailer:

Video starten The Witcher 4: Cinematic-Trailer von der State of Unreal 2025 Autoplay

The Witcher Battle Arena – Das vergessene Witcher-MOBA

Platz 12 der besten Spiele aus dem Witcher-Universum belegt The Witcher Battle Arena.

Status: nicht mehr verfügbar | Genre: MOBA | Entwickler: CD PROJEKT RED, Fuero Games | Release: 22. Januar 2015 | Plattformen: Mobile | Preis: kostenlos | Bewertung im Google Play Store: – | Metascore: 63

Es existierte eine Zeit, in der es tatsächlich ein MOBA von The Witcher gab. Allerdings war diese Zeit nur sehr kurz. Knapp ein Jahr lang gab es das Spiel „The Witcher Battle Arena“, bei dem man 3 gegen 3 in einer Arena gegeneinander antreten konnte.

Neben klassischen Helden wie Geralt oder Ciri konnte man auch Charaktere wie Eredin von der Wilden Jagd, oder mächtige Monster wie einen Troll oder einen Sukkubus spielen. In einer von vier Arenen ging es dann darum, entweder möglichst viele Gegner zu erledigen oder bestimmte Punkte zu erobern.

Leider kam das Spiel nicht gut an und ist heute nicht mehr spielbar. Daher landet es auf dem letzten Platz dieser Liste.