5 mächtige Gegner, die Batman besiegt hat, obwohl er das eigentlich gar nicht dürfte

Batman gehört zu den bekanntesten Superhelden, obwohl er gar keine Kräfte hat. Trotzdem legte er sich mit vielen mächtigen Wesen an und konnte sogar gewinnen. Gegen 5 davon war es besonders absurd.

Batman verfügt, anders als seine Kollegen, über keine mächtigen Superkräfte, doch mit seinem scheinbar unerschöpflichen Reichtum hat er immer ein Ass im Ärmel, um gegen noch so mächtige Gegner gewinnen zu können – nicht ohne Grund gibt es das Meme, dass Batman mit genug Vorbereitungszeit jeden besiegen kann.

MeinMMO zeigt euch in dieser Liste 5 Kämpfe, die er eigentlich nicht hätte gewinnen können, wenn er nicht einen total absurden Konter gehabt hätte. Falls ihr noch einen Kampf im Kopf habt, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Manchmal kämpft Batman auch gegen seine eigene Familie:

Video starten In Batman vs. Robin kämpft der dunkle Ritter ausgerechnet gegen seinen eigenen Sohn Autoplay

Superman – Der Kampf zweier Comic-Giganten

Wurde von Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice (Film) und The Dark Knight Returns (Comic) besiegt

Auch wenn die zwei meist Freunde sind und gemeinsam gegen große Bedrohungen antreten, kämpften die beiden Helden auch mal gegeneinander. Der bekannteste Kampf fand wohl im Film Batman v Superman oder im legendären Comic The Dark Knight Returns von Frank Miller statt.

Obwohl Batman ohne Kräfte eigentlich keine Chance haben sollte, zeigt er dem Mann aus Stahl, dass er trotzdem eine Bedrohung darstellt. Im Film trifft er Superman mit Kryptonit-Gas und verkloppt den Helden, der keine Kampftechniken gelernt hat. Kurz bevor er ihn aber mit einem Kryptonit-Speer erledigen kann, versöhnen sich die beiden, weil ihre Mütter denselben Namen haben.

Im Comic ist ein alter Batman der Regierung ein Dorn im Auge und sie schicken ihr Schoßhündchen Superman. Der wird aber von einem Kryptonit-Pfeil von Green Arrow getroffen und dann auch noch von Batman mit neuem Anzug verkloppt. Damit hat ihm der dunkle Ritter gezeigt, dass Gotham seine Stadt ist.