Pokémon GO kündigt erstes Halloween-Event an, entsetzt die Community: „eine massive Verschlechterung“

Der erste Teil des diesjährigen Halloween-Events wurde in Pokémon GO angekündigt. Doch die Ankündigung sorgt bisher nicht gerade für Furore in der Community.

Wie in den Jahren zuvor gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Halloween-Event in Pokémon GO. Dazu wurde nun offiziell der 1. Teil des Events angekündigt. Es wird am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, um 10:00 Uhr starten und bis Sonntag, dem 1. November 2026, um 10:00 Uhr laufen. Erfahrungsgemäß startet unmittelbar danach der 2. Teil, der bisher jedoch noch nicht angekündigt wurde.

Mit dabei sind 3 kostümierte Monster, die ihr erstmals im Spiel fangen könnt, sowie eine Mechanik, die ihr bereits aus einem anderen Teil des Spiels kennt. In der Community sorgt das Event bisher jedoch nicht gerade für Freudensprünge.

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„Von Jahr zu Jahr schlechter“

Welche Monster gibt es? Innerhalb des Events könnt ihr mehrere kostümierte Monster in Pokémon GO erhalten, von denen einige ihr Debüt feiern:

Pikachu mit Hut und Umhang* (neu)

Zubat mit Zylinder* (neu)

Fatalitee mit Schleife* (neu)

Zwirrlicht mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm*

Drifzepeli mit Halloween-Schabernack-Kostüm* (seltener)

Während Pikachu und Fatalitee in 1-Sterne-Raids auf euch warten, könnt ihr die restlichen Monster in der Wildnis antreffen. Alle Pokémon, die mit einem * markiert wurden, können mit etwas Glück auch als Shiny erscheinen.

Welche weiteren Inhalte gibt es? Außerdem soll es im Event “gespenstische Überraschungen” geben, die ihr auf der Karte findet. Klickt ihr sie an, dann könnt ihr Begegnungen mit Event-Monstern sowie Bonbons für Pikachu, Zubat oder Fatalitee erhalten. Seltener findet ihr hier auch Sonderbonbons.

Zudem gibt es die folgenden Inhalte im Event:

GO-Pass mit Boni Stufe 10: doppelte Fang-Bonbons (GO-Pass-Deluxe: dreifache Fang-Bonbons) Stufe 20: doppelter Fang-Sternenstaub (GO-Pass-Deluxe: dreifacher Fang-Sternenstaub)

Event-Feldforschungen

Gothic-Accessoires für euren Avatar im Ingame-Shop

Lavandia-Musik im Spiel sowie Halloween-Dekoration

Event-Sticker an PokéStops, aus Geschenken und im Ingame-Shop

Was sagt die Community? In der Community kommt das Event bisher nicht besonders gut an. Hier liest man, dass viele Trainer der Meinung sind, dass die Inhalte sehr überschaubar sind und in den vergangenen Jahren besser waren. Zudem wird darauf gehofft, dass der 2. Teil des Events das kompensiert. Einige Kommentare auf Reddit lauten:

„Die Halloween-Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr schlechter“, meint gscarparo

„Mann, ich hoffe, dass sie in Teil 2 noch mal richtig Gas geben. Sonst wäre das eine massive Verschlechterung gegenüber den letzten Jahren“, schreibt M0nsieurW0rldWide

„Ich hab jetzt echt die Nase voll von dieser Pikachu-Kostüm-Sache“, kommentiert Deadpool-07

„Ich habe die Pikachu-Kostüme und Pikachu an sich so satt“, meint auch BanAssaultGeese

Was sagt ihr zum Event? Seid ihr auch eher skeptisch? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche weiteren Inhalte euch im aktuellen Monat noch erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht, in der ihr alle Events im Oktober 2026 in Pokémon GO findet.

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Inhalte des Events in der Übersicht.