Gaming Service
0

Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

peekay Paul Kutzner Lesezeit < 1 Minuten
Pokemon GO Events Oktober 2026

Im Oktober warten in Pokémon GO wieder Events, Raids und weitere Inhalte auf euch. Welche das sind, zeigt euch MeinMMO.

Pokémon GO
Pokémon GO
Augmented Reality

Was sind die Highlights im Oktober 2026? Auch im Oktober gibt es wieder einige interessante Inhalte, die ihr nicht verpassen solltet. Dazu gehören:

  • Crypto-Demeteros wird erstmals im Spiel verfügbar sein
  • der Raid-Tag mit Gigadynamax-Liberlo, das ihr hier erstmals als Shiny erhalten könnt
  • eine Rampenlicht-Stunde mit Bubungus, bei der ihr ordentlich Sternenstaub sammeln könnt

In den nachfolgenden Tabellen haben wir alle Inhalte und Events für euch zusammengefasst. Monster, die hier auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Video starten
Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer

Alle Events im September 2026

DatumEvent
29. September – 5. OktoberErnte-Festival: Knapfel-Pflückerei
2. – 5. OktoberErnte-Festival: Übernahme
3. OktoberRaid-Tag mit Gigadynamax-Liberlo
4. – 10. OktoberUnbekanntes Event
10. OktoberCommunity Day mit Zorua
13. – 19. OktoberHerbst-Marathon
17. OktoberSchlüpf-Tag
24. OktoberDynamax-Raid-Tag
27. – 31. OktoberHalloween-Event 2026: Teil 1
31. OktoberSuper-Mega-Raid-Tag
1. November – 5. NovemberHalloween-Event 2026: Teil 2

Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2026

DatumPokémon & Bonus
1. OktoberSamurzel* & doppelte Fang-EP
8. OktoberPygraulon* & doppelte Fang-Bonbons
15. OktoberVerlursi* & doppelte Verschick-Bonbons
22. OktoberBubungus* & doppelter Fang-Sternenstaub
29. OktoberNebulak* & doppelte Entwicklungs-EP

Alle Raid-Stunden im Oktober 2026

DatumPokémon
7. OktoberYveltal*
14. OktoberDialga*
21. OktoberPalkia*
28. OktoberGiratina (Urform)*

Alle Dynamax-Bosse im Oktober 2026

DatumDyna-Boss
28. September – 4. OktoberMemmeon*
5. – 11. OktoberThermopod*
12. – 18. OktoberMeikro*
19. – 25. OktoberSniebel*
26. Oktober – 1. NovemberZobiris*
Mehr zum Thema
Den nächsten Community Day in Pokémon GO könnt ihr euch wohl selbst viel einfacher machen
von Paul Kutzner
Den nächsten Community Day in Pokémon GO könnt ihr euch wohl selbst viel einfacher machen
Mit einem einfachen Trick in Pokémon GO kommt ihr viel schneller an das besondere Glurak 
von Caroline Fuller
Mit einem einfachen Trick in Pokémon GO kommt ihr viel schneller an das besondere Glurak 
Pokémon GO bringt langes Event mit Pikachu, doch dafür müsst ihr im Zweifel weit reisen
von Paul Kutzner
Pokémon GO bringt langes Event mit Pikachu, doch dafür müsst ihr im Zweifel weit reisen

Worauf freut ihr euch im Oktober? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während es bis zum Oktober noch ein paar Tage dauert, gibt es bis dahin natürlich auch verschiedene Inhalte im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unserer Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO nach.

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx