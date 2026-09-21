Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

Im Oktober warten in Pokémon GO wieder Events, Raids und weitere Inhalte auf euch. Welche das sind, zeigt euch MeinMMO.

Was sind die Highlights im Oktober 2026? Auch im Oktober gibt es wieder einige interessante Inhalte, die ihr nicht verpassen solltet. Dazu gehören:

Crypto-Demeteros wird erstmals im Spiel verfügbar sein

der Raid-Tag mit Gigadynamax-Liberlo, das ihr hier erstmals als Shiny erhalten könnt

eine Rampenlicht-Stunde mit Bubungus, bei der ihr ordentlich Sternenstaub sammeln könnt

In den nachfolgenden Tabellen haben wir alle Inhalte und Events für euch zusammengefasst. Monster, die hier auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

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Alle Events im September 2026

Datum Event 29. September – 5. Oktober Ernte-Festival: Knapfel-Pflückerei 2. – 5. Oktober Ernte-Festival: Übernahme 3. Oktober Raid-Tag mit Gigadynamax-Liberlo 4. – 10. Oktober Unbekanntes Event 10. Oktober Community Day mit Zorua 13. – 19. Oktober Herbst-Marathon 17. Oktober Schlüpf-Tag 24. Oktober Dynamax-Raid-Tag 27. – 31. Oktober Halloween-Event 2026: Teil 1 31. Oktober Super-Mega-Raid-Tag 1. November – 5. November Halloween-Event 2026: Teil 2

Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2026

Datum Pokémon & Bonus 1. Oktober Samurzel* & doppelte Fang-EP 8. Oktober Pygraulon* & doppelte Fang-Bonbons 15. Oktober Verlursi* & doppelte Verschick-Bonbons 22. Oktober Bubungus* & doppelter Fang-Sternenstaub 29. Oktober Nebulak* & doppelte Entwicklungs-EP

Alle Raid-Stunden im Oktober 2026

Datum Pokémon 7. Oktober Yveltal* 14. Oktober Dialga* 21. Oktober Palkia* 28. Oktober Giratina (Urform)*

Alle Dynamax-Bosse im Oktober 2026

Datum Dyna-Boss 28. September – 4. Oktober Memmeon* 5. – 11. Oktober Thermopod* 12. – 18. Oktober Meikro* 19. – 25. Oktober Sniebel* 26. Oktober – 1. November Zobiris*

Worauf freut ihr euch im Oktober? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während es bis zum Oktober noch ein paar Tage dauert, gibt es bis dahin natürlich auch verschiedene Inhalte im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unserer Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO nach.