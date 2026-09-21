Pokémon GO: Alle Events im Oktober 2026 – Rampenlicht, Raidstunden, Dynamax in der Liste

Im Oktober warten in Pokémon GO wieder Events, Raids und weitere Inhalte auf euch. Welche das sind, zeigt euch MeinMMO.
Was sind die Highlights im Oktober 2026? Auch im Oktober gibt es wieder einige interessante Inhalte, die ihr nicht verpassen solltet. Dazu gehören:
- Crypto-Demeteros wird erstmals im Spiel verfügbar sein
- der Raid-Tag mit Gigadynamax-Liberlo, das ihr hier erstmals als Shiny erhalten könnt
- eine Rampenlicht-Stunde mit Bubungus, bei der ihr ordentlich Sternenstaub sammeln könnt
In den nachfolgenden Tabellen haben wir alle Inhalte und Events für euch zusammengefasst. Monster, die hier auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.
Alle Events im September 2026
|Datum
|Event
|29. September – 5. Oktober
|Ernte-Festival: Knapfel-Pflückerei
|2. – 5. Oktober
|Ernte-Festival: Übernahme
|3. Oktober
|Raid-Tag mit Gigadynamax-Liberlo
|4. – 10. Oktober
|Unbekanntes Event
|10. Oktober
|Community Day mit Zorua
|13. – 19. Oktober
|Herbst-Marathon
|17. Oktober
|Schlüpf-Tag
|24. Oktober
|Dynamax-Raid-Tag
|27. – 31. Oktober
|Halloween-Event 2026: Teil 1
|31. Oktober
|Super-Mega-Raid-Tag
|1. November – 5. November
|Halloween-Event 2026: Teil 2
Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2026
|Datum
|Pokémon & Bonus
|1. Oktober
|Samurzel* & doppelte Fang-EP
|8. Oktober
|Pygraulon* & doppelte Fang-Bonbons
|15. Oktober
|Verlursi* & doppelte Verschick-Bonbons
|22. Oktober
|Bubungus* & doppelter Fang-Sternenstaub
|29. Oktober
|Nebulak* & doppelte Entwicklungs-EP
Alle Raid-Stunden im Oktober 2026
|Datum
|Pokémon
|7. Oktober
|Yveltal*
|14. Oktober
|Dialga*
|21. Oktober
|Palkia*
|28. Oktober
|Giratina (Urform)*
Alle Dynamax-Bosse im Oktober 2026
|Datum
|Dyna-Boss
|28. September – 4. Oktober
|Memmeon*
|5. – 11. Oktober
|Thermopod*
|12. – 18. Oktober
|Meikro*
|19. – 25. Oktober
|Sniebel*
|26. Oktober – 1. November
|Zobiris*
Worauf freut ihr euch im Oktober? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Während es bis zum Oktober noch ein paar Tage dauert, gibt es bis dahin natürlich auch verschiedene Inhalte im Spiel. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unserer Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO nach.
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