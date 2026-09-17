Mit einem einfachen Trick in Pokémon GO kommt ihr viel schneller an das besondere Glurak 

Das Horizonte-Event in Pokémon GO ist in vollem Gange und erste Spieler machen sich bereits auf die Suche nach dem besonderen Event-Glumanda, um dementsprechend auch das finale Glurak zu erhalten. Eine Trainerin macht jedoch auf einen wichtigen Tipp aufmerksam, durch den ihr die finale Evolution in wenigen Sekunden erhalten könnt – mit vielen Bonbons als Bonus.

Was ist das für ein Trick? Ihr könnt während des Horizonte-Events in Pokémon GO, das vom 16. bis zum 22. September um 20:00 Uhr stattfindet, viel schneller an das Event-Glurak kommen als auf dem regulären Weg.

Anstatt ein Event-Glumanda von klein auf mit Bonbons weiterzuentwickeln, geht das mit einem Trick viel schneller:

Wie die Trainerin cutepotato19 auf Reddit erklärt, könnt ihr eine Begegnung mit dem Friedel-Brillen-Glurak auslösen, indem ihr einen Schnappschuss von eurem Kumpel-Pokémon macht, das dann von Friedel und seinem Glurak gefotobombt wird. Wenn ihr dann das Kumpel-Fenster schließt, wird das Event-Glurak in der Welt spawnen, das dann von euch gefangen werden kann.

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Nicht nur schneller, sondern auch sparsamer und lukrativer

Welche weiteren Vorteile bietet der Trick? Neben dem Vorteil, dass das Fotografieren und Fangen deutlich schneller ist, als zunächst ein Glumanda zu finden und dieses zu entwickeln, lohnt es sich auch aus anderen Gründen: Ihr spart eine Menge Bonbons – ganze 125 Glumanda-Bonbons, um ein Glumanda bis zu einem Glurak zu entwickeln – und könnt durch das Fangen eines Gluraks die netten 20 Bonbons durch eine Sananabeere verdoppeln, um pro Fang 40 Stück als Bonus zu erhalten.

Bis zu 5 Schnappschuss-Begegnungen könnt ihr pro Tag auslösen. Wie oft dabei ein Glurak erscheint, ist jedoch zufällig.

MeinMMO-Redakteurin Caro bestätigt: Ich selbst habe bei meinen 5 Schnappschuss-Begegnungen 3 Mal das Event-Glurak erhalten, einmal das Pikachu mit Kapitänsmütze und ein Skelokrok. Morgen werde ich es erneut probieren und schauen, ob ich mehr oder weniger Gluraks dabei erhalten werde.)

Setzt man ab heute die 6 Tage bis zum 22. September ein, um diesen Trick täglich zu nutzen, kann man während des Events (wenn man mindestens 1 Glurak pro Tag erhält) 6 bis 30 Gluraks und mit dem Einsatz von Sananabeeren 240 bis 1.200 Glumanda-Bonbons verdienen. Nur durch Schnappschüsse.

Mit der heutigen Rampenlichtstunde (17. September um 18:00 Uhr) kann die Beute noch deutlich dicker ausfallen.

Was haltet ihr von diesem Trick? Nutzt ihr ihn selbst tüchtig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Mehr zu dem Event erfahrt ihr hier auf MeinMMO: Pokémon GO: Glurak mit Friedel-Brille – So erhaltet ihr jetzt das seltene Monster im Horizonte-Event

Auf der zweiten Seite zeigen wir euch, welche Schritte ihr für den Trick berücksichtigen müsst.