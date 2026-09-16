Morgen startet die beste Rampenlicht-Stunde des Monats in Pokémon GO, bringt ein seltenes Monster mit

Die nächste Rampenlicht-Stunde steht in Pokémon GO an. Und die sollten Sammler nicht verpassen.

Nachdem in der letzten Woche ganze 2 Rampenlicht-Stunden stattgefunden haben, wartet bereits die nächste Ausgabe des kurzen Events auf euch. Sie startet am Donnerstag, dem 17. September 2026, um 18:00 Uhr und läuft bis 19:00 Uhr.

Wenn ihr aktuell auf der Jagd nach einem seltenen Monster in Pokémon GO seid, das im Horizonte-Event verfügbar ist, dann solltet ihr das Event nicht verpassen. Denn die Rampenlicht-Stunde bringt euch genau dieses Monster mit.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Nutzt die 60 Minuten

Was ist das für ein Monster? Bei dem Monster handelt es sich um das Glumanda mit Friedel-Brille. Das Pokémon sowie die beiden Entwicklungen Glutexo und Glurak sind im aktuellen Event erstmals in Pokémon GO verfügbar. Wann sie wieder verfügbar sein werden, ist nicht bekannt.

Habt ihr es auf das Monster abgesehen, dann solltet ihr die Rampenlicht-Stunde nutzen. In den 60 Minuten wird es in sehr hoher Anzahl erscheinen. Wenn ihr etwas Glück habt, dann könnt ihr das Glumanda auch als Shiny oder sogar mit Spezialhintergrund finden. Die Chancen hierzu sind jedoch nicht zusätzlich erhöht.

Welcher Bonus ist aktiv? Wie gewohnt wird die Rampenlicht-Stunde nicht nur ein Monster, sondern auch einen Bonus mitbringen. In der kommenden Ausgabe erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub, wenn ihr Monster fangt. Dieser Bonus gilt nicht nur für Glumanda.

Habt ihr also noch Monster aus Feldforschungen als Belohnung aufgespart, die euch grundsätzlich mehr Sternenstaub beim Fang bringen, dann solltet ihr das Event nutzen, um diese zu fangen. Nutzt ihr hierfür Sternenstücke, dann erhaltet ihr sogar die 3-fache Menge an Sternenstaub.

Welche Items können hilfreich sein? Wollt ihr die ohnehin stark erhöhte Spawn-Chance für Glumanda weiter erhöhen, dann könnt ihr zusätzlich noch Rauch einsetzen. Seid ihr eher stationär beim Event unterwegs oder immer auf derselben kurzen Route, dann könnt ihr auch überlegen, Lockmodule einzusetzen. Beide Items erhöhen die Anzahl an erscheinenden Monstern zusätzlich.

Werdet ihr das Event nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neben der Rampenlicht-Stunde gibt es noch viele weitere Inhalte, die in den nächsten Wochen im Spiel aktiv sind. Welche das genau sind und wann sie stattfinden, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Infos des Events in der Übersicht.