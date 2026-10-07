Ich habe die KI gefragt, welche 10 Marvel-Filme die besten sind, doch mein Ranking sieht anders aus

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat ChatGPT und Gemini gefragt, was die besten 10 Marvel-Filme sind. Doch die KI übersieht 2 Filme, die es in die Top 10 von Niko geschafft haben.

Was sagt die KI zu den besten Marvel-Filmen? Ich habe sowohl ChatGPT als auch Gemini gefragt, welche Marvel-Filme aus dem MCU ihrer Meinung nach die 10 besten sind. Dabei gab ich konkret an, für das Ranking die erzählerische Qualität, den Einfluss auf das MCU und die allgemeine Qualität der Filme einzubeziehen. Das kam dabei heraus (los geht es mit Platz 1 bis runter zu Platz 10).

ChatGPT Gemini Avengers: Endgame Avengers: Infinity War The Return of the First Avenger The Return of the First Avenger Avengers: Infinity War The Avengers Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Iron Man Avengers: Endgame Black Panther Iron Man Thor: Tag der Entscheidung Thor: Tag der Entscheidung Spider-Man: No Way Home Black Panther Guardians of the Galaxy Vol. 3 The First Avenger: Civil War The First Avenger: Civil War Spider-Man: No Way Home

Grundsätzlich wirkt das Ranking bei beiden KIs nicht sonderlich ungewöhnlich und viele Kandidaten finden sich auch in meinem (subjektiv besten) Ranking, aber vor allem 2 Filme übersehen beide KIs, die in meinen Augen zu den besten Listen gehören. Auf den anderen Seiten findet ihr meine Top-10, vorher aber ein paar Honorable Mentions.

Honorable Mentions:

Avengers: Age of Ultron

Thor: Tag der Enscheidung

Captain America: The First Avenger

Doctor Strange

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings