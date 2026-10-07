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Ich habe die KI gefragt, welche 10 Marvel-Filme die besten sind, doch mein Ranking sieht anders aus

Niko Hernes Niko Hernes Lesezeit 6 Minuten
Avengers Endgame Encore Trailer Captain America

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat ChatGPT und Gemini gefragt, was die besten 10 Marvel-Filme sind. Doch die KI übersieht 2 Filme, die es in die Top 10 von Niko geschafft haben.

Was sagt die KI zu den besten Marvel-Filmen? Ich habe sowohl ChatGPT als auch Gemini gefragt, welche Marvel-Filme aus dem MCU ihrer Meinung nach die 10 besten sind. Dabei gab ich konkret an, für das Ranking die erzählerische Qualität, den Einfluss auf das MCU und die allgemeine Qualität der Filme einzubeziehen. Das kam dabei heraus (los geht es mit Platz 1 bis runter zu Platz 10).

ChatGPTGemini
Avengers: EndgameAvengers: Infinity War
The Return of the First AvengerThe Return of the First Avenger
Avengers: Infinity WarThe Avengers
Guardians of the GalaxyGuardians of the Galaxy
Iron ManAvengers: Endgame
Black PantherIron Man
Thor: Tag der EntscheidungThor: Tag der Entscheidung
Spider-Man: No Way HomeBlack Panther
Guardians of the Galaxy Vol. 3The First Avenger: Civil War
The First Avenger: Civil WarSpider-Man: No Way Home

Grundsätzlich wirkt das Ranking bei beiden KIs nicht sonderlich ungewöhnlich und viele Kandidaten finden sich auch in meinem (subjektiv besten) Ranking, aber vor allem 2 Filme übersehen beide KIs, die in meinen Augen zu den besten Listen gehören. Auf den anderen Seiten findet ihr meine Top-10, vorher aber ein paar Honorable Mentions.

Honorable Mentions:

  • Avengers: Age of Ultron
  • Thor: Tag der Enscheidung
  • Captain America: The First Avenger
  • Doctor Strange
  • Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Quelle(n):
  1. Titelbildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube
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