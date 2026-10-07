Fans haben ein MMO zu Borderlands, das noch vor der Fertigstellung vor über 10 Jahren abgeschaltet wurde, und beleben es wieder. Es gibt sogar einen Playtest.

Was ist das für ein MMO?

Im Jahr 2014 wurde in China der Loot-Shooter „Borderlands Online“ veröffentlicht. Das ist ein MMO, das von 2K China entwickelt wurde.

Das Spiel besaß vier verschiedene Klassen, über 2.000 unterschiedliche Waffen und ließ Spieler 18 Instanzen in 3 verschiedenen Regionen erkunden.

Take-Two stellte allerdings Borderlands Online bereits 2015 wieder ein, als sie das Studio hinter dem MMO schlossen und 150 Mitarbeiter entließen.

Video starten In Borderlands 4 helfen wir einer Rakete, ihre Mission zu erfüllen Autoplay

Fans erwecken totes MMO zum Leben

So wurde das Spiel wiederbelebt: Der YouTuber und Modder EpicNNG hat sich vor über einem Jahr dazu entschlossen, Borderlands Online 10 Jahre nach seiner Abschaltung wiederzubeleben, um das Spiel für die Community des Loot-Shooters zu archivieren. Im Sommer 2025 bat er dann in einem YouTube-Video um Hilfe, nachdem er und seine Unterstützer nach verschiedenen Problemen nicht an einem Ladescreen vorbeikamen.

Anfang Oktober 2026 war es nun so weit: Der YouTuber vermeldete, dass Borderlands Online spielbar ist und verkündete den Start eines öffentlichen, kostenlosen Playtests (via YouTube).

Gespielt wird dabei laut EpicNNG eine Version des MMOs, die dem Entwicklungsstand entspricht, der zwei Monate vor der Einstellung des Spiels von den Entwicklern dokumentiert wurde. Jene Version sei nicht gestohlen, sondern stamme von der öffentlichen Quelle, auf der sie ursprünglich in China veröffentlicht wurde. Das Team aus engagierten Fans habe diese Quellen einfach gefunden und das Spiel heruntergeladen, sagt der YouTuber.

EpicNNG betont aber auch, dass er das Spiel nicht sonderlich gut findet und es insgesamt unfertig sei. Das liege aber nicht an der Arbeit des Teams, sondern schlichtweg daran, dass das Spiel noch vor der Fertigstellung gecancelt wurde.

Was sagt Take-Two dazu? Take-Two, der Rechteinhaber der Borderlands-Marke, hat sich noch nicht offiziell zu dem Projekt von EpicNNG und dem Team geäußert. Zwar habe der YouTuber die Warnung bekommen, der Gaming-Gigant wisse, was er tue, und „er solle Vorsicht walten lassen”, aber es gäbe keine Beweise für diese ihm zugetragenen Berichte.

Der YouTuber selbst bezeichnet es aber als sehr wahrscheinlich, dass das Projekt offline genommen. In dem Fall werde er alle Server oder Download-Quellen unverzüglich abschalten, sollte er eine Unterlassungserklärung oder eine andere rechtliche Mitteilung von den entsprechenden Parteien erhalten.

Generell betont er immer wieder, dass er kooperieren werde, wenn Take-Two eine Unterlassungserklärung schicke. Sein Ziel sei es nicht, „Geschäftspläne zu unterbrechen, Gewinne zu schmälern, sich zu verstecken oder Störungen zu verursachen“. Wenn er darum gebeten wird, würde er Borderlands Online „sofort den Stecker ziehen“.

Take-Two selbst hat 2026 ebenfalls einen Playtest zu einem neuen Borderlands gestartet. Dieser wurde allerdings so überraschend und ohne Vorankündigung oder Marketing veröffentlicht, dass der Publisher selbst klarstellen musste, dass es sich dabei um ein offizielles Game handelt. mehr dazu auf MeinMMO: Ein kostenloses neues Borderlands kam so aus dem Nichts, dass Spieler an einen Fake glaubten und 2K sich äußern musste