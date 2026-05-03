Steam verbannt 900 Spiele aus dem deutschen Shop, darunter das zweitbeste Borderlands

In dieser Woche wurden auf Steam in Deutschland rund 900 Spiele gebannt. Darunter befindet sich das zweitbeste Spiel zu Borderlands, das jemals erschienen ist.

Welche Spiele wurden gesperrt? Auf Reddit hat sich User derpystuff_ die Mühe gemacht, mit der Hilfe von SteamDB alle Spiele herauszusuchen, die am 29. April 2026 auf der deutschen Steam-Shop-Seite gesperrt wurden.

Er hat zwei Listen erstellt. Bei der einen Liste sind einfach ungefiltert alle 900 Spiele zu finden. In der anderen Liste sind die Spiele hingegen danach geordnet, wie viele Reviews sie erhalten haben. Und hier fällt vor allem auf Platz 1 ein Spiel besonders auf.

Eines der betroffenen Games ist nämlich Tales from the Borderlands. Es ist laut Metacritic das zweitbeste Spiel zum Franchise, das jemals erschienen ist, wenn man alle Plattformen mit in Betracht zieht. Auf der Xbox One konnte es 88/100 Punkte erreichen. Nur Borderlands 2 konnte mit 91 Punkten noch bessere Wertungen einheimsen.

Schaut man sich die anderen Games an, entdeckt man viele Spiele aus China oder mit eher unbekannten Titeln. Es bleibt dennoch die Frage, warum ein über 20 Jahre altes Spiel plötzlich von Steam entfernt wird. Doch die User haben da eine Vermutung.

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Über 900 Spiele plötzlich auf Steam verschwunden

Warum gab es den Bann? Eine offizielle Stellungnahme gibt es bislang nicht. In den Kommentaren des Reddit-Threads vermuten jedoch einige User, dass es mit der Altersfreigabe zu tun haben könnte. Im Laufe der Zeit hat Valve rückwirkend die Entwickler ein Formular ausfüllen lassen, damit ihre Spiele in Deutschland erhältlich bleiben können.

Das ursprüngliche Entwicklerstudio von Tales from the Borderlands ist Telltale Games. Diese sind vor einiger Zeit insolvent gegangen. Deshalb vermuten die User, dass es schlichtweg niemanden mehr gegeben habe, der das benötigte Formular rechtzeitig hätte ausfüllen können.

Und ohne Altersfreigabe darf in Deutschland nämlich laut Gesetz ein Spiel nicht öffentlich ausgestellt oder beworben werden.

Kommt man noch an die Spiele? Aktuell soll es noch möglich sein, sich die meisten dieser Titel schenken zu lassen. Freunde und Bekannte aus anderen Ländern könnten das Spiel auf Steam kaufen und als digitales Geschenk an den deutschen Account senden.

Alternativ könne man weiterhin offizielle Keys auf legitimen Reseller-Seiten wie Humble Bundle erwerben. Ansonsten müsst ihr aktuell auf andere PC-Spiele-Plattformen wie GOG ausweichen, denn dort seien die Spiele noch nicht von einer solchen Sperrwelle betroffen.

Ein anderes Spiel, das in der Vergangenheit auf Steam gebannt wurde, ist ein kontroverses Horrorspiel. Der Entwickler hat mittlerweile sein neues Projekt veröffentlicht, das genauso verstörend ist: Kontroverses Horrorspiel auf Steam wird gebannt, Entwickler macht direkt das nächste, genauso verstörende Projekt