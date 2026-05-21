Namhaftes Strategiespiel auf Steam kehrt zu seinen Wurzeln zurück, sorgt für größten Spielerzuwachs seit einem Jahr

Civilization 7 hat endlich das langersehnte Update erhalten, das die Änderungen bringt, auf die Fans schon seit Release warten.

Was ist das für ein Spiel? Über Jahre hinweg hat sich Civilization eine große Fangemeinschaft aufgebaut, die der Strategiereihe stets gute Spielerzahlen auf Steam besorgt hat. Mit Teil 7 gab es dann jedoch einen großen Bruch.

Die Entwickler hatten sich mal mehr als nur eine Aufhübschung getraut und auch grundlegende Mechaniken im Spiel, wie den Wechsel zwischen Zivilisationen nach den verschiedenen Zeitaltern, eingebaut. Doch die Community war zwiegespalten.

Während die einen die Neuerungen begrüßten, stellte sich auch ein großer Teil der Spieler gegen den neuen Teil und blieb bei Teil 6. Das führte dazu, dass der neueste Ableger täglich bei nur etwa einem Viertel der Spieler des Vorgängers dümpelte. Selbst der 15 Jahre alte Teil 5 von Civilization hatte zwischenzeitlich mehr Spieler als der neueste Teil.

Entsprechend groß war also der Handelsbedarf bei den Entwicklern, ihren neuen Teil wieder auf Kurs zu bringen, doch das große Update reicht wohl nicht aus.

Hier könnt ihr Gameplay sehen:

Video starten Sid Meier’s Civilization 7 zeigt Gameplay im Trailer Autoplay

Update lockt enttäuschte Spieler vor

Was steckte im Update? Nachdem der Handlungsbedarf so groß war, entschieden sich die Entwickler für den Vorstoß nach vorn und veröffentlichten ein Update so groß wie eine ganze Erweiterung, und zwar kostenlos für alle Spieler.

Mit Test of Time (Test der Zeit) gehen sie die großen Probleme des Titels an, so darf man seine Zivilisation jetzt behalten, die Gewinn-Möglichkeiten wurden überarbeitet und es gibt Systeme für optionale Missionen mit Zusatzbelohnungen.

Das klare Signal, dem neusten Teil wieder eine Chance zu geben, haben die Fans eindeutig erhalten. So belohnen sie den Ableger mit verdoppelten Spielerzahlen. Etwa 16.000 Spieler schauten nochmal rein, doch was sie sahen, überzeugte sie noch nicht.

Wie kommt das Update an? Obwohl die Entwickler mit dem neuen Update ganz klar auf die Wünsche der Spieler eingehen, reicht das denen einfach nicht. Teil 7 kann Teil 6 auch nach dem Update einfach nicht überholen und das zeigt sich auch bei den Rezensionen auf Steam.

Die kürzlichen Bewertungen sind dort nur zu 48 % positiv und die Spieler beschweren sich vor allem über die fehlende Basis, um dem Spiel etwas abgewinnen zu können. Für viele sei es ein Rückschritt zum Vorgänger und auch das neue Update würde noch nicht genug bringen.

Miggle: „Der Test der Zeit bringt große Verbesserungen. Aber das Fundament stimmt einfach nicht. In Civ 6 habe ich ein Spiel vielleicht nicht beendet, aber hier habe ich schon nach der Antike aufgehört.“

Thorgart: „Im Gegensatz zu Civ VI empfinde ich Civ VII als nicht intuitiv. Es ist durch die Einführung der Stadt- und Gemeindeplanung unübersichtlich geworden, es erschließt sich nicht, was mit den Rohstoffen zu tun ist, und die Meilensteine sind unverständlich. Ich spiele weiterhin Civ VI und lasse VII links liegen. Schade, da die Serie zu meinen Lieblingsspielen zählte.“

Svelte: „Das ‚Test of Time‘-Update scheint das Spiel wieder in die Richtung eines ‚Civ 7‘ zu lenken, anstatt eines ‚Humankind 2‘. Es unterscheidet sich von Civ 6 so sehr wie Civ 6 von Civ 5, und es gibt noch viel zu verbessern, aber ich kann glücklich sagen, dass das Update es aus meiner Sicht wieder auf den richtigen Weg gebracht hat.“

Es finden sich unter den Bewertungen auch immer wieder Spieler, die glücklich über das Update sind und sich freuen, dass die Entwickler auf die Spieler gehört haben. Ob das Update den neuen Teil langfristig zum Platz 1 der Spielereihe befördert, muss sich noch zeigen.

Civilization 7 wurde mit dem Update für viele zum besseren Spiel. Wer die Änderungen am Spielkonzept allerdings schon immer doof fand, den wird auch das Update wohl nicht überzeugen können. Einen Blick in die Vergangenheit hat auch MeinMMO-Autor Ody gewagt: Ein Strategiespiel meiner Kindheit war 19 Jahre lang tot, bekommt jetzt einen geistigen Nachfolger auf Steam