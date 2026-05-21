In Subnautica 2 müsst ihr im Laufe der Story die Unterwasser-Station „Tadpole Pens“ erreichen und hineingelangen. Leider ist diese mit einem Keycode abgeschlossen. Wie ihr diesen findet, zeigen wir euch hier.

Wo befinden sich die Tadpole Pens? Die Tadpole Pens befinden sich etwa 675 Meter östlich der Rettungskapsel im Lava-Areal. Dort entdeckt ihr eine verlassene Unterwasser-Station, doch ihr habt ein Problem – eine Tür versperrt euch den Weg in das Gebäude.

Ihr braucht einen Keycode und dieser befindet sich tief in einem gefährlichen Gebiet und ohne Vorbereitung werdet ihr sicher draufgehen. Wir zeigen euch deshalb, was ihr vor eurer Reise mitnehmen solltet und welche Schritte ihr befolgen müsst, um an den Code zu gelangen.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Keycode finden – So gelingt euch die Reise

Was brauche ich für die Quest? Die Reise, um an den Keycode zu gelangen, ist keine leichte. Ihr braucht besonderes Equipment, damit ihr beim Versuch nicht draufgeht. Folgendes solltet ihr ausgerüstet haben:

Als Fahrzeug solltet ihr die Kaulquappe mitnehmen, um schnell weite Strecken zu überqueren

Die Mutation „Hitzetoleranz“ um die Lava-Gegend besser zu überleben

Den Rebreather, da ihr eine kleine Strecke selbst schwimmen müsst

Essen, Trinken und Heilung

Ablenkungsfackel, um feindliche Meeresbewohner abzuschütteln

Solltet ihr alles aus unserer Liste mitnehmen, steigen eure Überlebenschancen immens. Nun wisst ihr, was ihr mitnehmen sollt. Doch wie geht ihr vor? Das erklären wir euch jetzt.

Wo finde ich den Keycode? Der Keycode befindet sich in der Blackbox von Zip und dieser ist tief in der Nähe der Lava-Gegend versunken. Geht also deshalb wie folgt vor und folgt unserer Wegbeschreibung:

Vom Eingang der „Tadpole Pens“ bewegt ihr euch in die südwestliche Richtung und haltet euch in der Nähe des Meeresbodens auf.

Haltet den Kurs von 195 Grad in eurem Kompass bei und überquert dann die Lava-Schlucht.

540 Meter von der Rettungskapsel entfernt trefft ihr auf einen Abgrund und dieser hat viele Öffnungen auf dem Meeresboden – nutzt eine und taucht weiter in die Tiefe.

Nun seid ihr in einer Höhle. Folgt dem Weg weiter bis zu einem leuchtend blauen Tunneleingang in südwestlicher Richtung.

Ungefähr in der Tiefe von etwa 236 bis 240 Metern, erreicht ihr eine neue Kammer, in der sich im Zentrum ein großer Lava-Schlot befindet – taucht hinab und haltet euch auf der rechten Seite der Kammer. Dort findet ihr einen kleinen Höhleneingang.

Verlasst jetzt eure Kaulquappe und schwimmt den restlichen Weg, denn dieser ist zu schmal für euer Gefährt. Zudem würde der Wasserdruck es ohnehin zerstören.

Schwimmt weiter hinab auf eine Tiefe von 310 Metern – hier findet ihr eine Versorgungskiste sowie zwei Blackboxes.

Die Blackbox, die sich in der Nähe der Versorgungskiste befindet, ist die von Zip.

Interagiert mit ihr, um den Zugangscode auf eurem PDA zu speichern.

Kehrt jetzt den ganzen Weg zurück zur Tadpole Pen und öffnet die Tür.

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr den Keycode für die Tadpole Pens erhaltet, um die verschlossene Tür zu öffnen. Abseits der Mutation gibt es auch Biomods, um euer Überleben zu erleichtern. Welche es gibt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht: Subnautica 2: Biomods – Aktive und passive Upgrades und wie ihr sie bekommt in der Übersicht