Subnautica 2: Alle Fahrzeuge in der Übersicht

Wie auch im Vorgänger soll Subnautica 2 einige Fahrzeuge für euch bereithalten, damit ihr die Unterwasserwelt besser erkunden könnt. Welche derzeit zur Auswahl stehen, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Welchen Nutzen haben Fahrzeuge in Subnautica 2? Diese sollen euch auf euren Reisen unterstützen. Vor allem, wenn ihr flott neue Gebiete erkunden wollt, sind Fahrzeuge ein Muss, denn sie sparen euch Zeit und bieten euch zudem beim Looten Optionen, um eure gefundenen Items zu lagern und so sicher zur Basis zurückzubringen.

Da Subnautica 2 aber erst im Early Access gestartet ist, besitzt die derzeitige Version des Spiels nur ein Fahrzeug mit zwei möglichen Upgrades.

Sollten durch weitere Updates neue Fahrzeuge dazustoßen, werden wir die Liste dementsprechend erweitern.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Alle Fahrzeuge in der Liste

Tadpole (Kaulquappe)

So sieht der Tadpole aus

Wie bekomme ich das Fahrzeug? Das Tadpole kann nicht sofort beim Fahrzeug-Fabrikator gebaut werden, denn ihr müsst zuerst drei kaputte Fragmente eines ehemaligen Tadpoles scannen, und die befinden sich auf dem Meeresgrund in der Nähe des riesigen Abgrunds bei den Tufa Towers. Beachtet, dass ihr dafür extrem weit tauchen müsst und das ohne richtige Ausrüstung tödlich enden kann. Sorgt also dafür, dass ihr zuerst die nötigen Upgrades parat habt, um das Abenteuer zu wagen.

Was kann das Fahrzeug? Beim Tadpole handelt es sich in der Grundversion um eine manövrierbare Taucherkapsel für eine Person. Grundversion deshalb, weil die Kaulquappe zwei Upgrades besitzt, die ihr Chassis optimieren. Dazu gehört:

Das Scout Ray Chassis

Das Tadpole Haul Chassis

Mit dem Scout erhält euer Fahrzeug zwei Flügel und zusätzliche Düsen. Dadurch werdet ihr nicht nur wendiger, sondern auch schneller unterwegs sein.

Mit dem Haul Chassis wird euer Tadpole bulkiger und erhält zudem einen zweiten Sitz für einen weiteren Passagier. Zudem könnt ihr noch weitere Lagerplätze in den Haul packen, damit ihr dort genügend Materialien bunkern könnt.

Wer also eher Gebiete erkunden will, sollte mit dem Scout losdüsen. Der Haul eignet sich dann im Anschluss für das Looten vieler Ressourcenpunkte.

Das waren derzeit alle Fahrzeuge, die Subnautica 2 zu bieten hat. Habt ihr den Tadpole schon bauen können oder seid ihr noch auf der Suche nach den richtigen Absturzstellen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu Subnautica 2 findet ihr hier: Subnautica 2: Biomods – Aktive und passive Upgrades und wie ihr sie bekommt in der Übersicht