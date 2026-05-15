Subnautica 2: Alle Leviathane in der Übersicht

In Subnautica 2 gibt es neben normalen und kleinen Meeresbewohnern auch gigantische Alpha-Tiere, die ganze Biome regieren. Diese „Leviathane“ können für euch eine Gefahr darstellen und damit ihr wisst, welche derzeit existieren, zeigen wir sie euch.

Was sind Leviathane? In Subnautica 2 könnt ihr wie im Vorgänger auf gigantische Meeresbewohner treffen – die Leviathane. Dabei handelt es sich um Alpha-Tiere, die in verschiedenen Biomen angetroffen werden können. Wer als Erkundender aber nicht aufpasst, kann schnell als Fischfutter enden, denn diese Wesen verteidigen gern ihr Revier und machen keinen Halt davor, euch oder euren Fahrzeugen zu schaden.

Kann man Leviathane besiegen? Es ist derzeit noch unklar, ob Taucher in Subnautica 2 die großen Biester vernichten können. Im Vorgänger war das aber möglich.

Lohnt es sich, die Leviathane zu besiegen? Nein, nicht wirklich. Die Leviathane stellen in Subnautica weniger ein Ziel und vielmehr eine Barriere dar, die euch einen Dämpfer verpassen soll. Spieler konnten sie im Vorgänger besiegen, doch diese ließen keinen Loot fallen. Mit ihnen sollt ihr euch möglichst klein fühlen und Angst bekommen, wenn ihr euch in unbekannte Gebiete wagt, denn sie stellen wie schon genannt eine tödliche Bedrohung dar.

Viele fragen sich dennoch, welche Leviathane es in Subnautica 2 gibt, und genau diese zeigen wir euch jetzt in der Liste.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet

Shiver Leviathan (Schauder-Leviathan)

Der Schauder-Leviathan macht seinem Namen alle Ehre, denn das Meerestier lässt schon beim Anblick seine Feinde erstarren. Anatomisch ähnelt es einem Vogel, der mit ausgebreiteten Flügeln durch das Meer gleitet. Sein Kopf ist jedoch ein Knochenschädel und an den Wangen besitzt er glänzende Kugeln, die Perlen ähneln.

So sehen die Shiver Leviathans aus (Quelle: youtube.com)

Diese Wesen durchstreifen die Tiefen des Voids in Gruppen. Die männlichen Exemplare sind kleiner und hängen sich dabei gern an die gigantischen weiblichen Artgenossen. Sie sind sehr tödlich und wer sie konfrontiert, wird gleich von der Gruppe in Stücke gerissen – seid also vorsichtig, wenn ihr sie das erste Mal seht.

Collector Leviathan (Kollektor-Leviathan)

Der Kollektor-Leviathan ist ein riesiger Kopffüßler. Ihr erkennt ihn an seiner leuchtenden Stirn und seinen gigantischen Tentakeln. Auch wenn er aus der Entfernung putzig aussieht, so solltet ihr ihn besser nicht konfrontieren, denn er ist auf Krawall aus. Im ersten Moment, wo er euch erblickt, wird er euch jagen und versuchen zu greifen – haltet also unbedingt Distanz.

So sieht der Collector Leviathan aus (Quelle: youtube.com)

Der Kollektor ist zudem der bislang größte Leviathan, den ihr in Subnautica 2 antreffen könnt. Ihr findet ihn oft in den Outer Bounds oder Sparse Plains.

World Tree (Weltenbaum)

SPOILERWARNUNG: In Subnautica 2 ist der Weltenbaum ein wichtiger Punkt in der Story. Dort erfahrt ihr auch durch Scans was es mit dem Baum auf sich hat. Wer also sich nicht spoilern lassen will, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Beim Weltenbaum handelt es sich um einen Leviathan der Titan-Klasse. Diese Informationen erhaltet ihr im Laufe der Story durch diverse Scans. Sollte dieses Wesen aktiv werden und sich fortbewegen, könnte es sich hierbei um den größten Leviathan in Subnautica 2 handeln, doch bislang vegetiert es nur so vor sich hin.

So sieht der World Tree aus (Quelle: youtube.com)

Es ist gut möglich, dass die Entwickler die Story rund um das Wesen noch vertiefen könnten, doch solang dies nicht passiert ist, ist der Weltenbaum nur ein gigantischer Pilz im Meer.

Das waren alle Leviathane, die ihr in Subnautica 2 finden und beobachten könnt. Da sich das Survival-Game derzeit noch im Early Access befindet, ist es gut möglich, dass noch weitere gigantische Kreaturen entwickelt und implementiert werden. Bis dahin müsst ihr euch aber noch etwas gedulden. Mehr zu Subnautica 2 findet ihr hier: Subnautica 2: Kreaturen-Emaille finden – So ergattert ihr das Material für Emailliertes Glas