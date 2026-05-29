Subnautica 2 feiert Happy End: Starke Verkaufszahlen zwingen Publisher wohl zur Erfolgsprämie in Höhe von 250 Millionen Dollar

Nach einer turbulenten Entwicklung und einigem Ärger zwischen Entwicklern und Publisher scheint Subnautica 2 auf ein großes Happy End zuzusteuern.

Wie sieht das Happy End aus? Laut koreanischen Berichten soll Krafton zugestimmt haben, eine Erfolgsprämie in Höhe von 250 Millionen Dollar an die Entwickler von Unknown Worlds Entertainment zu überweisen. Eine Abmachung dafür gab’s zwischen Krafton und den Entwicklern von Subnautica 2 zwar schon lange, doch sah es zeitweise so aus, als wolle sich das koreanische Unternehmen aus der Verpflichtung rausschlawinern.

So hatte Krafton im Sommer 2025 die Führung von Unknown Worlds Entertainment entlassen und später dann den Early-Access-Termin verschoben, wodurch die Entwickler ihren Anspruch auf die Prämie verloren hätten. Die bestanden jedoch darauf, dass das Spiel eigentlich fertig und die Verschiebung unnötig sei, wodurch es zu einer Klage kam.

Das Ergebnis der Klage: Die Führung wurde wieder eingestellt und die Prämie auf die Belegschaft ausgeweitet. Und wie kedglobal.com (via IGN) nun berichtet, soll sich Krafton aufgrund des enormen Erfolgs von Subnautica 2 bereiterklärt haben, die Summe auszuzahlen.

Das Unterwasser-Survival-Abenteuer soll seit dem Early-Access-Start im Mai 2026 bereits 4 Millionen Einheiten verkauft haben. In der Spitze kam das Spiel auf Steam auf 467.582 gleichzeitig aktive Nutzer (Quelle: steamdb.info). Nach Schätzungen von Alinea Analytics generierte Subnautica 2 schon in der Startwoche 100 Millionen Dollar und wäre damit das am schnellsten verkaufte Steam-Spiel des Jahres 2026.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Community feiert Happy End

Wie reagiert die Community auf den Bericht? In einer Diskussion auf Reddit feiern viele Spieler den Erfolg des Teams. Mehr als 3.970 Daumen hoch und mehr als 280 Kommentare unterstreichen das.

Brickscrap schreibt etwa: „Das sind nur dann wirklich tolle Neuigkeiten, wenn ein beträchtlicher Teil davon an die Leute geht, die das Spiel tatsächlich entwickelt haben, und nicht nur an die Führungskräfte …“

D_ultimateplayer feiert: „Gut, dass ich den Early Access gekauft habe, um es Krafton heimzuzahlen, dass sie das gemacht haben. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bevor ich wieder einsteige, damit es mehr Inhalte gibt, aber ich freue mich riesig für die Entwickler.“

BIGRolyXL freut sich ebenfalls: „Das freut mich für sie! Meine Frau und ich haben die letzten Tage gespielt und hatten einen Riesenspaß! Ich kann es kaum erwarten, das ganze Spiel zu sehen, wenn es fertig ist.“

Hättet ihr gedacht, dass die Geschichte am Ende diese Wendung nehmen würde? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Doch warum kommt Subnautica 2 schon im Early Access so gut bei vielen Spielern an? Wir haben uns diese Frage auch gestellt und gleich mehrere Antworten gefunden: 3 Gründe, warum Subnautica 2 so gut ankommt, obwohl niemand Wasser-Level mag