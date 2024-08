Corepunk: Release, Alpha & Beta, Download, Launcher, Steam, Early Access, Keys – alles Wichtige zum MMORPG

Das Top-Down-MMORPG Corepunk will noch 2024 in den Early Access starten und wirkt wie ein Mix aus League of Legends, Albion Online und EverQuest. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zu Release, Alpha & Beta, Download, Launcher, Steam, Early Access, Keys und mehr zusammen.

Was ist Corepunk? Corepunk ist ein „Top-Down-MMORPG“ mit einer offenen Welt und Sandbox-Charakter. Optisch und auch von der Steuerung erinnert viel an League of Legends. Gleichzeitig ist es aber ein klassisches MMORPG, das laut den Entwicklern von der Schwierigkeit her an WoW Classic erinnern soll.

Im Spiel erwarten euch sechs Klassen mit insgesamt 18 unterschiedlichen Spezialisierungen, Dungeons sowie Raids, die mit Mythisch (dem höchsten Schwierigkeitsgrad in WoW) vergleichbar sein sollen, und PvE-Inhalte in der offenen Welt, die mit einem Nebel des Krieges ausgestattet ist. Ein Handwerkssystem, Open-World-PvP und Arena-Matches ergänzen das Angebot.

Wer Gameplay zu Corepunk sehen möchte, schaut sich den Trailer an:

Corepunk: Alpha, Early Access, Release, Vorbesteller-Pakete, Keys

Wann ist der Release von Corepunk? Vom 6. August 2024 bis zum 6. September 2024 läuft der Alpha-Test 4. Eine extra Beta-Phase wird es im Anschluss nicht geben, da am 26. November 2024 der Early-Access-Start folgen soll. Einen Termin für den finalen Launch gibt’s bislang nicht.

Wie kann ich Corepunk schon jetzt spielen? Wer sich ein Vorbesteller-Paket für das MMORPG gönnt, erhält in jedem Fall Zugang zum Alpha Playtest 4, Zugang zum Early Access und Zugang zur Release-Version und den Inhalten der ersten Saison.

Falls es zu einem späteren Zeitpunkt Preisänderungen für Corepunk geben sollte, hat das auf die Käufer der Vorbesteller-Pakete keine Auswirkung. Nicht enthalten sind die Inhalte nachfolgender Saisons und Erweiterungen.

Die Vorbesteller-Pakete von Corepunk.

Welche Vorbesteller-Pakete gibt es für Corepunk? Ihr habt die Wahl zwischen drei Paketen:

Corepunk: Light Bless the King (Standard)

Preis: 33 Euro

Spezieller Ingame-HUD

403 Helm-Skin

Corepunk: Light Bless the King 0x405

Preis: 43 Euro

Spezieller Ingame-HUD

403 Helm-Skin

405 Skin für das Mana-Bike-Mount

Corepunk: Light Bless the King 0x403

Preis: 53 Euro

Spezieller Ingame-HUD

403 Helm-Skin

403 Skin für das Mech-Spider-Mount

Wo löse ich meinen Vorbesteller-Key ein? Sobald ihr ein Vorbesteller-Paket erworben habt, erhaltet ihr euren Vorbesteller-Key via E-Mail. Diesen Key könnt ihr dann über euren Corepunk-Account auf der offiziellen Webseite des Spiels einlösen (via corepunk.com).

Download, Installation, Launcher und System-Anforderungen

Wo kann ich Corepunk spielen – gibt es eine Steam-Version? Das MMORPG von Artificial Core wird in der Unity Engine für den PC entwickelt und läuft über einen eigenen Launcher. Ihr könnt Corepunk also nicht über Steam oder den Epic Games Store herunterladen und installieren. Auch eine Konsolen-Version gibt es nicht.

Wie sieht es mit den System-Anforderungen aus? Vollständigen Angaben für minimale oder empfohlene System-Anforderungen gibt es bislang nicht. Im Zuge einer Q&A-Runde aus dem Mai 2021 erklärten die Entwickler, dass der damalige Client etwa 15 GB groß gewesen sei und man eine GeForce 970 GTX als Basis nutzen würde (via corepunk.com).

Die Charaktererstellung von Corepunk in einer der ersten Alpha-Versionen.

Klassen, Helden, Waffen-Meisterschaften, Rollen

Welche Klassen gibt es in Corepunk? Die Entwickler haben bisher die folgenden Archetypen vorgestellt:

Paladin : Als mächtige Verteidiger haben es sich die Paladine zur Aufgabe gemacht, alles Böse auszulöschen. Das heilige Licht leitet sie und alle, die ihnen folgen. Paladine sind Experten im Heilen und Erwecken der Lebensgeister ihrer Verbündeten. Wenn Gebete nicht helfen, schalten sie ihre Feinde mit einem Schlag ihres schweren Hammers oder Streitkolbens aus.

: Als mächtige Verteidiger haben es sich die Paladine zur Aufgabe gemacht, alles Böse auszulöschen. Das heilige Licht leitet sie und alle, die ihnen folgen. Paladine sind Experten im Heilen und Erwecken der Lebensgeister ihrer Verbündeten. Wenn Gebete nicht helfen, schalten sie ihre Feinde mit einem Schlag ihres schweren Hammers oder Streitkolbens aus. Champion : Die edlen Krieger suchen den Kampf und leben für den Ruhm. Sie entfesseln ihre Wut auf ihre Feinde wie einen unaufhaltsamen Orkan der Macht. Champions schießen eine Salve von Pfeilen ab, schlagen ihre Feinde mit ihrem mächtigen Schwert und schützen sich mit einem Schild.

: Die edlen Krieger suchen den Kampf und leben für den Ruhm. Sie entfesseln ihre Wut auf ihre Feinde wie einen unaufhaltsamen Orkan der Macht. Champions schießen eine Salve von Pfeilen ab, schlagen ihre Feinde mit ihrem mächtigen Schwert und schützen sich mit einem Schild. Bomber : Geschwindigkeit ist ihr Vorteil, und Sprengstoff ihr bester Freund. Bomber sind unübertroffen, wenn es um Illusionen und Scherzartikel geht. Es mag so aussehen, als würden sie nur mit Streichhölzern spielen, doch kann die anschließende Explosion schnell tödlich enden.

: Geschwindigkeit ist ihr Vorteil, und Sprengstoff ihr bester Freund. Bomber sind unübertroffen, wenn es um Illusionen und Scherzartikel geht. Es mag so aussehen, als würden sie nur mit Streichhölzern spielen, doch kann die anschließende Explosion schnell tödlich enden. Warmonger : Nur die Stärksten der Orks können zu Kriegstreibern werden. Abgehärtet durch zahllose Kämpfe und ohne Furcht vor Schmerz und Tod, lassen sie sich von keiner Bedrohung aufhalten. Sie bringen Feinde mit schwerem Unterdrückungsfeuer zur Strecke, halten mit Speer und Schild die Frontlinie oder rufen ein Waldtier zu ihrer Unterstützung herbei.

: Nur die Stärksten der Orks können zu Kriegstreibern werden. Abgehärtet durch zahllose Kämpfe und ohne Furcht vor Schmerz und Tod, lassen sie sich von keiner Bedrohung aufhalten. Sie bringen Feinde mit schwerem Unterdrückungsfeuer zur Strecke, halten mit Speer und Schild die Frontlinie oder rufen ein Waldtier zu ihrer Unterstützung herbei. Pain Reaper : In der Welt der Dämonen geboren, belegen Schmerzensfänger ihre Feinde mit schrecklichen Flüchen und lassen sie lebendig verrotten. Angetrieben von den Flammen der Hölle, richten sie mit ihrer Feuermagie und den sichelförmigen Klingen massive Zerstörung an.

: In der Welt der Dämonen geboren, belegen Schmerzensfänger ihre Feinde mit schrecklichen Flüchen und lassen sie lebendig verrotten. Angetrieben von den Flammen der Hölle, richten sie mit ihrer Feuermagie und den sichelförmigen Klingen massive Zerstörung an. Mercenary: Söldner arbeiten bevorzugt als Trio: Während die Scharfschützen die Feinde aus der Ferne ausschalten, brechen die Berserker in einem gewaltigen Angriff durch die feindlichen Reihen, gedeckt durch das schwere Feuer der Geschütztürme der Ingenieure.

Jeder dieser Helden hat Zugriff auf drei unterschiedliche Waffen-Meisterschaften, zwischen denen ihr wählen könnt. Über die Wahl der Waffen-Meisterschaften und Talente nehmt ihr Rollen wie Tank, Heiler und Schadensausteiler ein. Auch Hybride, die mehrere Rollen einnehmen können, sollen möglich sein.

Corepunk erinnert optisch an MOBAs wie League of Legends.

PvE- und PvP-Inhalte von Corepunk

Welche PvE-Inhalte gibt es in Corepunk? Das MMORPG startet genretypisch mit einer Level-Phase und Quests – wobei die aktuelle Version für Einsteiger noch ganz schön frustrierend ausfallen kann. Geplant sind außerdem

Solo-Dungeons

Dungeons für 4-Spieler-Gruppen

Zufalls-Dungeons

Raids

Mini-Bosse

Weltbosse

Gibt es in Corepunk Berufe? Es gibt jeweils vier Professionen, die sich um das Sammeln von Rohstoffen (Skinner, Gatherer, Miner, Lumberjack) und das Herstellen von Gegenständen (Weaponsmith, Artifactsmith, Chemist, Mystic) drehen. Dazu kommen die Sekundärberufe Angeln und Kochen. Außerdem soll es soziale Professionen für die Interaktion mit anderen Spielern geben.

Was ist mit PvP? Corepunk soll einen Mix aus Arenen, Schlachtfeldern und PvP in der offenen Welt bieten. Wer im Open-PvP stirbt, kann mit Pech etwas Loot aus dem Inventar verlieren. Ein Karma-System soll niedrigstufige Charaktere vor Player-Killern schützen. Alternativ soll man PvP aber auch deaktivieren können.

Neue Inhalte der Early Access Version von Corepunk

Welche Inhalte sind Teil der Early-Access-Version? Wenn Corepunk am 26. November 2024 in den Early Access startet, wird es zwar auch einen Server in Europa geben, aber noch keine deutsche Lokalisierung. Ihr müsst also mit Englisch klarkommen.

Zu den Neuerungen der EA-Version gehören je zwei Biome, Siedlungen, Zufalls-Dungeons, Schlachtfelder und Handlungsfäden. Dazu kommen drei neue Spezialisierungen und Hunderte frische Items. Mehr zu den aktuellen Alpha-Tests erfahrt ihr hier: Ein neues MMORPG startet noch 2024 in den Early Access, ist eine Mischung aus LoL und WoW