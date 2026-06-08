Zwei Spiele bieten GTA 6 stolz die Stirn, kommen im gleichen Monat raus, locken mit Monstern und… pink

GTA 6 ist der Gaming-Release des Jahres 2026, und das merkt man an den anderen Erscheinungen. Kaum ein Spiel traut sich, dem Giganten im November zu begegnen. Aber 2 Ikonen der Popkultur stellen sich dem Kampf trotzdem.

GTA 6 soll voraussichtlich am 19. November 2026 erscheinen. Wenn man sich die Gaming-Shows, wie das Summer Game Fest, vom letzten Wochenende anschaut, dann scheinen die Spiele-Publisher zu versuchen, dem November aus dem Weg zu gehen.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass der September einer der besten Monate im Gaming werden könnte. Aber 2 Spiele mit ikonischen Figuren stellen sich dem Kampf gegen das Gangster-Epos: Godzilla und Barbie.

Video starten Godzilla kloppt sich in Destroy All Monsters Melee Remastered erneut mit seinen größten Feinden Autoplay

Im November gibt es Gangster, Godzilla und Barbie

Um welche Spiele geht es? Der legendäre Publisher Atari veröffentlicht gleich 2 Spiele im November: Godzilla: Destroy all Monsters Melee Remastered am 3. November und Barbie Rewind am 12. November. Beide Titel sind vor allem etwas für Nostalgiker oder Fans alter Spiele:

Godzilla: Destroy All Monster Melee Remastered ist eine verbesserte Neuveröffentlichung des Spiels aus 2002. Ihr kloppt euch mit diversen Monstern des Franchise lokal oder ganz neu auch online. Die Kämpfe finden in 3D-Arenen statt, in denen ihr etwa Häuser werfen oder ganze Städte plattmachen könnt.

ist eine verbesserte Neuveröffentlichung des Spiels aus 2002. Ihr kloppt euch mit diversen Monstern des Franchise lokal oder ganz neu auch online. Die Kämpfe finden in 3D-Arenen statt, in denen ihr etwa Häuser werfen oder ganze Städte plattmachen könnt. Barbie Rewind ist eine Retro-Kollektion mit 16 Barbie-Spielen, die zwischen 1991 und 2007 erschienen sind. Zusätzlich dazu gibt es mit Barbie: Vacation Adventure ein Spiel, das vorher nie erschienen ist, jetzt endlich als spielbare Version.

Zu den beiden Popkultur-Ikonen könnte sich auch die 1.0-Version von Path of Exile 2 gesellen. Da gibt es bisher zwar kein konkretes Datum, aber die Vollversion soll noch 2026 erscheinen und Anfang November findet eine Show zu Path of Exile statt. Auch der Indie-Publisher Devolver Digital möchte am Release-Datum von GTA 6 ein Spiel rausbringen (Quelle: Gamespot).

Wie kommen die anderen Titel bei der Community an? Auf diversen Social-Media-Plattformen wie x.com erstellen Nutzer Memes zum Kampf zwischen Godzilla, Barbie und GTA 6 und heben Ataris Spiele auf ein Level, das die beiden als Konkurrenten nicht erreichen werden.

Aber immerhin haben sowohl Barbie als auch Godzilla nur dank des Release-Datums für Aufmerksamkeit gesorgt.

Können es Barbie und Godzilla mit GTA aufnehmen? Nein, aber der Release von GTA 6 sollte für beide Spiele auch kein Problem sein. Zum einen sind es laut der Website von Atari voraussichtlich 30-€-Titel und sie sprechen eine kleinere Zielgruppe an, die sich für Retro und beide Figuren interessiert.

Man will gar nicht der großen breiten Masse gefallen wie GTA 6, weshalb der Release im November kein Problem darstellen sollte. Für Godzilla ist der November ohnehin ein wichtiger Monat, denn es erscheint auch ein neuer Film: Der beste Godzilla kehrt 2026 endlich zurück, zerlegt dieses Mal nicht nur Japan