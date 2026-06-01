Godzilla x Kong: Supernova – Alle Infos zu Release, Trailer und Handlung

Die Kämpfe von Godzilla und Kong gehen 2027 weiter, und zwar mit Godzilla x Kong: Supernova. MeinMMO verrät euch alle Informationen zum Trailer, Release und mehr.

Was ist Godzilla x Kong: Supernova? Nach den Ereignissen von Godzilla x Kong: The New Empire kommt die nächste Bedrohung auf die Erde und bedroht die Menschheit und ihren Planeten. Die Beschützer der Erde, Godzilla und Kong, stellen sich dem entgegen.

Wann ist der Release von Godzilla x Kong: Supernova? Godzilla x Kong: Supernova soll voraussichtlich am 25. März 2027 in den Kinos erscheinen.

Gibt es einen Trailer zu Godzilla x Kong: Supernova? Bisher hat Warner Bros. keinen Trailer oder Teaser zu Godzilla x Kong: Supernova veröffentlicht, und es gibt bisher auch keine Bilder. Im Mai 2025 veröffentlichte man lediglich den Titel und die Information, dass der Film in Produktion ist.

Video starten Godzilla x Kong: The New Empire – Trailer zur Monsterkloppe Autoplay

Godzilla x Kong: Supernova – Handlung und Bösewicht

Worum geht es in Godzilla x Kong: Supernova? Bisher ist nichts zur Handlung bekannt. Dank des Titels Supernova kann man aber davon ausgehen, dass die große Bedrohung aus dem Weltraum stammt.

Bereits König Ghidorah aus Godzilla: King of Monsters (2019) stammte ursprünglich aus dem Weltraum.

Wer wird der Bösewicht in Godzilla x Kong: Supernova sein? Wer die neue große Bedrohung für die Kaijus auf der Erde sein wird, ist auch unbekannt. Aufgrund des Titels und eines Eintrags bei der Writers Guild of America vermuten viele Fans, dass SpaceGodzilla der Schurke sein wird.

SpaceGodzilla trat bereits 1994 im japanischen Film Godzilla vs. SpaceGodzilla auf. Bereits in den vergangenen Filmen des Monsterverses bedienten sich die US-Filme an bekannten Monstern der Reihe.

Godzilla x Kong: Supernova – Besetzung

Wer spielt in Godzilla x Kong: Supernova mit? Folgende Darsteller kehren zurück oder haben eine neue Rolle in Godzilla x Kong: Supernova:

Dan Stevens kehrt als Travis Beasley zurück

kehrt als Travis Beasley zurück Jack O’Connell

Kaitlyn Dever

Sam Neill

Matthew Modine

Delroy Lindo

Alycia Debnam-Carey

Vicotry Ndukwe

Shane Emmett

Sami Afuni

Josh Thompson

Luke Jai

Ava Jarque

Artin John

Harriet Joyce

Ethan Lwin

Liam Soden

Sobald es neue Informationen oder Trailer zum Film gibt, aktualisieren wir diesen Artikel, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Noch vor Supernova erwartet euch ein anderer Godzilla-Film im Kino, diesmal aber aus seinem Geburtsland: Der beste Godzilla kehrt 2026 endlich zurück, zerlegt dieses Mal nicht nur Japan