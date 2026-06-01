Ein Bluetooth-Lautsprecher zwang ein Flugzeug dazu, nur eine Stunde nach dem Start wieder umzukehren

Ein Flugzeug muss wegen eines Bluetooth-Geräts umkehren. Laut Flugsicherung soll jemand sein Gerät mit einem bestimmten Wort mit vier Buchstaben benannt haben.

Wer schon einmal mit dem Flugzeug unterwegs gewesen ist, kennt die Sicherheitskontrollen zum Start des Fluges. Dazu gehört auch, dass alle Personen ihre elektronischen Geräte in den Flugmodus schicken und ihre Bluetooth-Geräte abschalten sollen.

Ein Bluetooth-Gerät wurde jetzt Flugreisenden zum Verhängnis. Denn ein Flugzeug musste eine Stunde nach Start aufgrund eines Bluetooth-Signals wieder umkehren.

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Blueooth-Gerät verursacht Rückkehr eines Flugzeugs

Was genau ist vorgefallen? Konkret ging es um den United-Flug 236 von Newark nach Palma de Mallorca. Auf Reddit berichten mehrere Nutzer, laut einem Post mindestens 9 Personen, die im Flugzeug gesessen haben sollen, dass die Besatzung die Passagiere wiederholt aufgefordert habe, ihr Bluetooth auszuschalten. Einem Beitrag zufolge gab die Besatzung eine einminütige Warnung heraus und teilte mit, dass noch zwei Geräte aktiv seien.

Schließlich kehrte das Flugzeug um, wegen Sicherheitsbedenken, wie es heißt. Laut der Flugsicherung, die das Magazin TheVerge zitiert, soll es an einem Blueooth-Lautsprecher gelegen haben, der nach „einem bestimmten Wort mit vier Buchstaben benannt“ worden sei. Konkret heißt es in der Mitteilung:

Da draußen gibt es ein Sicherheitsproblem. Jemand hatte einen Bluetooth-Lautsprecher und hat ihn mit einem bestimmten Wort mit vier Buchstaben benannt. Deshalb müssen sie das gesamte Flugzeug, einschließlich des Frachtraums, durchsuchen, und die Passagiere müssen das Flugzeug verlassen.

Ganz sicher ist nicht, was damit gemeint ist, es wird aber vermutet, dass es sich bei dem Wort mit vier Buchstaben um das Wort „Bombe“ handeln soll. Im Englischen besteht das Wort aus 4 Buchstaben. Eine offizielle Bestätigung von Seiten der Flugsicherung oder der Fluggesellschaft gibt es bis heute nicht.

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