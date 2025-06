In einem Land hängt der Zug gerade das Flugzeug ab: Fliegen lohnt sich auf einer Strecke von 1.300 km nicht mehr

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Love and Deepspace an.

In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

Ab 2025 will man auf der Strecke obendrein noch einmal deutlich schnellere Züge einsetzen (Modellnummer CR450), die dann bis zu 450 km/h schaffen sollen. Aktuell benötigen die schnellsten Züge etwa 4 Stunden und 18 Minuten für die Strecke. Mit dem neuen CR450 könnte sich die Reisezeit auf etwa 2,5 Stunden verkürzen (via watson.de ).

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Auf der Strecke Peking-Shanghai hat die Eisenbahn daher tatsächlich etwas geschafft, was viele Personen für unmöglich hielten: Das Flugzeug ist nicht mehr konkurrenzfähig. Es galt lange als „unmöglich“ oder zumindest sehr unwahrscheinlich, dass ein Zug auf einer Strecke von 1.300 km das Flugzeug wirtschaftlich und in Bezug auf die Fahrgastzahlen verdrängt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to