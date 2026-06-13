10-jährige zockt heimlich bis 3 Uhr morgens, rettet dadurch ihrer Familie das Leben

Einige von euch dürften die Situation kennen: Ihr seid ein Kind, eure Eltern schlafen längst, aber ihr zockt bis spät in die Nacht, obwohl ihr eigentlich im Bett liegen solltet. Im Fall einer 10-Jährigen hat dieser Ungehorsam ihrer Familie wohl das Leben gerettet.

Das Titelbild ist ein Symbolbild.

Elizabeth „Lizyy“ Morgan ist ein 10-jähriges Mädchen aus Oakley in Kalifornien, das wohl gerne Videospiele spielt, und das bis spät in der Nacht.

Vor wenigen Tagen war es wieder so weit. Lizzy saß vor dem Bildschirm, obwohl sie eigentlich längst schlafen sollte. Im Haus war es ruhig, weil der Rest der Familie bereits im Bett lag. Plötzlich fiel jedoch der Strom aus und die 10-Jährige wurde misstrauisch. Etwas schien nicht zu stimmen.

Welches Spiel das Mädchen gezockt hat, wissen wir leider nicht. Ob ihr der kommende Titel Vivarium zusagen würde?

Video starten Der Trailer zu Vivarium sieht aus, als hätte es ihn schon vor 40 Jahren gegeben Autoplay

Glück im Unglück und eine stolze Mutter

Was war geschehen? Lizzy sah nach, was die Ursache für den Stromausfall sein könnte. Schnell stellte sie fest, dass es im Haus brennt. Ihre Mutter erzählte später, dass ihre Tochter schreiend durch das Haus rannte und die übrigen Familienmitglieder weckte.

Die vier Erwachsenen und drei Kinder, die sich im Haus befanden, konnten aus dem brennenden Gebäude flüchten und überstanden die Sache unverletzt. Leider kamen zwei Hunde und eine Katze im Feuer ums Leben.

Lizzys Mutter Nena bedauert selbstverständlich ihren Verlust und den des Hauses, in dem die Familie seit 14 Jahren gewohnt hatte. Viele persönliche Gegenstände wurden durch das Feuer zerstört.

Gegenüber ihrer Tochter verspürt die Mutter hingegen nur Stolz und Dankbarkeit:

Ich finde Elizabeth absolut heldenhaft, denn ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten, wenn wir alle geschlafen hätten. Einer unserer Hunde ist an einer Rauchvergiftung gestorben, es ging einfach rasend schnell! Also ja, Lizzy ist meine Heldin. […] Ich bin stolz darauf, dass sie die Ruhe bewahrt hat. Ich bin stolz darauf, dass sie einfach wusste, was zu tun war, und die Fassung bewahrt hat, während sie von Rauch und Flammen umgeben war.

Bereits jetzt gibt es eine Online-Spendenaktion für die Familie. Und auch die Menschen vor Ort in Oakley wollen mithilfe von Lebensmitteln und Kleidung dabei helfen, dass der Wiederaufbau und Neuanfang gelingen.

Die Geschichte ging für die Familie glimpflich aus. Dass die Gaming-Leidenschaft der 10-jährigen Tochter für Spiele dabei eine entscheidende Rolle spielte, ist ein schönes Detail. Wart ihr selbst so ein Kind? Schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare. Andere Eltern zocken gemeinsam mit ihren Kinder: Vater spielt mit 5-jährigen Sohn zum ersten Mal Minecraft, wird zum Helden, als die Creeper kommen