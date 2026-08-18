Weil ein Spieler seine Tastatur rund um die Uhr am Kabel gelassen hat, führte das ständige Laden wohl dazu, dass sich der Akku aufblähte

Ein Spieler lässt seine Tastatur dauerhaft am Kabel, etwas später bläht sich der verbaute Akku in der Tastatur auf. Was genau schiefgelaufen ist, ist nicht bekannt, denn normalerweise kann man selbst kabellose Geräte tagelang am Kabel hängen lassen.

Ein Spieler hatte vor unbestimmter Zeit eine kabellose Gaming-Tastatur von Steelseries im Angebot gekauft. Doch anstatt seine Tastatur im Wireless-Modus zu verwenden, ließ er seine Tastatur dauerhaft an seinem Computer angesteckt. Der Spieler erklärte, er wolle auf diese Weise von einer besseren Latenz profitieren.

Nun hat der Nutzer auf Reddit ein Bild gepostet, wo er zeigt, wie sich der Akku seiner Tastatur aufgebläht hat, nachdem er seine Tastatur rund um die Uhr am Kabel gelassen hat.

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Dauerhaftes Laden von Maus und Tastatur ist normal kein Problem für die Technik

Ist dauerhaftes Laden wirklich ein Problem? Nein, normalerweise nicht und das sagen auch viele Nutzer unter dem Post.

Normalerweise ist es völlig unbedenklich, wenn ihr eure kabellose Tastatur dauerhaft am Kabel angeschlossen habt, da moderne Tastaturen ein integriertes Lademanagement verfügen, das den Ladevorgang bei 100 % stoppt.

In neueren Tastaturen stecken in der Regel auch Schutzschaltungen gegen Überladung, sodass normalerweise nichts passieren kann oder sich eure Tastatur nach dem Ladevorgang selbst entlädt, um Probleme mit dem verbauten Akku zu vermeiden (via Acebattery.com)

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Ein Problem kann es jedoch werden, wenn der Akku dauerhaft bei 100 % gehalten wird, was an der Bauweise der Lithium-Ionen-Akkus liegt. In der Regel verbauen Hersteller aber einen Sicherheitsmechanismus, damit das Maximum eben nicht erreicht werden kann oder Ladeprozess kurz unterbrochen wird und der Akku anschließend entladen wird:

Je häufiger Sie einen hohen Ladezustand aufrechterhalten, desto schneller altert die Batterie. Viele moderne Batteriesysteme setzen die Zellen jedoch nicht der absoluten Maximalspannung aus. Stattdessen verwenden sie kontrollierte Obergrenzen, um die langfristige Belastung zu reduzieren. via Acebattery.com

Woran es jetzt liegt, dass sich die Tastatur des Nutzers aufgebläht hat, ist nicht bekannt. Es könnte sich sowohl um einen technischen Defekt der Platine handeln, als auch der Akku könnte bereits beschädigt gewesen sein. Oder es haben bestimmte Schutzschaltungen nicht funktioniert. Weitere Tastaturen des Herstellers sind uns übrigens nicht bekannt, die sich aufgebläht haben.

Einige empfehlen aber auch, wenn man eine kabellose Tastatur ohnehin dauerhaft kabelgebunden verwenden würde, dann könne man auch einfach den Akku demontieren. Das sei zwar mit Aufwand und mit Fingerspitzengefühl verbunden, die meisten Tastaturen würden aber auch ohne verbauten Akku weiterhin funktionieren, schreibt etwa ein Nutzer in einem anderen Thread auf Reddit.

Ihr wollt eine Gaming-Tastatur kaufen, wisst aber nicht, worauf ihr achten müsst? MeinMMO erklärt euch alle Besonderheiten von Tastaturen und sagt, worauf ihr achten müsst. Am Ende kommt es vor allem auf die Details an, bevor man zuschlagen sollte: Was muss man beachten, wenn ich eine Gaming-Tastatur kaufen will? Die wichtigsten Tipps vor dem Kauf