Weder Zorro noch Ruffy: Das beste Mitglied der Strohhüte in One Piece ist ihr größter Loser

Die Strohhut-Bande aus One Piece besteht mittlerweile aus 10 Mitgliedern. Einige davon zeigen vor allem mit ihren mächtigen Fähigkeiten, wie wichtig sie sind. Doch laut MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes wird der größte Loser der Crew zu sehr unterschätzt.

Bereits 1998 lernten Leser in Kapitel 23 von One Piece Lysop kennen. Ich fing erst mit dem Anime auf RTL2 an, weshalb ich den Scharfschützen erst in Folge 9 kennenlernte. Bis heute ist Lysop einer der schwächsten Piraten der Neuen Welt. Man könnte sogar leicht argumentieren, dass er der schwächste der Strohhüte ist.

Anders als Fanlieblinge wie Zorro, Ruffy oder Sanji macht es Lysop den Fans auch nicht leicht. Er lügt ständig, rennt vor Gegnern weg und hat eigentlich vor allen Feinden Angst. Außerdem sind seine Fähigkeiten verglichen mit den vielen Figuren, die so mächtig sind wie Halbgötter , nicht gerade beeindruckend.

Doch genau diese Eigenschaften sind die große Stärke einer Figur wie Lysop, die ihn für mich zum besten Mitglied der Strohhüte machen.

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Ein einfacher Typ in einer Welt, in der er nicht reinpasst

Schon bei seinem ersten Auftritt war Lysop Ruffy und Zorro unterlegen. Ausgerüstet mit seiner Steinschleuder hatte er ein Talent fürs Zielen. Trotz eines 2-jährigen Trainings im Zeitsprung nach dem Kampf im Sabaody Archipel ist das bis heute eigentlich so, besonders wenn man bedenkt, dass Nami durch die Wolke Zeus ein ziemliches Upgrade bekommen hat.

Lysop muss tricksen und auch mal lügen, um die meisten seiner Gegner zu besiegen. Deshalb ist auch Flucht oftmals eine Option für ihn. Verglichen mit Charakteren wie Zorro wirkt das zwar lächerlich, aber was soll Lysop sonst tun? Umso schöner ist es, wenn Lysop dann doch kämpft und sich schier unbesiegbaren Feinden stellt, um seine Freunde zu beschützen. Das zeigte er bereits im Arlong-Arc, als er gegen Kiss kämpft und ihn mit einem Trick besiegt.

Ich denke gerne an seine Kämpfe, denn die sind meist kreativ und das ist ein Aspekt, den ich im modernen One Piece vermisse. Statt den Gegner zu kontern und mit einer Idee zu besiegen, setzen die meisten Kämpfer auf starke Attacken. Das ist zwar visuell beeindruckend, doch spaßiger sind Lysops Kämpfe mit den Gadgets.

Deshalb ist sein Kampf mit Chopper gegen Mister 4 und Miss Merry Christmas einer meiner absoluten Lieblingskämpfe. Lysop kämpft mit Chopper bis zu seiner Grenze und überwindet seine Angst, um die Gegner zu besiegen. Das passt auch zu einem großen Traum. Anders als seine Kollegen, die Piratenkönig oder der beste Schwertkämpfer werden wollen, ist Lysops Traum, ein mutiger Krieger der Meere zu werden, abstrakter.

Genau dieser Traum passt aber zu seiner Persönlichkeit. Er ist ängstlich und oftmals schwach und mit jedem Sprung über seinen Schatten, um sich für andere einem Gegner zu stellen, kommt er diesem Ziel näher. Besonders deutlich wird das in Enies Lobby. Nach seinem Kampf mit Ruffy hilft er Robin, einer Person, die er gar nicht so lange kennt. Er verkleidet sich, schluckt seinen Stolz runter und legt sich mit der Weltregierung an, obwohl unklar ist, ob er in die Crew zurückkehrt.

Man sollte auch nicht vergessen, was Lysop im Hintergrund alles macht. Der Reddit-Nutzer Gravel_Roads fasst es gut zusammen. Er hilft verletzten Personen, oder unterstützt bei der Flucht, während das Monster-Trio der Truppe sich um die großen Fische kümmert. Genau das macht eine Crew aus und vor allem Chaoten wie Ruffy und Zorro brauchen fähige Leute im HIntergrund.

Was ist aber vielleicht noch mehr an Lysop liebe, ist seine Dynamik mit der Crew.

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Die Dynamiken bestehen nicht nur aus Kämpfen

Lysop ist früh zu Ruffy gestoßen und trotz seiner Rolle als Nebenfigur hat der Scharfschütze eine schöne Dynamik mit vielen Teilen der Crew. Sanji und er waren in Enies Lobby eine schöne Einheit, vor allem bezogen auf Lysops Rückkehr, und mit Franky und Chopper ist jede Szene Comedy-Gold. Einen besonderen Augenmerk würde ich aber gerne auf die Dynamik mit Nami und Ruffy legen.

Besonders nach dem Zeitsprung sind Nami und Lysop fast beste Freunde. Sie rennen beide als Angsthasen vor ihren Feinden davon und wirken schon fast wie Geschwister, die sich seit ihrer Kindheit kennen. Aber kein Wunder: Sie sind die schwächsten Mitglieder und setzen auf Taktik statt auf Stärke. Man sollte hier auch nicht vergessen, dass Lysop Namis Waffe in der Grandline zweimal upgradete. Die beiden sind ein schöner Ankerpunkt für Leser und Zuschauer, weil sie ein Kontrast zu den Teufelsfrüchten und Haki-Fähigkeiten darstellen. Außerdem sorgen die beiden für viele lustige Momente und das ist eben ein Kernelement von One Piece.

Auch seine Beziehung zu Ruffy ist besonders, denn den Captain scheint es gar nicht zu interessieren, dass Lysop schwächer ist. Er respektiert ihn, weshalb er in Water 7 auch gegen ihn kämpft. Hier zeigte Lysop auch, dass er für seine Überzeugungen einstehen kann, in dem Fall für sein geliebtes Schiff, die Flying Lamb. Gleichzeitig ist er Ruffy genauso treu wie Zorro und würde ihn verteidigen, auch wenn er deutlich schwächer ist.

Ich kann verstehen, dass viele Fans mehr von Lysop sehen will (würde ich auch gerne), aber nicht in Form eines krassen Power-Ups. Lysop muss schwach bleiben, denn ansonsten würde sein Charakter nicht mehr funktionieren. Er muss irgendwann ein mutiger Krieger werden, aber das kann er nur, wenn er über seine Schwäche hinauswächst und genau diese zu seiner Stärke macht, und nicht, indem er der neue Super-Pirat wird, der einen Admiral besiegen kann.

Es ist doch viel mutiger und spannender, wenn ein Schwächling trotzdem versucht, einen Halbgott zu besiegen, als wenn Zoro, Sanji oder Ruffy krasse Attacken raushauen.

Aber was haltet ihr von Lysop? Mögt ihr ihn oder seid ihr dem Angsthasen eher abgeneigt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Aktuell sieht es für die Strohhüte gar nicht mal so gut aus. Vor allem, wenn selbst Ruffy große Probleme hat: „Erbärmlich“: One Piece zeigt, dass Ruffy noch ein Grünschnabel ist, muss von einem alten Knacker gerettet werden