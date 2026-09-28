Pokémon GO: Shiny Knapfel fangen – So findet ihr es beim Ernte-Festival

In Pokémon GO könnt ihr zum Ernte-Festival Shiny Knapfel fangen. Und auch das normale Knapfel dürfte für viele interessant sein. Alle Infos.

Wann startet das Ernte-Festival? Der Start ist am 29. September um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 5. Oktober, um 20:00 Uhr. Zwischendurch, am 2. Oktober, kommt noch eine Übernahme durch Team Rocket dazu.

Welche Rolle spielt Knapfel? Knapfel ist gewissermaßen der Star des Events. Im Rahmen des Events erscheint das Apfel-Pokémon nämlich erstmals als Shiny in Pokémon GO.

Darüber hinaus gibt es einige Boni, die euch dabei helfen, das Pokémon zu finden und zu entwickeln. Denn: Normalerweise findet man Knapfel nur über die seltenen Äpfel, die auf eurer Pokémon-GO-Karte auftauchen können. Man kann ihre Spawnrate zwar durch Moos-Lockmodule erhöhen, aber insgesamt ist Knapfel ein eher schwierig zu fangendes Pokémon.

Dazu kommen dann auch noch die süßen, saftigen und sauren Äpfel, von denen ihr ebenfalls jeweils 20 für die drei unterschiedlichen Knapfel-Entwicklungen benötigt – zusätzlich zu jeweils 200 Knapfel-Bonbons.

Das ist wirklich eine Menge, was man sich mühsam zusammensuchen muss. Während des Ernte-Festivals sieht das ein bisschen besser aus.

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Wie finde ich Knapfel beim Ernte-Festival? Boni, die helfen

Diese Boni solltet ihr nutzen: Während des Events sind Moos-Lockmodule eure besten Freunde, um Knapfel zu begegnen und zu entwickeln.

Grundsätzlich locken Moos-Lockmodule während des Events Äpfel an – saure, süße und saftige. Damit könnt ihr die Entwicklungsitems also sammeln.

Zudem begegnen euch durch das Modul Knapfel (und Event-Waumboll).

In der Wildnis ist Knapfel auch anzutreffen, aber voraussichtlich sehr selten.

Eine befristete Forschung bringt euch ebenfalls eine der drei Apfelarten, je nach Wahl.

Feldforschungsaufgaben bringen Event-Pokémon. Knapfel könnte dazuzählen.

Der GO Pass erhöht auf Rang 1 die Chance auf alle drei Apfel-Arten, die ihr von Knapfel erhalten könnt.

Rang 2 verlängert die Moos-Lockmodul-Dauer auf eine Stunde.

Was das Shiny angeht, bleibt euch allerdings nur, zu hoffen. Die schillernde Variante ist deutlich seltener als das normale Knapfel. Dementsprechend ist eure beste Chance darauf, einfach so viele Knapfel-Begegnungen wie irgend möglich auszulösen und euch die Monster so oft es geht zu schnappen. Wenn ihr Glück habt, ist ein Shiny dabei.

Insgesamt ist das Ernte-Festival so eure bisher beste Chance, an Knapfel und seine Entwicklungen zu kommen. Tatsächlich bringt das Event aber noch weitere Inhalte mit, die ihr ausnutzen könnt. Welche das sind, fassen wir hier für euch zusammen. Hier findet ihr alles, was das Ernte-Festival und das Rocket-Event zu Pokémon GO bringen.